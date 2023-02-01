«Боюсь, меня будут дергать на каждый неопознанный труп». Сибиряки ищут родственников, которые могли уйти в ЧВК из колоний

Осенью прошлого года родные заключенных, отбывающих наказание в новосибирских колониях, рассказывали, что в стенах учреждений может идти вербовка в ЧВК «Вагнер». Несмотря на попытки жен и матерей отговорить мужчин от подписания контракта с частной военной компанией, некоторые всё-таки условия приняли и отправились на спецоперацию. А в январе появились первые подтвержденные сведения о бойцах ЧВК из Новосибирской области, погибших в зоне СВО. Но судьба Дмитрия Несмеянова и Сергея Цапенко из ИК-2 по-прежнему неизвестна — родственники уже давно не получают от них звонков и предполагают, что те тоже могли стать вагнеровцами. Корреспондент НГС Ксения Лысенко рассказывает, как отчаявшиеся мама и двоюродный брат заключенных новосибирской колонии пытаются добыть хоть какую-то информацию о них.
«Со злости он мог подписать контракт». Как мама не может найти сына ни в колонии, ни на воле
У 29-летнего сына Натальи Несмеяновой Дмитрия — шесть судимостей. Первый раз он попал за решетку по «наркотической статье» еще несовершеннолетним, а последний срок — три года — отбывал в колонии строгого режима
— Что-то там с картами банковскими было. Обналичивали что-то вроде бы, — рассказывает Наталья.
Впереди у Дмитрия маячило УДО — он должен был освободиться
— Больше у меня информации не было. А в декабре дочь скидывает мне СМС: «Ты в курсе, что Дима служит?» Я сразу звонить снохе, я насколько знаю, что, раз ему в УДО отказали, он должен находиться на «двойке». А она: «Нет, я не знаю, мы с ним поругались, он сказал, что заключит контракт с "Вагнером", что ему нужны деньги и он поедет воевать». Он шесть раз судимый, не служил, орудие держал-то только в деревне, когда из винтовки стрелял, кто его возьмет? Со снохой мы больше не общались, сказала, чтобы ей больше не звонили, — объясняет Наталья.
Женщина решила сразу отправиться в колонию, чтобы узнать, находится ли там ее сын. Там, в спецчасти, на ее вопрос не ответили, но попросили написать заявление (Наталья не сфотографировала его, но уверяет, что в ближайшее время должна получить ответ. — Прим. ред.). Наталья решила схитрить и узнать, есть ли Дмитрий в колонии, попробовав отправить ему передачу:
— Назвала фамилию, имя, женщина начала что-то проверять, а потом говорит: «Так он освободился». Я ей призналась, сказала, что обманула ее немножко, объяснила ситуацию, она мне показала его карточку, там написано, что он вышел по УДО
Она говорит, что если бы ее сын вышел на свободу по УДО, то он должен был встать в надзорный орган по месту жительства, чтобы ежемесячно отмечаться. Наталья побывала там, но ей рассказали, что на Дмитрия Несмеянова у них нет даже необходимых документов.
Не добившись ответов ни в надзорном органе, ни в колонии, ни от снохи, Наталья написала несколько постов в соцсетях с просьбой помочь найти ее сына. Она даже дозвонилась до ЧВК «Вагнер», но там ей никакой информации не дали.
— Последний раз его видели на «двойке» 10 октября, когда он выходил. И после этого ничего. Я всем его друзьям позвонила — ноль информации. Позавчера набрала в дежурную часть, там попросили привезти расческу, зубную щетку, чтобы ДНК собрать. Но так намекнули, что если он ушел служить, то непонятно, как они отрабатывать это будут. Я своим детям, признаюсь, сказала, что написала заявление на его поиск. Но я не писала, потому что боюсь услышать то, что не хочу слышать. Боюсь услышать страшное, — Наталья глухо плачет в трубку. — Я работала в ритуалке, у меня, наверное, должны быть стальные нервы, но это когда касается чужих людей. А тут я боюсь, меня будут дергать на каждый неопознанный труп.
Мама Дмитрия не исключает и другой вариант развития событий: тот мог выйти и вляпаться в криминальную историю. Но приоритетной всё-таки считает версию с ЧВК:
— Не знаю, что и думать. Мне эта женщина, где передачки передают, сказала, что вагнеровцы к ним якобы приезжали позже, а ушел он 10 октября. Но, как говорит сноха, Дима переписывался с «Вагнером» через какой-то сайт.
— Я предполагаю, что со психу, со злости он мог подписать контракт. Либо из-за денег, у него же дети есть, либо доказать всем, что вот вы обо мне плохо думали, что я не состоялся, что я такой, условно говоря, «украл — выпил — в тюрьму», а я на самом деле не такой. Сноха могла подтолкнуть, чтобы шел деньги зарабатывал.
Наталья уже решила для себя, что через пару дней, в свой выходной, как бы ни было сложно она всё-таки сходит в отделение полиции и напишет заявление по факту пропажи сына.
«У него не осталось родни, кроме меня». Как брат ищет брата
У Павла (имя изменено по его просьбе) похожая история: он пытается узнать хоть что-нибудь о своем двоюродном брате —
— Числа 10 ноября он мне набрал. Сказал: «Я всё, звонить тебе больше не буду, я добровольцем пошел служить в ЧВК "Вагнер"». А я не понимаю, спрашиваю: «Зачем тебе это?» Ему оставалось сидеть пять месяцев, в апреле выходить. А контракт на полгода. Он говорит: «Ну так я решил». У него не осталось родни, кроме меня, попросил паспортные данные моей жены и реквизиты, чтобы выплаты приходили нам. Сказал, что с нами свяжутся, чтобы мы куда-то ездили за деньгами, их наличкой выдают. Ну и всё. Сколько уже прошло времени, ни слуху ни духу, — рассказывает Павел.
В том, что Сергей вступил в ЧВК «Вагнер», Павел уверен: во-первых, его брат был нацелен на это, и если уж что-то решил, то обязательно это сделает. А во-вторых, об этом рассказывали сокамерники Сергея — тот якобы подписал контракт.
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— Друг его звонил, вместе сидели. Про Серегу спрашивал, а я что ему скажу? У Сереги тут квартира есть, не понимаю, зачем ему это всё. Я так думаю, это из-за денег. Чтобы освободиться, чтобы не работать, чтобы деньги были. Я ему говорю: «Да зачем тебе эти деньги?! Квартира есть, на работу помогу устроиться». А он такой: «Да не возьмут меня». 16 лет срока у него, — добавляет Павел.
Корреспондент НГС направил запросы в ГУФСИН Новосибирской области и пресс-службу компании «Конкорд».
— Эти данные являются непубличными и не могут быть предоставлены, — ответили в «Конкорде».
Это не первый случай, когда родственники ищут пропавших из ИК-2 заключенных. Ранее мы рассказывали историю Алика Гоголи, который думает, что его отец мог вступить в ЧВК «Вагнер».