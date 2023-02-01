«Боюсь, меня будут дергать на каждый неопознанный труп». Сибиряки ищут родственников, которые могли уйти в ЧВК из колоний

«Со злости он мог подписать контракт». Как мама не может найти сына ни в колонии, ни на воле

У 29-летнего сына Натальи Несмеяновой Дмитрия — шесть судимостей. Первый раз он попал за решетку по «наркотической статье» еще несовершеннолетним, а последний срок — три года — отбывал в колонии строгого режима № 2 в Новосибирске.



— Что-то там с картами банковскими было. Обналичивали что-то вроде бы, — рассказывает Наталья.

