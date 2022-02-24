«Эти события поменяют и мир, и нашу жизнь»: губернатор Новосибирской области — о спецоперации в Донбассе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о спецоперации российских военных на Донбассе. Отреагировал и председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив. Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе, об этом президент объявил в ходе специального обращения сегодня, 24 февраля, утром. По словам Путина, в планы РФ не входит оккупация Украины.
Отреагировали на заявление президента и в Новосибирской области. Мнения были озвучены сегодня во время сессии Законодательного собрания Новосибирской области.
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:
— Уважаемые депутаты, как вы знаете сегодня в 6:30 утра по московскому времени президент выступал с экстренным обращением к российскому народу. Я позволю себе зачитать небольшую часть его выступления. Итак, цитата: «Рассчитываю на консолидированную, патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил. В конечном счете, как это и было всегда в истории, судьба России находится в руках нашего многонационального народа. Это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей родины, надежность гарантированны. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которая дает наша любовь к отечеству». Конец цитаты.
Уважаемые депутаты, спасибо за ту самую консолидацию, о которой говорил президент, которая была продемонстрирована в начале этой сессии (зал встал, аплодировал, а затем заиграл гимн — Прим.ред.). Безусловно, события, которые происходят на востоке Украины поменяют и мир, и повлияют на нашу жизнь. Я могу заверить, что правительство Новосибирской области вместе с принятием всех необходимых решений для поддержки и помощи жителям востока Украины, продолжит свое функционирование в максимальной концентрации, обеспечивая общественную безопасность, функционирование всех сфер и достижение целей по социально-экономическому нашего региона. Вам спасибо за поддержку.
Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:
— Хочу пожелать нашему президенту терпения, сил в отстаивании позиции. Спасибо за такое настоящее отстаивание интересов Российской Федерации и наших людей.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал корреспонденту НГС, что он прокомментирует ситуацию чуть позже
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