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Спецоперация на Украине

На Донбасс из Новосибирска отправят тюнингованный внедорожник: его перекрасят из желтого в хаки

Помимо автомобиля на Донбасс передадут медикаменты и другую гуманитарную помощь

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Технически автомобиль полностью готов к отправке

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В Новосибирске члены клуба Off road master club передадут на Донбасс тюнингованный внедорожник для военных. Об этом корреспонденту рассказал волонтер и общественник Алексей Носов, который проконтролирует доставку в место назначения.

— Доставкой гуманитарной помощи на Донбасс мы занимаемся давно, отправляем не всё подряд, а в основном то, что у нас просят. Попросили автомобиль — автоклуб откликнулся и собрал такой УАЗик. Машина пока еще в Новосибирске, технически она полностью готова, остались небольшие штрихи, в том числе покраска. Скоро перекрасим ее в цвет хаки. В ближайшее время уже отправим ее на передовую, — пояснил Носов.

Как рассказал Алексей, помимо автомобиля, на Донбасс отправится еще дополнительный гуманитарный груз.

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— Вместе с УАЗом поедет большое количество запасных частей для грузовых автомобилей, отправим генераторы, радиостанции, медикаменты и термобелье, — отметил Носов.

Ранее НГС рассказывал, как самарские инженеры придумали свою версию «буржуйки» для удобства участников СВО. На фронт, по данным на 1 ноября, отправили 10 таких печек.

НовосибирскВнедорожникГуманитарная помощь для Донбасса
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