В новосибирских исправительных колониях ввели карантин и запрет на все свидания. Родные считают, что идет вербовка в ЧВК «Вагнер»

Родственники осужденных сообщили журналисту, что у них есть информация о прибывших в новосибирские колонии представителях ЧВК «Вагнер», возможно, вместе с Евгением Пригожиным, для вербовки заключенных для участия в спецоперации на Украине в составе частной военной компании «Вагнер». Чтобы исключить на этот период любые контакты осужденных с внешним миром, введен карантин, уверены родные осужденных.



Евгений Пригожин — бизнесмен, руководитель и собственник российского холдинга «Конкорд», куда входят различные компании, в том числе и ряд СМИ. Герой России, Герой ДНР, Герой ЛНР. Пригожин известен в СМИ как «повар Путина», так его называют в связи с организацией питания высших лиц государства. Пригожин контролирует ЧВК «Вагнер» — группу военных, которая участвует в различных вооруженных конфликтах. В 2019 году издание «Деловой Петербург» в своем «Рейтинге миллиардеров» поставило Пригожина на 72-е место, оценив его состояние в 14,6 миллиарда рублей. Находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Австралии, Канады и Японии. В июле 2022 года Госдепартамент США объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о бизнесмене и 12 его сотрудниках из «Агентства интернет-исследований» в связи с вмешательством в политические и избирательные процессы в США.

