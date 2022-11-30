Сын разыскивает отца-заключенного, пропавшего из ИК, — он думает, что мужчина оказался в «Вагнере» и уже в Луганске

Как семья Гиорги Гоголи узнала, что его увезли из местной ИК

Как рассказал Алик Гоголи корреспонденту НГС, последний раз он связывался со своим отцом, который осужден за кражу и находился в ИК-2 в Новосибирске, в конце октября. Они поговорили на нейтральные темы, какого-то желания отправляться в зону спецоперации и работать на частную военную компанию тот не высказывал:



— Вообще, когда только началась спецоперация, мы с ним созванивались, я ему сказал, что планирую уезжать в Грузию. Он обрадовался, поскольку это его историческая родина. Когда я переехал, какое-то время у нас с ним не было связи, так как у него не было телефона с интернетом, ну с вотсапом, а по роумингу [звонить] было проблематично и дорого. Через какое-то время, осенью, он вышел на связь. Мы регулярно созванивались по вотсапу, он не высказывал каких-то намеков, стремлений туда отправиться. Я предупреждал его, что по колониям ездят и вербуют, говорил, чтобы он был аккуратен. Он вначале не поверил, а потом и до них дошла эта информация. Он на это отзывался негативно: «На фиг оно надо, еще и не вернешься, а если вернешься, то калекой».

