«Получил предложение, но отказался»: освободившийся после 20 лет срока осужденный рассказал о вербовке в ЧВК

По словам Юрия Лучникова, который, по его словам, был осужден за убийство и провел за колючей проволокой последние 20 лет, вербовщики ЧВК «Вагнер» работали в колонии с конца октября. Сейчас, по информации мужчины, они уже уехали. По оценкам Лучникова, сотрудники «Вагнера» убедили вступить в ряды ЧВК порядка 200 осужденных. Аналогичное предложение получил и он сам, но отказался: уже через два дня Лучников должен был выйти на свободу.