«Эти события поменяют и мир, и нашу жизнь»: губернатор Новосибирской области — о спецоперации в Донбассе

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

— Уважаемые депутаты, как вы знаете сегодня в 6:30 утра по московскому времени президент выступал с экстренным обращением к российскому народу. Я позволю себе зачитать небольшую часть его выступления. Итак, цитата: «Рассчитываю на консолидированную, патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил. В конечном счете, как это и было всегда в истории, судьба России находится в руках нашего многонационального народа. Это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей родины, надежность гарантированны. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которая дает наша любовь к отечеству». Конец цитаты.

Уважаемые депутаты, спасибо за ту самую консолидацию, о которой говорил президент, которая была продемонстрирована в начале этой сессии (зал встал, аплодировал, а затем заиграл гимн — Прим.ред.). Безусловно, события, которые происходят на востоке Украины поменяют и мир, и повлияют на нашу жизнь. Я могу заверить, что правительство Новосибирской области вместе с принятием всех необходимых решений для поддержки и помощи жителям востока Украины, продолжит свое функционирование в максимальной концентрации, обеспечивая общественную безопасность, функционирование всех сфер и достижение целей по социально-экономическому нашего региона. Вам спасибо за поддержку.