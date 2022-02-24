Заксобрание НСО встретило сообщение о начале военной операции в Донбассе аплодисментами и исполнением гимна

Сегодня, 24 февраля, на сессии Заксобрания Новосибирской области объявили решение президента России о специальной военной операции.
— Заксобрание Новосибирской области приветствовало решение президента России о начале военной операции по защите Донбасса и Луганска в ходе сессии вставанием, аплодисментами и исполнением гимна РФ, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области в официальном Telegram-канале.
Мы ведем онлайн-трансляцию о событиях, которые происходят после заявления президента.
Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе, об этом президент объявил в ходе специального обращения. По словам Путина, в планы РФ не входит оккупация Украины.