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29-летнего добровольца из ЧВК «Вагнер» похоронили в Новосибирской области

С Александром Троегубовым простились за день до 30-летия

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Александр Троегубов был пулеметчиком

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29-летний Александр Троегубов из Кыштовского района погиб в зоне СВО, он служил в ЧВК «Вагнер». Информация об этом опубликована в официальной группе администрации в соцсети «Одноклассники».

Журналисту НГС в администрации Кыштовского района и в районном Совете ветеранов эту информацию подтвердили, а также уточнили, что Александр Троегубов родился 9 января 1993 года в Кыштовке.

— После окончания Кыштовской средней школы № 1 проходил службу в рядах воздушно-десантных войск (98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознамённая, ордена Кутузова дивизия имени 70-летия Великого Октября), в Иваново. Отслужив срочную службу, заключил контракт, начав прохождение службы в одной из частей специального назначения в Новосибирске. После завершения контракта работал охранником в Новосибирске. Растил двух детей, мальчика и девочку, — говорится в сообщении на странице администрации.

В конце октября Александр Троегубов ушел добровольцем в зону СВО — вступил в ЧВК «Вагнер», сообщили в администрации.


— 20 декабря пулеметчик Александр Троегубов пал смертью храбрых. Посмертно награжден орденом Мужества, — сообщается на странице в «Одноклассниках».

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В администрации Кыштовского района и в Совете ветеранов Кыштовского района журналисту НГС сказали, что Александра Троегубова похоронили 8 января, за день до его 30-летия, на сельском кладбище в селе Агачаулово.

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