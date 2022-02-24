Стихийная антивоенная акция прошла в Новосибирске — задержаны несколько человек

Сегодня вечером, 24 февраля, на площади Ленина в Новосибирске прошла стихийная акция против военного конфликта на Украине. Люди начали собираться ближе к концу рабочего дня. В районе 19:00 часть людей ушла в шествие по Красному проспекту. Из числа оставшихся несколько человек было задержано сотрудниками полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что не владеют информацией о задержаниях.

Как прошла акция — в фото корреспондентов НГС и участников акции.