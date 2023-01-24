Последние подразделения мобилизованных убыли из Новосибирской области

— Впереди не менее важная и сложная работа по дальнейшему оказанию помощи семьям военнослужащих, — сообщил Травников.

Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. В своем обращении Владимир Путин подчеркнул, что призыву в первую очередь будут подлежать опытные граждане из числа запасников (впрочем, в указе это не нашло отражения). Позже Минобороны дало разъяснения, кто призывается в первую очередь, например, рядовые до 35 лет. Но среди жителей региона, получивших повестки, оказались рядовые, старше обозначенного возраста, а также люди, не подходящие по состоянию здоровья.