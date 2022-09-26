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Что происходит на границе с Казахстаном в Карасукском районе — видео огромной очереди

Люди ждут десятки часов

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Видео снято водителем, который въехал в Россию из Казахстана

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На границе Новосибирской области с Казахстаном сотни машин и фур ждут очереди, чтобы попасть в соседнее государство. Одно из видео было опубликовано в группе «ЧП Новосибирск».

Подобные ролики сейчас активно распространяются в соцсетях. На видео можно насчитать более 195 легковых автомобилей и более 60 фур. Оно снято, по словам автора, у пропускного пункта «Павловка» в Карасукском районе.

— Снимал вчера примерно в 15:00. Сколько машин — не посчитать, по видео только можно оценить. Но очень много. Еще больше фур стоит в обе стороны, со стороны Казахстана большая колонна. Со стороны Казахстана обычных машин мало, быстро можно проехать. Насколько я смог увидеть, пограничники ведут себя лояльно, довольно быстро пропускают машины с территории России. Но поток очень большой, плюс фуры, и из-за этого скопление огромное. Это мое предположение из того, что я увидел, — рассказал корреспонденту автор одного из видео, подписчик группы «ЧП Новосибирск».

Некоторые люди ждут больше суток, чтобы пересечь границу с Казахстаном.

— Парень рассказал, что они стояли на автомобильной границе 25 часов, люди спали в пробке и машины двигались безумно медленно, — рассказала одна из читательниц НГС.

Длинные очереди также на границе Волгоградской области и Казахстана.

Также мы публиковали дневник сибиряка, который уволился, оставил квартиру и пересек границу, — 15 часов из его жизни.

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