Сын разыскивает отца-заключенного, пропавшего из ИК, — он думает, что мужчина оказался в «Вагнере» и уже в Луганске

Ситуация с вероятной вербовкой новосибирских заключенных для участия в СВО не стала понятнее со временем. Отсутствию связи в колониях нашли объяснение: ГУФСИН заявил, что в ИК ведутся технические работы, а свидания отменены на основании постановления врио главного государственного санитарного врача. Одними из тех, кто пострадал от сомнительных действий, которые происходили, как полагают родственники заключенных, во время изоляции колоний от внешнего мира, стала семья Алика Гоголи. Новосибирец считает, что его отца, Гиорги Гоголи, могли завербовать в ЧВК «Вагнер» и отправить в зону СВО. При этом мужчина должен отбывать трехлетний срок в новосибирской колонии ИК-2, но установить его местонахождение в этом учреждении сейчас невозможно. Подробности рассказывает корреспондент НГС Ксения Лысенко.
Как семья Гиорги Гоголи узнала, что его увезли из местной ИК
Как рассказал Алик Гоголи корреспонденту НГС, последний раз он связывался со своим отцом, который осужден за кражу и находился в ИК-2 в Новосибирске, в конце октября. Они поговорили на нейтральные темы, какого-то желания отправляться в зону спецоперации и работать на частную военную компанию тот не высказывал:
— Вообще, когда только началась спецоперация, мы с ним созванивались, я ему сказал, что планирую уезжать в Грузию. Он обрадовался, поскольку это его историческая родина. Когда я переехал, какое-то время у нас с ним не было связи, так как у него не было телефона с интернетом, ну с вотсапом, а по роумингу [звонить] было проблематично и дорого. Через какое-то время, осенью, он вышел на связь. Мы регулярно созванивались по вотсапу, он не высказывал каких-то намеков, стремлений туда отправиться. Я предупреждал его, что по колониям ездят и вербуют, говорил, чтобы он был аккуратен. Он вначале не поверил, а потом и до них дошла эта информация. Он на это отзывался негативно: «На фиг оно надо, еще и не вернешься, а если вернешься, то калекой».
Связи после этого звонка ни у Алика, ни у его мачехи не было: на территории колонии возникли проблемы со звонками. Также были отменены все свидания из-за коронавируса.
По словам жены Гиорги Гоголи (она пожелала сохранить анонимность. — Прим. ред.), 14 ноября ей удалось добиться личного приема у начальника ИК-2, на котором тот ей сообщил, что ее муж был отправлен в Ростовскую область в ИК-12. 18 ноября она встретилась с несколькими мужчинами, вышедшими из колонии, и те рассказали, что ее муж ушел в зону СВО добровольцем, заключив контракт с ЧВК «Вагнер».
Как писали наши коллеги из 161.RU, ИК-12 в Ростовской области почти полностью освободили от заключенных весной этого года. В самом учреждении это объясняли ремонтом. Впрочем, источники издания говорили, что ИК-12 может использоваться для размещения военнопленных с Украины. Алик же предполагает, что в ИК-12 могли свозить заключенных из российских колоний, заключивших контракт с ЧВК «Вагнер».
Это же подтверждает Алик Гоголи:
— В ноябре я позвонил по телефону, по которому у меня с отцом связь была [в колонии], взяли трубку [сокамерники], спросили: «Ты сын?» И дальше сказали, что твоего отца забрали на *** (спецоперацию).
Он предполагает, что его отца могли увезти из новосибирской колонии 12 ноября.
Куда обращался Алик и что сказал отец в недавнем звонке
Алик Гоголи пытался связаться и с новосибирской колонией, и с колонией в Ростовской области. В Новосибирске его обращение зарегистрировали. В Ростовской области долгое время не поднимали трубку, а когда взяли, сказали, что тот попал в архив.
Молодой человек отправил более десятка обращений: в ГУФСИН, МВД, Следственный комитет, прокуратуру Новосибирской области, Генеральную прокуратуру, а также в администрацию президента (копии обращений есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.). Почти везде обращения Алика Гоголи направляли во ФСИН, в самом же ведомстве ему объяснили, что не вправе передавать информацию о заключенном третьим лицам.
— Сообщаем, что ФСИН России не ведет централизованных персональных учетов лиц, отбывающих (отбывавших) наказание в местах лишения свободы, и лиц, содержащихся (содержавшихся) в следственных изоляторах. Также информируем, что согласно ФЗ от 27.07.2006
Как рассказала супруга Гиорги Гоголи, 28 ноября тот впервые за долгое время сумел выйти на связь с ней. В коротком разговоре он не сказал, где находится, заявив, что не может об этом говорить. Единственное, что удалось выяснить, — Гиорги Гоголи находится на «бочке». И Алик, и его мачеха предполагают, что это, вероятно, какой-то изолятор. Номер, с которого тот набрал жене, был незнакомым и начинался с цифр 959. Поискав в интернете, Алик выяснил, что такой код города присвоен Луганску.
Сейчас он обратился к депутату Горсовета Антону Картавину, а также надеется, что огласка в СМИ может помочь ему вернуть отца в новосибирскую колонию. Подписал ли его отец контракт на участие в СВО от частной военной компании добровольно, Алик не знает, но подчеркивает, что это в любом случае противоречит закону:
— Он при нашем общении ранее говорил, что не собирается в этом участвовать. Те, кто с ним сидел и сообщал нам, говорят, что добровольно. Его слова, учитывая, что, судя по всему, его последний звонок контролировали, нельзя воспринимать на веру. Но заключенный не вправе подписывать никакого контракта и быть отправлен на *** (спецоперацию)... Кроме того, его «добровольность» может быть вызвана каким-то введением в заблуждение или еще что-то. В любом случае отправка заключенного не вписывается ни в какие рамки закона, поэтому я пытаюсь это оспаривать.
НГС направил запросы в ГУФСИН и прокуратуру Новосибирской области.
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