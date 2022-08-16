ЧВК «Вагнер» набирает добровольцев в Новосибирске для командировок за 240 тысяч рублей в месяц

На информационно-рекламных плакатах в Новосибирске указан сайт. Он оказался недоступен, однако на похожем русском домене оказались телефоны центрального бюро и региональных представительств «Вагнера».

— PMC Wagner уже на Украине и снова побеждает. Хочешь вписать свое имя в историю боевой славы, но не хочешь бороться с бюрократией и проверками? Тогда для тебя хорошие новости — оркестру нужны музыканты на Украине! Они уже освободили Попасную, присоединяйся, чтобы освободить весь Донбасс! Отправься в свой первый боевой поход c живыми легендами индустрии! — говорится на сайте «Вагнера».