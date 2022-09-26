Что происходит на границе с Казахстаном в Карасукском
районе — видео огромной очереди
Люди ждут десятки часов
На границе Новосибирской области с Казахстаном сотни машин и фур ждут очереди, чтобы попасть в соседнее государство. Одно из видео было опубликовано в группе «ЧП Новосибирск».
Подобные ролики сейчас активно распространяются в соцсетях. На видео можно насчитать более 195 легковых автомобилей и более 60 фур. Оно снято, по словам автора, у пропускного пункта «Павловка» в Карасукском районе.
— Снимал вчера примерно в 15:00. Сколько машин — не посчитать, по видео только можно оценить. Но очень много. Еще больше фур стоит в обе стороны, со стороны Казахстана большая колонна. Со стороны Казахстана обычных машин мало, быстро можно проехать. Насколько я смог увидеть, пограничники ведут себя лояльно, довольно быстро пропускают машины с территории России. Но поток очень большой, плюс фуры, и из-за этого скопление огромное. Это мое предположение из того, что я увидел, — рассказал корреспонденту автор одного из видео, подписчик группы «ЧП Новосибирск».
Некоторые люди ждут больше суток, чтобы пересечь границу с Казахстаном.
— Парень рассказал, что они стояли на автомобильной границе
Длинные очереди также на границе Волгоградской области и Казахстана.
Также мы публиковали дневник сибиряка, который уволился, оставил квартиру и пересек границу, —