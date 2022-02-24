S7 отменила все южные рейсы из Новосибирска

Все рейсы авиакомпании S7 на юг России сегодня отменены. Из Новосибирска не вылетят самолеты в Сочи, Краснодар и Минеральные Воды.
— В связи с ограничением полетов со стороны российских властей рейсы 24 февраля 2022 года отменены, — сообщили в авиакомпании.
Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета в разделе «Мои бронирования» на сайте и в приложении. Также можно обратиться в представительства авиакомпании и в офисы продаж, где был куплен билет.
— Информация о статусе рейсов по указанным направлениям в другие даты уточняется и будет оперативно опубликована на нашем сайте, — добавили в S7.
В других городах отменены рейсы в Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань.
Сегодня утром в России приостановили работу нескольких аэропортов из-за начала военной операции на Украине. Самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Ростова-на-Дону, сел в Москве.
Сегодня Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине в 06:30 по московскому времени. Мы следим за ситуацией на Украине в этом сюжете.