«Каждый день мне звонил, а потом пропал»: родные жалуются на отсутствие связи с заключенными новосибирских колоний
По словам матерей и жен, связь с осужденными пропала с конца октября
В исправительных колониях Новосибирской области до сих пор нет связи с заключенными. По словам родственников, звонки перестали поступать с конца октября. В редакцию НГС продолжают поступать сообщения от близких, которые не знают, что происходит с осужденными. Ранее стало известно, что в новосибирских колониях ввели карантин, якобы связанный с
Как рассказала НГС мама заключенного из исправительной колонии 18, связь с сыном пропала с 24 или с 25 октября. Женщина предположила, что данное событие связано с приездом представителей ЧВК «Вагнер».
— Ему осталось сидеть год. По неофициальной информации, их вербуют для участия в специальной военной операции. Из-за того, что нет связи, я даже не знаю, подписал он контракт или нет. Каждый день мне звонил в одно и то же время, а потом пропал, примерно с 24 или с 25 октября звонков нет, — поделилась мама одного из заключенных в
Проблемы со связью заметили родственники осужденных и в
— Никаких данных нет, связи нет, свидания закрыты. Не звонит мне с 30 октября, 31 октября представители провайдера мне сообщили, что связь отключила сама колония, а сотрудники колонии 3 ноября сказали, что виноват провайдер, — объяснила женщина.
Связь с родственниками перестала появляться также в
— Он мне звонил в 15:00 26 октября, к вечеру связи уже не было. С 25 октября появилось объявление, что свидания будут закрытыми. По неподтвержденной информации, 150 человек подписали контракт с ЧВК «Вагнер», но мы ничего не знаем, так как связи нет, — поделилась Ирина.
Евгений Пригожин — бизнесмен, руководитель и собственник российского холдинга «Конкорд», куда входят различные компании, в том числе и ряд СМИ. Герой России, Герой ДНР, Герой ЛНР. Пригожин известен в СМИ как «повар Путина», так его называют в связи с организацией питания высших лиц государства. Пригожин контролирует ЧВК «Вагнер» — группу военных, которая участвует в различных вооруженных конфликтах. В 2019 году издание «Деловой Петербург» в своем «Рейтинге миллиардеров» поставило Пригожина на
Женщина ждет сына, его осудили за убийство, мужчине дали 16 лет, 5 из которых он уже провел в колонии.
— Я ему сразу сказала, чтобы не соглашался ничего подписывать, убедила его во время нашего крайнего разговора. Когда звонили в сервис «Зонателеком», там говорили, что связи нет по техническим причинам, а после сказали, что ее нет по приказу начальника ГУФСИН. В колонии же говорят, что идет ремонт связи, — рассказала Ирина.
На сайте ГУФСИН РФ по Новосибирской области размещено объявление о том, что свидания в исправительных колониях приостановлены из-за возникновения и распространения коронавирусной инфекции.
— На основании постановления врио главного государственного санитарного врача — начальника ЦГСЭН ФКУЗ
На момент публикации журналисту НГС в пресс-службе ГУФСИН РФ по Новосибирской области не ответили на звонки и сообщение. Журналист направил письменный запрос.
Ранее на запрос НГС об участии новосибирских заключенных в спецоперации на Украине из ГУФСИН пришел ответ: «Вопросы, связанные с организацией специальной военной операции, не входят в компетенцию ГУФСИН России по Новосибирской области».
На запрос, отправленный Евгению Пригожину в его холдинг «Конкорд» по возможному пребыванию в новосибирских исправительных колониях представителей ЧВК «Вагнер» для вербовки заключенных ответили, что данная информация не является публичной и пресс-служба не может ее предоставить. На запросы отправленные по вербовке заключённых в ИК-18 ответ не поступил.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Недавно около 30 родственников осужденных, которые находятся в ИК №–14 в городе Тогучине Новосибирской области собрались в комнате приема передач исправительного учреждения, чтобы потребовать встречи со своими мужьями и сыновьями и с руководством колонии.