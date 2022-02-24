Стихийная антивоенная акция прошла в Новосибирске — задержаны несколько человек

Сегодня вечером, 24 февраля, на площади Ленина в Новосибирске прошла стихийная акция против военного конфликта на Украине. Люди начали собираться ближе к концу рабочего дня. В районе 19:00 часть людей ушла в шествие по Красному проспекту. Из числа оставшихся несколько человек было задержано сотрудниками полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что не владеют информацией о задержаниях.
Как прошла акция — в фото корреспондентов НГС и участников акции.
Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Мы следим за развитием событий в онлайн-хронике.