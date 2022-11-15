В ГУФСИН нашли объяснение отсутствию связи с заключенными новосибирских исправительных колоний

В ГУФСИН России по Новосибирской области ответили, почему нет связи в новосибирских исправительных колониях. На отсутствие звонков из колоний жаловались родственники заключенных.
— В рамках выполнения мероприятий по технической защите информации в учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области проводится работа по перестроению магистральных линий связи, которые используются также операторами связи для предоставления разрешенной связи для осужденных, — сообщили НГС в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.
Также в пресс-службе отметили, что связь восстановят после завершения работ в кратчайшие сроки.
На вопрос НГС о том, почему в ИК-2, 3, 8, 12, 13, 14, 18 приостановили свидания с заключенными и ввели карантин, связанный с COVID-19, сообщили, что данное решение принято на основании постановления врио главного государственного санитарного врача.
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Как рассказали НГС родственники заключенных, звонки из новосибирских колоний перестали поступать с конца октября. Тогда жены и матери собрались у стен колонии в городе Тогучин, чтобы потребовать встречи со своими мужьями и сыновьями, а также с руководителем колонии. Женщины подозревали, что заключенных вербуют в ЧВК «Вагнер». Как это было — читайте в нашем репортаже от стен исправительной колонии.