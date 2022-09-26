Что происходит на границе с Казахстаном в Карасукском районе — видео огромной очереди

На границе Новосибирской области с Казахстаном сотни машин и фур ждут очереди, чтобы попасть в соседнее государство. Одно из видео было опубликовано в группе «ЧП Новосибирск».



Подобные ролики сейчас активно распространяются в соцсетях. На видео можно насчитать более 195 легковых автомобилей и более 60 фур. Оно снято, по словам автора, у пропускного пункта «Павловка» в Карасукском районе.