В Кремле объяснили, почему продолжает действовать указ о частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прояснил ситуацию с указом о частичной мобилизации. На прошлой неделе депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук опубликовал в своем телеграм-канале ответ на просьбу к главе государства издать указ о завершении частичной мобилизации. В ответе от администрации президента было указано, что действие указа о частичной мобилизации продолжается. Тогда Дмитрий Песков назвал это «юридической особенностью» и пообещал уточнить ситуацию позднее.
— Указ Путина о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому продолжает действовать, — заявил сегодня журналистам Песков.
Ранее представитель Кремля, разъясняя ситуацию, отметил, что власти ориентируются «на сказанное президентом», нужное количество мобилизованных было обеспечено, а дальше начался призыв на срочную службу.
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В октябре об окончании частичной мобилизации сообщил министр обороны Сергей Шойгу, позже его слова подтвердил Владимир Путин. Слухи о новой волне мобилизации возникают регулярно, особенно активно это обсуждают в ряде Telegram-каналов, называя в том числе и даты, однако власти несколько раз заявляли, что таких планов нет. Недавно вопрос об этом уже задавали Пескову, тогда он тоже посоветовал верить властям, а не Telegram-каналам.