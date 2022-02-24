Аэропорт Толмачево назвал все рейсы, которые отменили из Новосибирска

Рейсы из Новосибирска в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Симферополь, Минеральные Воды отменили до 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
— Это сделано по решению авиакомпаний, — прокомментировали в аэропорту.
Рейсы из Новосибирска в Ростов-на-Дону выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Азимут» и S7, в Краснодар, Анапу, Геленджик, Симферополь и Минеральные Воды — S7.
Сегодня Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого Росавиация приостановила работу южных аэропортов России. РЖД обещали зафиксировать стоимость билетов и назначить дополнительные поезда из южных городов России на фоне приостановки полетов.
Мы следим за ситуацией на Украине в этом сюжете.