В Кремле объяснили, почему продолжает действовать указ о частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прояснил ситуацию с указом о частичной мобилизации. На прошлой неделе депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук опубликовал в своем телеграм-канале ответ на просьбу к главе государства издать указ о завершении частичной мобилизации. В ответе от администрации президента было указано, что действие указа о частичной мобилизации продолжается. Тогда Дмитрий Песков назвал это «юридической особенностью» и пообещал уточнить ситуацию позднее.