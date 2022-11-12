«Полицейские пришли на запах пива». Репортаж НГС из «разливаек» у военного училища — как они выживают и (не) продают алкоголь

«Хуже, чем в ковид»

— Вот так и работаем... Как дальше будет — не знаем.

Молоденькая ясноглазая продавщица, похожая на перепуганную девочку-подростка, застенчиво улыбается и взглядом показывает на троих покупателей в углу торгового зала. В этот момент мужчины в темной одежде начинают двигаться, и становится понятно, что один из них — в полицейской форме.

Заведение под названием «Пан Разливан» на улице Иванова позиционирует себя как бар, продукцию которого можно при желании взять с собой на вынос. Судя по внушительной горке пластиковых крышек (закрывать пластиковые «полторашки» гости по правилам должны сами), обычно посетители так и поступают. Тем не менее, всем требованиям к заведению общественного питания «Пан Разливан», на первый взгляд, отвечает.