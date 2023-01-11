29-летнего добровольца из ЧВК «Вагнер» похоронили в Новосибирской области

29-летний Александр Троегубов из Кыштовского района погиб в зоне СВО, он служил в ЧВК «Вагнер». Информация об этом опубликована в официальной группе администрации в соцсети «Одноклассники».
Журналисту НГС в администрации Кыштовского района и в районном Совете ветеранов эту информацию подтвердили, а также уточнили, что Александр Троегубов родился 9 января 1993 года в Кыштовке.
— После окончания Кыштовской средней школы
В конце октября Александр Троегубов ушел добровольцем в зону СВО — вступил в ЧВК «Вагнер», сообщили в администрации.
— 20 декабря пулеметчик Александр Троегубов пал смертью храбрых. Посмертно награжден орденом Мужества, — сообщается на странице в «Одноклассниках».
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В администрации Кыштовского района и в Совете ветеранов Кыштовского района журналисту НГС сказали, что Александра Троегубова похоронили 8 января, за день до его 30-летия, на сельском кладбище в селе Агачаулово.
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