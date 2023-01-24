Последние подразделения мобилизованных убыли из Новосибирской области

Последние подразделения военных, которые проходили боевое слаживание в Новосибирской области, убыли из региона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Травников.
— Нашим бойцам желаю скорейшего возвращения домой, — написал губернатор.
В регионе подвели итоги работы консультационных центров для призванных по мобилизации. За время работы таких центров в их адрес поступило более
— Впереди не менее важная и сложная работа по дальнейшему оказанию помощи семьям военнослужащих, — сообщил Травников.
Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. В своем обращении Владимир Путин подчеркнул, что призыву в первую очередь будут подлежать опытные граждане из числа запасников (впрочем, в указе это не нашло отражения). Позже Минобороны дало разъяснения, кто призывается в первую очередь, например, рядовые до 35 лет. Но среди жителей региона, получивших повестки, оказались рядовые, старше обозначенного возраста, а также люди, не подходящие по состоянию здоровья.
3 октября губернатор Новосибирской области заявил, что первый этап мобилизации в регионе завершен, при этом «продолжается докомплектование отдельных подразделений».
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Затем об окончании частичной мобилизации сообщил и министр обороны Сергей Шойгу, позже его слова подтвердил Владимир Путин. При этом президент не подписал соответствующего указа. Слухи о новой волне мобилизации возникают регулярно, особенно активно это обсуждают в ряде Telegram-каналов, называя в том числе и даты, однако власти несколько раз заявляли, что таких планов нет. Недавно вопрос об этом уже задавали Пескову, тогда он тоже посоветовал верить властям, а не Telegram-каналам.