S7 отменила все южные рейсы из Новосибирска

Все рейсы авиакомпании S7 на юг России сегодня отменены. Из Новосибирска не вылетят самолеты в Сочи, Краснодар и Минеральные Воды.

— В связи с ограничением полетов со стороны российских властей рейсы 24 февраля 2022 года отменены, — сообщили в авиакомпании.

Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета в разделе «Мои бронирования» на сайте и в приложении. Также можно обратиться в представительства авиакомпании и в офисы продаж, где был куплен билет.



— Информация о статусе рейсов по указанным направлениям в другие даты уточняется и будет оперативно опубликована на нашем сайте, — добавили в S7.

