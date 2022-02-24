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Заксобрание НСО встретило сообщение о начале военной операции в Донбассе аплодисментами и исполнением гимна

Сегодня проходит запланированная сессия

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Решение президента объявили перед началом сессии

Решение президента объявили перед началом сессии

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Сегодня, 24 февраля, на сессии Заксобрания Новосибирской области объявили решение президента России о специальной военной операции.

— Заксобрание Новосибирской области приветствовало решение президента России о начале военной операции по защите Донбасса и Луганска в ходе сессии вставанием, аплодисментами и исполнением гимна РФ, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области в официальном Telegram-канале.

Мы ведем онлайн-трансляцию о событиях, которые происходят после заявления президента.

Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе, об этом президент объявил в ходе специального обращения. По словам Путина, в планы РФ не входит оккупация Украины.

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Владимир ПутинДНР и ЛНРДонбассУкраина
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