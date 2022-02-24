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Тема дняСпецоперация в Донбассе. Онлайн
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Заявление Владимира Путина о начале спецоперации в Донбассе: полное видео

Публикуем заявление президента

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Заявление Владимира Путина было опубликовано сегодня утром

Заявление Владимира Путина было опубликовано сегодня утром

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Этим утром Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе.

— Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.

Президент выступил с получасовым видеообращением, текстовую версию которого можно почитать на сайте Кремля. Ниже публикуем видео заявления.

Подробности происходящего на российско-украинской границе мы собираем в онлайн-трансляции.

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Владимир ПутинДНР и ЛНРУкраина
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