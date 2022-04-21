«Вместе со мной там высадились еще 500 айтишников». Программист — об эмиграции в Сербию

Когда началась релокация, нам предложили на выбор две страны — Сербию и Шри-Ланку. Большинство уехали в Сербию, потому что на Шри-Ланке проблемы со школами (ведь некоторые переезжали с детьми) и там в целом всё сильнее забюрократизировано.

Переезд был довольно быстрым. В Сербию россиянам не нужна виза. Я купил билет, забронировал в Белграде гостиницу. Забавно, что одновременно вместе с нами в Белград приехали 500 российских сотрудников Luxoft (крупной IT-компании с российскими корнями. — Прим. ред.), и мы переполошились, что они забронируют все доступные в городе квартиры. Я слышал, что переехали в Белград из Москвы и разработчики EPAM (американской IT-компании, основанной выходцами из Беларуси). Некоторые компании эвакуировали своих айтишников из России в Болгарию.



Для 80% моих коллег, переехавших сюда, Белград — лишь транзитная точка, перестраховка. Многие хотят уехать работать в наше представительство в Канаде и собираются подавать на канадскую визу.



Деньги

Я человек старой закалки и стараюсь не держать деньги на карточках — храню все в кеше. В Белград я переехал с запасом валюты. В итоге в первые две недели это спасло меня от беготни по банкоматам, когда начались проблемы с отключением платежных систем. У большинства коллег стали заканчиваться наличные. Их деньги зависли на счетах. Люди бегали по городу в поисках мест, где всё еще принимали карты. Открыть счет в местных отделениях европейских банков тоже было проблематично: нерезидентам просто отказывались это делать. Все возможности перевода денег из России за рубеж исчезали на глазах: перестал работать Western Union, отключили от SWIFT Сбербанк.

