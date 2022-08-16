ЧВК «Вагнер» набирает добровольцев в Новосибирске для командировок за 240 тысяч рублей в месяц
НГС раздобыл методичку с условиями приема на службу в таинственную структуру
В Новосибирске появилась реклама набора в частную военную компанию «Вагнер». На рекламных баннерах предлагается высокооплачиваемая работа для мужчин.
Что известно о «Вагнере»
Как еще в 2017 году рассказывала «Фонтанка», ЧВК «Вагнер» — неформальная военная организация, принимавшая участие в боевых действиях в Донбассе (на стороне Новороссии) и в Сирии (на стороне правительства Асада). Служащие ЧВК «Вагнер» не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре Российской Федерации. В 2017 году РИА Новости сообщало, Минфин США ввел санкции против ЧВК. В декабре 2021 года «Интерфакс» сообщал, что Евросоюз ввел санкции против «Вагнера», в том числе за нарушения прав человека на Украине.
На информационно-рекламных плакатах в Новосибирске указан сайт. Он оказался недоступен, однако на похожем русском домене оказались телефоны центрального бюро и региональных представительств «Вагнера».
— PMC Wagner уже на Украине и снова побеждает. Хочешь вписать свое имя в историю боевой славы, но не хочешь бороться с бюрократией и проверками? Тогда для тебя хорошие новости — оркестру нужны музыканты на Украине! Они уже освободили Попасную, присоединяйся, чтобы освободить весь Донбасс! Отправься в свой первый боевой поход c живыми легендами индустрии! — говорится на сайте «Вагнера».
Корреспондент несколько раз звонил в региональное представительство, он представлялся и рядовым добровольцем, и журналистом.
— Условия рекрутинга вы можете посмотреть на нашем сайте, если же не найдете — рекомендую позвонить в головной офис штаба, — услышал журналист НГС в штабе, закрепленном за Новосибирской и Томской областями. Во время этого разговора журналист разговаривал как доброволец
Так как на сайте соответствующей информации не обнаружилось, пришлось снова звонить в головной офис и представляться добровольцем.
— Напишите мне в мессенджер, я вышлю вам инструкцию с требованиями и условиями оплаты, — заявили в центральном штабе «Вагнера».
Что присылают в инструкции
В инструкции «Вагнера», которую выслали добровольцу, новобранцам обещают платить по 240 тысяч в месяц без учета премий. Командировки в страны ближнего зарубежья анонсируются на срок от четырех месяцев.
— Необходимо предоставить ПЦР-тест, заключение врача-инфекциониста (о том, что не болен и не опасен). Вам должно быть от 24 до 50 лет (исключения: люди отслужившие полный контракт — с 23 лет, люди принимавшие участие в бд в СВО — с 22 полных лет). Старше 50 лет: люди с востребованными для компании специальностями и хорошим здоровьем рассматриваются специалистами в индивидуальном порядке, — говорится в инструкции.
В «Вагнер» не берут людей с судимостью за распространение наркотиков, бандитизм, терроризм и за преступления против половой неприкосновенности. Остальные судимости обсуждаются по факту прохождения собеседования.
— По прибытии на базу вас ждет: собеседование, получение вещевого имущества и снаряжения по сезону. Подготовка по военным специальностям, которая длится 2–3 недели. Питание, проживание и обмундирование за счет компании, — говорится в инструкции.
Трудоустройство производится в Краснодаре. С собой нужно брать принадлежности для душа, билеты (для компенсации расходов в случае положительного решения), ксерокопию паспорта. Рекомендуется брать с собой удобную обувь: казенные ботинки якобы быстро натирают ноги.
Официально с журналистами не говорят
Когда журналист повторно позвонил в центральный штаб, чтобы узнать подведомственность группы «Вагнера», а также количество уже поступивших заявок добровольцев, сотрудник отказался разговаривать с представителем СМИ, положив трубку.
В пресс-службе Центрального военного округа НГС заявили, что группа «Вагнера» не имеет к ним никакого отношения.
Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание по статье 208 за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ.
Также следует отметить, что в России является уголовно наказуемым деянием наемничество.
— Уголовная ответственность за совершение наемничества установлена статьей 359 УК РФ. К наемничеству относятся как действия по вербовке, обучению, финансированию или иному материальному обеспечению наемника, а равно использование его в вооруженном конфликте или военных действиях, так и непосредственное участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, — говорится на сайте МВД Москвы.
Также уточняется, что наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнение официальных обязанностей.
Работодатель, называющий себя ЧВК «Вагнер», также занимается набором и в других городах: на прошлой неделе об этом рассказывали наши екатеринбургские коллеги из E1.RU.