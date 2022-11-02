В новосибирских исправительных колониях ввели карантин и запрет на все свидания. Родные считают, что идет вербовка в ЧВК «Вагнер»
Родные осужденных считают: под борьбой с коронавирусом может скрываться вербовка для участия в спецоперации
На сайте ГУФСИН РФ по Новосибирской области появилось сообщение о введении в новосибирских колониях карантина, связанного с
— На основании постановления врио главного государственного санитарного врача — начальника ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России от 25 октября 2022 года
Новость на сайте обновлена 2 ноября, но родственники осужденных уточняют, что это сообщение появилось еще 26 октября и в этот же день в колонию перестали пускать всех приехавших на свидания. 30 октября, добавляет собеседник корреспондента НГС из числа родных осужденных, в исправительных колониях отключили телефонную связь: родственники, по словам нашего собеседника, не могут дозвониться до ИК, а осужденные не могут позвонить по спецсвязи своим родным. Корреспондент НГС позвонил в несколько ИК по телефонам, указанным на сайте ГУФСИН, но трубки там никто не брал.
Родственники осужденных сообщили журналисту, что у них есть информация о прибывших в новосибирские колонии представителях ЧВК «Вагнер», возможно, вместе с Евгением Пригожиным, для вербовки заключенных для участия в спецоперации на Украине в составе частной военной компании «Вагнер». Чтобы исключить на этот период любые контакты осужденных с внешним миром, введен карантин, уверены родные осужденных.
Евгений Пригожин — бизнесмен, руководитель и собственник российского холдинга «Конкорд», куда входят различные компании, в том числе и ряд СМИ. Герой России, Герой ДНР, Герой ЛНР. Пригожин известен в СМИ как «повар Путина», так его называют в связи с организацией питания высших лиц государства. Пригожин контролирует ЧВК «Вагнер» — группу военных, которая участвует в различных вооруженных конфликтах. В 2019 году издание «Деловой Петербург» в своем «Рейтинге миллиардеров» поставило Пригожина на
— Никто не знает, согласился их человек (осужденный. — Прим. ред.) или не согласился ехать на спецоперацию. А это судьбоносное решение для каждой семьи: надо посоветоваться, поговорить. Что может решить осужденный, находящийся в колонии? Он, может, последний раз на свободе был несколько лет назад. И он слышит только ту информацию, которую ему излагает вербовщик. Осужденный имеет право обсуждать этот вопрос с родственниками, а родственники имею право знать, что происходит с их заключенными. Должны быть свидания, должна быть восстановлена связь, должны быть контакты, — объясняет родственник одного из осужденных, пожелавший в целях безопасности не называть своего имени.
Согласившиеся поговорить с корреспондентом НГС обращают внимание на особенности местного карантина.
— Не пускают [на любые свидания в ИК] ни с ПЦР, ни с сертификатами, никого. <…> Обратите внимание: в женской колонии ИК-9 карантина нет, в ЛИУ-10 — это больничное учреждение, где карантин вводится в первую очередь — карантина нет. И нет карантина в воспитательной колонии, где содержатся несовершеннолетние. Еще одна особенность этого карантина — впервые введен запрет на краткосрочные свидания. Краткосрочные свидания не закрывались в колониях даже в разгар эпидемии 2020–2021 годов. Вот, собственно говоря, и всё, что нужно знать об особенностях карантина в Новосибирской области, — замечает человек.
В пресс-службе ГУФСИН РФ по Новосибирской области не ответили на звонок корреспондента НГС и не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию с карантином, оставленную на автоответчике и отправленную на WhatsApp.
Ранее на журналистский запрос НГС об участии новосибирских заключенных в спецоперации на Украине из ГУФСИН пришел короткий ответ: «Вопросы, связанные с организацией специальной военной операции, не входят в компетенцию ГУФСИН России по Новосибирской области».
На запрос, отправленный Евгению Пригожину в его холдинг «Конкорд» по возможному пребыванию в новосибирских исправительных колониях представителей ЧВК «Вагнер» для вербовки заключенных, ответ поступил оперативно.
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— Данная информация не является публичной. Пресс-служба не может ее предоставить, — сообщила в ответе на журналистский запрос пресс-служба «Конкорд».
В августе НГС рассказал о том, как «Вагнер» набирал в Новосибирске мужчин на высокооплачиваемую работу.