Жёны и матери заключенных собрались у стен колонии в Тогучине: они выступают против вербовки в ЧВК «Вагнер»
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Около 30 родственников осужденных, которых содержат в
— С 30 октября в учреждениях отсутствует связь, мы не можем получить информацию о судьбе своего близкого, — написали родственники осужденных в коллективном обращении к
Как передает корреспондент НГС, по официальной информации, озвученной представителями колонии родным заключенных, спецсвязь в колонии не работает из-за ремонтных работ, однако никаких общих отключений у оператора не было. Дозвониться до колоний по городским телефонам родственники тоже не смогли. Пообщаться можно только через внутреннюю связь, приехав в Тогучин.
При этом и карантин, и неполадки со связью постигли только мужские колонии. Лечебно-исправительное учреждение
— У меня здесь [отбывает наказание] муж. Если я правильно понимаю наше законодательство, для того чтобы заключенный принял участие в военной операции, ему нужно как минимум сначала получить помилование, а потом уже идти добровольцем, — рассказала НГС сибирячка Елена (фамилию женщина не называет, опасаясь проблем для себя и своего супруга). — Я ничего не имею против желания мужчины пойти и защитить свою родину. Но только под флагом России, а не под флагом частной военной компании. Если бы приехало Министерство обороны с таким разговором — разговоров бы не было. [...] А вот к ЧВК у меня много вопросов. Они обещают золотые горы, но я думаю, что для них дороги обратной не будет. Либо в цинковый гроб, либо с ними [ЧВК] навсегда.
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Елена и другие родственники осужденных потребовали предоставить им внеочередное краткосрочное свидание либо звонок близким, а всем осужденным, давшим согласие на вербовку на участие в СВО, — звонок в ближайшие часы и также в ближайшее время организовать встречу с уполномоченным по правам человека. Также родственники осужденных потребовали остановить все действия по отправке осужденных на СВО, пока их родственники не получат возможность связаться с близкими и правозащитниками.
Около 11 часов утра инициативную группу родственников наконец пустили в колонию. Все 28 человек хотели пообщаться с начальником ИК всем коллективом и передать текст коллективного обращения, однако пройти разрешили лишь нескольким людям. Отдельным требованием ГУФСИН было отсутствие журналистов.
Уполномоченный по правам человека в НСО Нина Шалабаева сообщила НГС, что обращений от родственников осужденных, отбывающих наказание в
Ранее НГС попытался узнать, идет ли вербовка в новосибирских колониях, у пресс-службы ЧВК «Вагнер».