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Тема дняВоенная операция на Украине – онлайн
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S7 отменила все южные рейсы из Новосибирска

Работа части российских аэропортов приостановлена

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Информацию о переносе дат обещают опубликовать в ближайшее время

Информацию о переносе дат обещают опубликовать в ближайшее время

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Все рейсы авиакомпании S7 на юг России сегодня отменены. Из Новосибирска не вылетят самолеты в Сочи, Краснодар и Минеральные Воды.

— В связи с ограничением полетов со стороны российских властей рейсы 24 февраля 2022 года отменены, — сообщили в авиакомпании.

Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета в разделе «Мои бронирования» на сайте и в приложении. Также можно обратиться в представительства авиакомпании и в офисы продаж, где был куплен билет.

— Информация о статусе рейсов по указанным направлениям в другие даты уточняется и будет оперативно опубликована на нашем сайте, — добавили в S7.

В других городах отменены рейсы в Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань.

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Сегодня утром в России приостановили работу нескольких аэропортов из-за начала военной операции на Украине. Самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Ростова-на-Дону, сел в Москве.

Сегодня Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине в 06:30 по московскому времени. Мы следим за ситуацией на Украине в этом сюжете.

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