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Спецоперация на Украине

«Каждый день мне звонил, а потом пропал»: родные жалуются на отсутствие связи с заключенными новосибирских колоний

По словам матерей и жен, связь с осужденными пропала с конца октября

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Родственники предполагают, что связь отключили из-за вербовки заключенных в зону специальной военной операции

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В исправительных колониях Новосибирской области до сих пор нет связи с заключенными. По словам родственников, звонки перестали поступать с конца октября. В редакцию НГС продолжают поступать сообщения от близких, которые не знают, что происходит с осужденными. Ранее стало известно, что в новосибирских колониях ввели карантин, якобы связанный с COVID-19, но родные считают, что связь оборвали на время вербовки заключенных в зону СВО.

Как рассказала НГС мама заключенного из исправительной колонии 18, связь с сыном пропала с 24 или с 25 октября. Женщина предположила, что данное событие связано с приездом представителей ЧВК «Вагнер».

— Ему осталось сидеть год. По неофициальной информации, их вербуют для участия в специальной военной операции. Из-за того, что нет связи, я даже не знаю, подписал он контракт или нет. Каждый день мне звонил в одно и то же время, а потом пропал, примерно с 24 или с 25 октября звонков нет, — поделилась мама одного из заключенных в ИК-18.

Проблемы со связью заметили родственники осужденных и в ИК-3. По словам жены одного из заключенных, связь пропала с 30 октября.

— Никаких данных нет, связи нет, свидания закрыты. Не звонит мне с 30 октября, 31 октября представители провайдера мне сообщили, что связь отключила сама колония, а сотрудники колонии 3 ноября сказали, что виноват провайдер, — объяснила женщина.

Связь с родственниками перестала появляться также в ИК-8, по словам Ирины Шевченко, матери одного из заключенных, звонки перестали поступать с 26 октября.

— Он мне звонил в 15:00 26 октября, к вечеру связи уже не было. С 25 октября появилось объявление, что свидания будут закрытыми. По неподтвержденной информации, 150 человек подписали контракт с ЧВК «Вагнер», но мы ничего не знаем, так как связи нет, — поделилась Ирина.

Евгений Пригожин — бизнесмен, руководитель и собственник российского холдинга «Конкорд», куда входят различные компании, в том числе и ряд СМИ. Герой России, Герой ДНР, Герой ЛНР. Пригожин известен в СМИ как «повар Путина», так его называют в связи с организацией питания высших лиц государства. Пригожин контролирует ЧВК «Вагнер» — группу военных, которая участвует в различных вооруженных конфликтах. В 2019 году издание «Деловой Петербург» в своем «Рейтинге миллиардеров» поставило Пригожина на 72-е место, оценив его состояние в 14,6 миллиарда рублей. Находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Австралии, Канады и Японии. В июле 2022 года Госдепартамент США объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о бизнесмене и 12 его сотрудниках из «Агентства интернет-исследований» в связи с вмешательством в политические и избирательные процессы в США.

Женщина ждет сына, его осудили за убийство, мужчине дали 16 лет, 5 из которых он уже провел в колонии.

— Я ему сразу сказала, чтобы не соглашался ничего подписывать, убедила его во время нашего крайнего разговора. Когда звонили в сервис «Зонателеком», там говорили, что связи нет по техническим причинам, а после сказали, что ее нет по приказу начальника ГУФСИН. В колонии же говорят, что идет ремонт связи, — рассказала Ирина.

На сайте ГУФСИН РФ по Новосибирской области размещено объявление о том, что свидания в исправительных колониях приостановлены из-за возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

— На основании постановления врио главного государственного санитарного врача — начальника ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России от 25 октября 2022 года № 13 «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в учреждениях ФКУ ИК-2, 3, 8, 12, 13, 14, 18 ГУФСИН России по Новосибирской области временно приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с осужденными, — сообщается на сайте ГУФСИН РФ по НСО.

На момент публикации журналисту НГС в пресс-службе ГУФСИН РФ по Новосибирской области не ответили на звонки и сообщение. Журналист направил письменный запрос.

Ранее на запрос НГС об участии новосибирских заключенных в спецоперации на Украине из ГУФСИН пришел ответ: «Вопросы, связанные с организацией специальной военной операции, не входят в компетенцию ГУФСИН России по Новосибирской области».

На запрос, отправленный Евгению Пригожину в его холдинг «Конкорд» по возможному пребыванию в новосибирских исправительных колониях представителей ЧВК «Вагнер» для вербовки заключенных ответили, что данная информация не является публичной и пресс-служба не может ее предоставить. На запросы отправленные по вербовке заключённых в ИК-18 ответ не поступил.

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Недавно около 30 родственников осужденных, которые находятся в ИК №–14 в городе Тогучине Новосибирской области собрались в комнате приема передач исправительного учреждения, чтобы потребовать встречи со своими мужьями и сыновьями и с руководством колонии.

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ИКНовосибирскЧВК ВагнерЗаключенныеКарантинОсужденныеСвязьСпециальная военная операция
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