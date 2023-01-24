СЕЙЧАС -5°С
Пробки 8/10
usd 68.63
eur 74.73
Тема дняСибирячке не понравились видеокамеры в сауне
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Последние подразделения мобилизованных убыли из Новосибирской области

Об этом сообщил губернатор Андрей Травников

1 420

Так выглядит консультационный центр для мобилизованных в Новосибирске

Поделиться

Последние подразделения военных, которые проходили боевое слаживание в Новосибирской области, убыли из региона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Травников.

— Нашим бойцам желаю скорейшего возвращения домой, — написал губернатор.

В регионе подвели итоги работы консультационных центров для призванных по мобилизации. За время работы таких центров в их адрес поступило более 13 тысяч обращений, рассмотрено 16 тысяч вопросов.

— Впереди не менее важная и сложная работа по дальнейшему оказанию помощи семьям военнослужащих, — сообщил Травников.

Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. В своем обращении Владимир Путин подчеркнул, что призыву в первую очередь будут подлежать опытные граждане из числа запасников (впрочем, в указе это не нашло отражения). Позже Минобороны дало разъяснения, кто призывается в первую очередь, например, рядовые до 35 лет. Но среди жителей региона, получивших повестки, оказались рядовые, старше обозначенного возраста, а также люди, не подходящие по состоянию здоровья.

3 октября губернатор Новосибирской области заявил, что первый этап мобилизации в регионе завершен, при этом «продолжается докомплектование отдельных подразделений».

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Затем об окончании частичной мобилизации сообщил и министр обороны Сергей Шойгу, позже его слова подтвердил Владимир Путин. При этом президент не подписал соответствующего указа. Слухи о новой волне мобилизации возникают регулярно, особенно активно это обсуждают в ряде Telegram-каналов, называя в том числе и даты, однако власти несколько раз заявляли, что таких планов нет. Недавно вопрос об этом уже задавали Пескову, тогда он тоже посоветовал верить властям, а не Telegram-каналам.

По теме

Андрей ТравниковСВОМобилизация в Новосибирской области
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter