«Если ты читаешь это письмо, значит, я подписал контракт»: как женщины пытались спасти заключенных от вербовки в ЧВК «Вагнер»

Собравшиеся у ИК-14 говорят, что слухи о разъездах по российским колониям вербовщиков из ЧВК «Вагнер» ходят уже давно. Некоторые из пришедших уже говорили со своими осужденными родственниками по поводу возможной вербовки.



— Сын говорил, что не будут подписывать [контракт с ЧВК]. Но они (вербовщики. — Прим. ред.) бьют по самому больному: мол, вы столько времени сидите на шее у родственников, помогите родственникам. Вы, говорят, будете воевать, а ваши родственники получать деньги. И что вы выйдите на свободу раньше времени. Там психологи хорошие. Я когда сыну звонила, говорила: «Не вздумай подписывать!» А на прошлой неделе, когда он звонил последний раз, я спрашивала, мол, приезжал «Вагнер», а он отвечал, что еще не приезжал, но уже ждут. Вот, видимо, приехал, раз резко связь отключили. И тут еще сомнение: почему в женской колонии, малолетке и ЛИУ карантина нет? Они что там не болеют? И свидания сразу отменили. И это наводит на мысль. Мы же не какие-то мыши подопытные, мы понимаем, что к чему, — рассуждает потерявшая связь с сыном Антонина Селивенко.

