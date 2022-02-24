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Тема дняАнтивоенная акция прошла в Новосибирске
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Стихийная антивоенная акция прошла в Новосибирске — задержаны несколько человек

На месте присутствовали сотрудники полиции и журналисты

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Акция закончилась задержанием нескольких человек

Акция закончилась задержанием нескольких человек

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Сегодня вечером, 24 февраля, на площади Ленина в Новосибирске прошла стихийная акция против военного конфликта на Украине. Люди начали собираться ближе к концу рабочего дня. В районе 19:00 часть людей ушла в шествие по Красному проспекту. Из числа оставшихся несколько человек было задержано сотрудниками полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что не владеют информацией о задержаниях.

Как прошла акция — в фото корреспондентов НГС и участников акции.

Изначально это были одиночные пикеты, но позже стали подтягиваться люди

Изначально это были одиночные пикеты, но позже стали подтягиваться люди

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Самым популярным лозунгом стал «Нет войне»

Самым популярным лозунгом стал «Нет войне»

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Его же скандировали собравшиеся

Его же скандировали собравшиеся

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Лозунг был написан даже на рюкзаках

Лозунг был написан даже на рюкзаках

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Максимальное количество участников собралось ближе к темноте

Максимальное количество участников собралось ближе к темноте

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Часть участников ушла в шествие

Часть участников ушла в шествие

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Участники прошли по Красному проспекту до улицы Романова, повернули на Советскую, далее прошагали по Вокзальной магистрали и вышли на площадь Ленина

Участники прошли по Красному проспекту до улицы Романова, повернули на Советскую, далее прошагали по Вокзальной магистрали и вышли на площадь Ленина

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В это время на площади задержали несколько человек

В это время на площади задержали несколько человек

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Людей увели в автозак

Людей увели в автозак

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Среди задержанных оказалась Александра Попова — она была кандидатом в депутаты горсовета Новосибирска

Среди задержанных оказалась Александра Попова — она была кандидатом в депутаты горсовета Новосибирска

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В полиции сообщили, что не владеют информацией о задержанных

В полиции сообщили, что не владеют информацией о задержанных

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СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Мы следим за развитием событий в онлайн-хронике.

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