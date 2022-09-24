Успеть за день. Дневник сибиряка, который уволился, оставил квартиру и пересек границу — 15 часов из его жизни

В итоге нам понадобились 4,5 часа, две больших коробки и одиннадцать 200-литровых мешков. Когда живешь обычной жизнью, ты и не подозреваешь, что реально тебе нужно. Оказалось, я вполне могу обходиться рюкзаком и маленькой сумкой — с этим и поехал в Казахстан. Но немного горько осознавать, что игровая консоль, о которой ты мечтал с 16 лет, со скоростью света улетает в мешок низкого приоритета.



С работой не выгорело — руководство не захотело видеть меня в качестве удаленного сотрудника. Поэтому на автовокзал я приехал уже безработным.