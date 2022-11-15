В ГУФСИН нашли объяснение отсутствию связи с заключенными новосибирских исправительных колоний

В ГУФСИН России по Новосибирской области ответили, почему нет связи в новосибирских исправительных колониях. На отсутствие звонков из колоний жаловались родственники заключенных.

— В рамках выполнения мероприятий по технической защите информации в учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области проводится работа по перестроению магистральных линий связи, которые используются также операторами связи для предоставления разрешенной связи для осужденных, — сообщили НГС в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.