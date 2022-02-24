24 февраля четверг
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 3/10
usd 80.42
eur 90.88
СрочноСпецоперация в Донбассе. Онлайн
Все новости
Все новости

«Эти события поменяют и мир, и нашу жизнь»: губернатор Новосибирской области — о спецоперации в Донбассе

Также позицию озвучил и председатель Заксобрания Новосибирской области

3 985
71Обсудить

Поделиться

Мнения были озвучены сегодня во время сессии Законодательного собрания Новосибирской области

Мнения были озвучены сегодня во время сессии Законодательного собрания Новосибирской области

Поделиться

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о спецоперации российских военных на Донбассе. Отреагировал и председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив. Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе, об этом президент объявил в ходе специального обращения сегодня, 24 февраля, утром. По словам Путина, в планы РФ не входит оккупация Украины.

Отреагировали на заявление президента и в Новосибирской области. Мнения были озвучены сегодня во время сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

— Уважаемые депутаты, как вы знаете сегодня в 6:30 утра по московскому времени президент выступал с экстренным обращением к российскому народу. Я позволю себе зачитать небольшую часть его выступления. Итак, цитата: «Рассчитываю на консолидированную, патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил. В конечном счете, как это и было всегда в истории, судьба России находится в руках нашего многонационального народа. Это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей родины, надежность гарантированны. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которая дает наша любовь к отечеству». Конец цитаты.

Уважаемые депутаты, спасибо за ту самую консолидацию, о которой говорил президент, которая была продемонстрирована в начале этой сессии (зал встал, аплодировал, а затем заиграл гимнПрим.ред.). Безусловно, события, которые происходят на востоке Украины поменяют и мир, и повлияют на нашу жизнь. Я могу заверить, что правительство Новосибирской области вместе с принятием всех необходимых решений для поддержки и помощи жителям востока Украины, продолжит свое функционирование в максимальной концентрации, обеспечивая общественную безопасность, функционирование всех сфер и достижение целей по социально-экономическому нашего региона. Вам спасибо за поддержку.

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

СЮЖЕТ

Россия признала ЛНР и ДНР Россия признала ЛНР и ДНР

— Хочу пожелать нашему президенту терпения, сил в отстаивании позиции. Спасибо за такое настоящее отстаивание интересов Российской Федерации и наших людей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал корреспонденту НГС, что он прокомментирует ситуацию чуть позже

Мы ведем онлайн-трансляцию о событиях, которые происходят после заявления президента.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК6
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ14
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДонбассУкраинапризнание ДНР и ЛНР
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter