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Спецоперация на Украине

Жёны и матери заключенных собрались у стен колонии в Тогучине: они выступают против вербовки в ЧВК «Вагнер»

Возле ИК № 14 в Новосибирской области собрались 28 человек. Они добиваются встречи с руководством

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Родственники осужденных опасаются, что после службы в ЧВК их мужья и сыновья не смогут вернуться к мирной жизни

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Около 30 родственников осужденных, которых содержат в ИК № 14 в городе Тогучин Новосибирской области, собрались в комнате приема передач исправительного учреждения, чтобы потребовать встречи со своими мужьями и сыновьями и с руководством колонии. Люди подозревают, что прямо сейчас в тогучинской колонии идет вербовка заключенных в ЧВК «Вагнер». Информацию с места событий передает журналист НГС Илья Калинин.

— С 30 октября в учреждениях отсутствует связь, мы не можем получить информацию о судьбе своего близкого, — написали родственники осужденных в коллективном обращении к и. о. руководителя колонии.

Обращение жёны и матери арестантов пишут прямо в комнате приема передач. Связаться с близкими они не могут с <nobr class="_">29 октября</nobr>

Обращение жёны и матери арестантов пишут прямо в комнате приема передач. Связаться с близкими они не могут с 29 октября

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Как передает корреспондент НГС, по официальной информации, озвученной представителями колонии родным заключенных, спецсвязь в колонии не работает из-за ремонтных работ, однако никаких общих отключений у оператора не было. Дозвониться до колоний по городским телефонам родственники тоже не смогли. Пообщаться можно только через внутреннюю связь, приехав в Тогучин.

При этом и карантин, и неполадки со связью постигли только мужские колонии. Лечебно-исправительное учреждение ЛИУ-10, воспитательные колонии и женская ИК работают в обычном режиме.

— У меня здесь [отбывает наказание] муж. Если я правильно понимаю наше законодательство, для того чтобы заключенный принял участие в военной операции, ему нужно как минимум сначала получить помилование, а потом уже идти добровольцем, — рассказала НГС сибирячка Елена (фамилию женщина не называет, опасаясь проблем для себя и своего супруга). — Я ничего не имею против желания мужчины пойти и защитить свою родину. Но только под флагом России, а не под флагом частной военной компании. Если бы приехало Министерство обороны с таким разговором — разговоров бы не было. [...] А вот к ЧВК у меня много вопросов. Они обещают золотые горы, но я думаю, что для них дороги обратной не будет. Либо в цинковый гроб, либо с ними [ЧВК] навсегда.

Родственницы осужденных уверены: и карантин, и отсутствие связи — всего лишь прикрытие вербовки

Родственницы осужденных уверены: и карантин, и отсутствие связи — всего лишь прикрытие вербовки

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Елена и другие родственники осужденных потребовали предоставить им внеочередное краткосрочное свидание либо звонок близким, а всем осужденным, давшим согласие на вербовку на участие в СВО, — звонок в ближайшие часы и также в ближайшее время организовать встречу с уполномоченным по правам человека. Также родственники осужденных потребовали остановить все действия по отправке осужденных на СВО, пока их родственники не получат возможность связаться с близкими и правозащитниками.

Около 11 часов утра инициативную группу родственников наконец пустили в колонию. Все 28 человек хотели пообщаться с начальником ИК всем коллективом и передать текст коллективного обращения, однако пройти разрешили лишь нескольким людям. Отдельным требованием ГУФСИН было отсутствие журналистов.

Уполномоченный по правам человека в НСО Нина Шалабаева сообщила НГС, что обращений от родственников осужденных, отбывающих наказание в ИК № 14, ей не поступало. Единственное обращение было связано с желанием осужденного из другой колонии пойти добровольцем на СВО.

Ранее НГС попытался узнать, идет ли вербовка в новосибирских колониях, у пресс-службы ЧВК «Вагнер».

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