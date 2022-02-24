Рейс Новосибирск — Ростов-на-Дону сел в Москве

Рейс авиакомпании «Азимут» А4 220 Новосибирск — Ростов-на-Дону сел в московском аэропорту Внуково в 09:47 по московскому времени.
Информацию о приземлении рейса А4 220 подтвердили в справочной службе аэропорта.
Смена курса борта отражалась и сервисом Flightradar. НГС отправил запрос в авиакомпанию.
По данным онлайн-табло ростовского аэропорта Платов, рейс должен прилететь в Ростов-на-Дону после Москвы. Самолет ожидается в 11:20.
Ранее Росавиация ввела временный запрет на использование южного воздушного пространства из-за начала военной операции на Украине.
— В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с
Временно приостановлена работа следующих аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.
— Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, — сообщили в Росавиации.
В Новосибирске отменили два краснодарских рейса.
Сегодня Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине в 06:30 по московскому времени. Мы следим за ситуацией на Украине в этом сюжете.