Город за колючей проволокой. Как и чем живут в колонии строгого режима посреди Сибири

Парни — неоднократные победители всевозможных песенных конкурсов, в том числе главного для исправительных колоний конкурса «Калина красная». Раньше соревнование между колониями было выездным, но теперь проходит дистанционно. Возможности выступать на сцене у тогучинских заключенных явно ограничены, приходится довольствоваться выступлениями в своем клубе по праздникам и вот такими репетициями, как сейчас. Иногда они снимают клипы и даже ставят танцы, недавно вот сняли танцевальный видеоклип под трек рэпера Big Baby Tape.



На свободе почти все занимались музыкой.



— В 17 лет я начал заниматься вокалом с перерывами. Год занимался с учителем, а потом сам. Ну в целом лет шесть пою, — говорит солист Владислав, чье пение было слышно с улицы. Последние три года из этих шести Влад поет в колонии. Он не местный, попал в Новосибирскую область из Волгограда, где учился на журналиста.



— Я диджей, 10 лет до этого проработал в Новосибирске. Много где играл... А сейчас я создаю аранжировки, пишу музыку для ребят. Вот мы одной командой работаем, чего-то добиваемся, — продолжает Константин.

Он самый улыбчивый из этой компании, много шутит несмотря на то, что сидеть в колонии ему до 2027 года. Говорит, что полсрока не за горами. У Константина один из самых больших сроков в их компании — 10 лет. Больше только у еще одного музыканта Владимира — его приговорили к 12 годам.



А Сергей освободится раньше всех, через полгода. Он сидит в ИК-14 с 2013 года и тоже выступает на конкурсах, правда, предпочитает рэп, причем андеграундный:



— У меня специфическое направление. Но мы вот стараемся, в массы его двигаем. Раньше вообще к нему отрицательно относились. На двух «Калинах красных» — это 2018 и 2019 годы — я выступал. Правда, приходится делать коммерческий рэп, потому что андеграунд всё равно не воспринимают. Но полгода еще, и я вернусь в свое движение, у нас там, [на воле], даже своя студия звукозаписи.