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Спецоперация на Украине

Алкоголь вновь разрешили продавать вблизи военного училища — постановление губернатора НСО

Последняя группа мобилизованных уехала из региона в конце января

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Запрет действовал с 29 сентября

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Запрет на продажу алкоголя вблизи НВВКУ снял губернатор Новосибирской области. Постановление подписано 31 января 2023 года.

Строчка, которая касалась продажи алкоголя у НВВКУ, была исключена из документа. Ограничения для продажи остаются только в зоне Шиловского полигона на расстоянии 1,5 километра. С ноября 2022 года запрет распространялся на расстояние в 300 метров до НВВКУ, до этого с конца сентября ограничение было 1000 метров.

Публикуем документ.

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Отметим, что последняя группа мобилизованных уехала из НСО в конце января. Андрей Травников сообщал об этом 24 января в своем официальном Telegram-канале.

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Запрет продажи алкоголя возле пунктов сбора и НВВКУ на время проведения частичной мобилизации был введен губернатором 29 сентября прошлого года. Как выживали все это время магазины, можно почитать в нашем репортаже.

Андрей ТравниковНВВКУАлкогольПостановление губернатора
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