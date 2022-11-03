Жёны и матери заключенных собрались у стен колонии в Тогучине: они выступают против вербовки в ЧВК «Вагнер»

При этом и карантин, и неполадки со связью постигли только мужские колонии. Лечебно-исправительное учреждение ЛИУ-10 , воспитательные колонии и женская ИК работают в обычном режиме.

— У меня здесь [отбывает наказание] муж. Если я правильно понимаю наше законодательство, для того чтобы заключенный принял участие в военной операции, ему нужно как минимум сначала получить помилование, а потом уже идти добровольцем, — рассказала НГС сибирячка Елена (фамилию женщина не называет, опасаясь проблем для себя и своего супруга). — Я ничего не имею против желания мужчины пойти и защитить свою родину. Но только под флагом России, а не под флагом частной военной компании. Если бы приехало Министерство обороны с таким разговором — разговоров бы не было. [...] А вот к ЧВК у меня много вопросов. Они обещают золотые горы, но я думаю, что для них дороги обратной не будет. Либо в цинковый гроб, либо с ними [ЧВК] навсегда.