«Каждый день мне звонил, а потом пропал»: родные жалуются на отсутствие связи с заключенными новосибирских колоний

Проблемы со связью заметили родственники осужденных и в ИК-3 . По словам жены одного из заключенных, связь пропала с 30 октября.

— Никаких данных нет, связи нет, свидания закрыты. Не звонит мне с 30 октября, 31 октября представители провайдера мне сообщили, что связь отключила сама колония, а сотрудники колонии 3 ноября сказали, что виноват провайдер, — объяснила женщина.