Алкоголь вновь разрешили продавать вблизи военного училища — постановление губернатора НСО

Запрет на продажу алкоголя вблизи НВВКУ снял губернатор Новосибирской области. Постановление подписано 31 января 2023 года.
Строчка, которая касалась продажи алкоголя у НВВКУ, была исключена из документа. Ограничения для продажи остаются только в зоне Шиловского полигона на расстоянии 1,5 километра. С ноября 2022 года запрет распространялся на расстояние в 300 метров до НВВКУ, до этого с конца сентября ограничение было 1000 метров.
Публикуем документ.
Отметим, что последняя группа мобилизованных уехала из НСО в конце января. Андрей Травников сообщал об этом 24 января в своем официальном Telegram-канале.
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Запрет продажи алкоголя возле пунктов сбора и НВВКУ на время проведения частичной мобилизации был введен губернатором 29 сентября прошлого года. Как выживали все это время магазины, можно почитать в нашем репортаже.