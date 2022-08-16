СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 61.37
eur 62.51
Тема дняМедведь бродит в НСО
Все новости
Все новости

ЧВК «Вагнер» набирает добровольцев в Новосибирске для командировок за 240 тысяч рублей в месяц

НГС раздобыл методичку с условиями приема на службу в таинственную структуру

6 806
Эмблема группы «Вагнера» чем-то напоминает пиратский флаг

Эмблема группы «Вагнера» чем-то напоминает пиратский флаг

Поделиться

В Новосибирске появилась реклама набора в частную военную компанию «Вагнер». На рекламных баннерах предлагается высокооплачиваемая работа для мужчин.

Что известно о «Вагнере»

Как еще в 2017 году рассказывала «Фонтанка», ЧВК «Вагнер» — неформальная военная организация, принимавшая участие в боевых действиях в Донбассе (на стороне Новороссии) и в Сирии (на стороне правительства Асада). Служащие ЧВК «Вагнер» не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре Российской Федерации. В 2017 году РИА Новости сообщало, Минфин США ввел санкции против ЧВК. В декабре 2021 года «Интерфакс» сообщал, что Евросоюз ввел санкции против «Вагнера», в том числе за нарушения прав человека на Украине.

На информационно-рекламных плакатах в Новосибирске указан сайт. Он оказался недоступен, однако на похожем русском домене оказались телефоны центрального бюро и региональных представительств «Вагнера».

— PMC Wagner уже на Украине и снова побеждает. Хочешь вписать свое имя в историю боевой славы, но не хочешь бороться с бюрократией и проверками? Тогда для тебя хорошие новости — оркестру нужны музыканты на Украине! Они уже освободили Попасную, присоединяйся, чтобы освободить весь Донбасс! Отправься в свой первый боевой поход c живыми легендами индустрии! — говорится на сайте «Вагнера».

Объявление «о высокооплачиваемой работе для мужчин» появилось на общественном транспорте Новосибирска

Объявление «о высокооплачиваемой работе для мужчин» появилось на общественном транспорте Новосибирска

Поделиться

Корреспондент несколько раз звонил в региональное представительство, он представлялся и рядовым добровольцем, и журналистом.

— Условия рекрутинга вы можете посмотреть на нашем сайте, если же не найдете — рекомендую позвонить в головной офис штаба, — услышал журналист НГС в штабе, закрепленном за Новосибирской и Томской областями. Во время этого разговора журналист разговаривал как доброволец

Так как на сайте соответствующей информации не обнаружилось, пришлось снова звонить в головной офис и представляться добровольцем.

— Напишите мне в мессенджер, я вышлю вам инструкцию с требованиями и условиями оплаты, — заявили в центральном штабе «Вагнера».

Что присылают в инструкции

В инструкции «Вагнера», которую выслали добровольцу, новобранцам обещают платить по 240 тысяч в месяц без учета премий. Командировки в страны ближнего зарубежья анонсируются на срок от четырех месяцев.

— Необходимо предоставить ПЦР-тест, заключение врача-инфекциониста (о том, что не болен и не опасен). Вам должно быть от 24 до 50 лет (исключения: люди отслужившие полный контракт — с 23 лет, люди принимавшие участие в бд в СВО — с 22 полных лет). Старше 50 лет: люди с востребованными для компании специальностями и хорошим здоровьем рассматриваются специалистами в индивидуальном порядке, — говорится в инструкции.

В «Вагнер» не берут людей с судимостью за распространение наркотиков, бандитизм, терроризм и за преступления против половой неприкосновенности. Остальные судимости обсуждаются по факту прохождения собеседования.

— По прибытии на базу вас ждет: собеседование, получение вещевого имущества и снаряжения по сезону. Подготовка по военным специальностям, которая длится 2–3 недели. Питание, проживание и обмундирование за счет компании, — говорится в инструкции.

Трудоустройство производится в Краснодаре. С собой нужно брать принадлежности для душа, билеты (для компенсации расходов в случае положительного решения), ксерокопию паспорта. Рекомендуется брать с собой удобную обувь: казенные ботинки якобы быстро натирают ноги.

Официально с журналистами не говорят

Когда журналист повторно позвонил в центральный штаб, чтобы узнать подведомственность группы «Вагнера», а также количество уже поступивших заявок добровольцев, сотрудник отказался разговаривать с представителем СМИ, положив трубку.

В пресс-службе Центрального военного округа НГС заявили, что группа «Вагнера» не имеет к ним никакого отношения.

Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание по статье 208 за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ.

Также следует отметить, что в России является уголовно наказуемым деянием наемничество.

— Уголовная ответственность за совершение наемничества установлена статьей 359 УК РФ. К наемничеству относятся как действия по вербовке, обучению, финансированию или иному материальному обеспечению наемника, а равно использование его в вооруженном конфликте или военных действиях, так и непосредственное участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, — говорится на сайте МВД Москвы.

Также уточняется, что наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнение официальных обязанностей.

Работодатель, называющий себя ЧВК «Вагнер», также занимается набором и в других городах: на прошлой неделе об этом рассказывали наши екатеринбургские коллеги из E1.RU.

ЧВК ВагнераНаемничество
  • ЛАЙК10
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ13
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2