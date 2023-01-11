29-летнего добровольца из ЧВК «Вагнер» похоронили в Новосибирской области

Журналисту НГС в администрации Кыштовского района и в районном Совете ветеранов эту информацию подтвердили, а также уточнили, что Александр Троегубов родился 9 января 1993 года в Кыштовке.

— После окончания Кыштовской средней школы № 1 проходил службу в рядах воздушно-десантных войск (98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознамённая, ордена Кутузова дивизия имени 70-летия Великого Октября), в Иваново. Отслужив срочную службу, заключил контракт, начав прохождение службы в одной из частей специального назначения в Новосибирске. После завершения контракта работал охранником в Новосибирске. Растил двух детей, мальчика и девочку, — говорится в сообщении на странице администрации.