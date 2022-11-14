На Донбасс из Новосибирска отправят тюнингованный внедорожник: его перекрасят из желтого в хаки

В Новосибирске члены клуба Off road master club передадут на Донбасс тюнингованный внедорожник для военных. Об этом корреспонденту рассказал волонтер и общественник Алексей Носов, который проконтролирует доставку в место назначения.



— Доставкой гуманитарной помощи на Донбасс мы занимаемся давно, отправляем не всё подряд, а в основном то, что у нас просят. Попросили автомобиль — автоклуб откликнулся и собрал такой УАЗик. Машина пока еще в Новосибирске, технически она полностью готова, остались небольшие штрихи, в том числе покраска. Скоро перекрасим ее в цвет хаки. В ближайшее время уже отправим ее на передовую, — пояснил Носов.

