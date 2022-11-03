«Получил предложение, но отказался»: освободившийся после 20 лет срока осужденный рассказал о вербовке в ЧВК
Юрий Лучников вышел из колонии сегодня, 3 ноября. По его словам, пару дней назад он получил предложение поработать на «Вагнер»
Сегодня, 3 ноября, из тогучинской ИК №14 освободился Юрий Лучников (именно так мужчина представился, — прим., автора). Выйдя на волю после 20 лет срока, он рассказал, что еще несколько дней назад на территории колонии работали вербовщики ЧВК «Вагнер», передает корреспондент НГС Илья Калинин.
По словам Юрия Лучникова, который, по его словам, был осужден за убийство и провел за колючей проволокой последние 20 лет, вербовщики ЧВК «Вагнер» работали в колонии с конца октября. Сейчас, по информации мужчины, они уже уехали. По оценкам Лучникова, сотрудники «Вагнера» убедили вступить в ряды ЧВК порядка 200 осужденных. Аналогичное предложение получил и он сам, но отказался: уже через два дня Лучников должен был выйти на свободу.
На вопрос корреспондента НГС, был ли среди вербовщиков Евгений Пригожин, мужчина описал внешность руководителя ЧВК: невысокий, слегка картавит.
Евгений Пригожин — бизнесмен, руководитель и собственник российского холдинга «Конкорд», куда входят различные компании, в том числе и ряд СМИ. Герой России, Герой ДНР, Герой ЛНР. Пригожин известен в СМИ как «повар Путина», так его называют в связи с организацией питания высших лиц государства. Пригожин контролирует ЧВК «Вагнер» — группу военных, которая участвует в различных вооруженных конфликтах. В 2019 году издание «Деловой Петербург» в своем «Рейтинге миллиардеров» поставило Пригожина на 72-е место, оценив его состояние в 14,6 миллиарда рублей. Находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Австралии, Канады и Японии. В июле 2022 года Госдепартамент США объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о бизнесмене и 12 его сотрудниках из «Агентства интернет-исследований» в связи с вмешательством в политические и избирательные процессы в США.
НГС направил запрос в пресс-службу компании «Конкорд», чтобы узнать, действительно ли Юрий Лучников получал предложение об участии СВО в составе ЧВК «Вагнер».
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Ранее НГС писал о том, что у дверей ИК №14 собрались почти 30 возмущенных женщин: родственницы арестантов заподозрили, что карантин в колонии ввели не из-за коронавируса, а чтобы не мешать вербовщикам.