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Рейс Новосибирск — Ростов-на-Дону сел в Москве

Южные аэропорты России временно закрыли

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Ожидается, что рейс должен прилететь в Ростов-на-Дону после Москвы

Ожидается, что рейс должен прилететь в Ростов-на-Дону после Москвы

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Рейс авиакомпании «Азимут» А4 220 Новосибирск — Ростов-на-Дону сел в московском аэропорту Внуково в 09:47 по московскому времени.

Информацию о приземлении рейса А4 220 подтвердили в справочной службе аэропорта.

Смена курса борта отражалась и сервисом Flightradar. НГС отправил запрос в авиакомпанию.

По данным онлайн-табло ростовского аэропорта Платов, рейс должен прилететь в Ростов-на-Дону после Москвы. Самолет ожидается в 11:20.

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Ранее Росавиация ввела временный запрет на использование южного воздушного пространства из-за начала военной операции на Украине.

— В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены, — передает Росавиация.

Временно приостановлена работа следующих аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

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Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

— Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, — сообщили в Росавиации.

В Новосибирске отменили два краснодарских рейса.

Сегодня Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине в 06:30 по московскому времени. Мы следим за ситуацией на Украине в этом сюжете.

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