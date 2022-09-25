Там просто бесконечный поток: на границе Волгоградской области и Казахстана образовались гигантские очереди
По наблюдениям волгоградцев, в машинах в основном одинокие мужчины
В Палласовском районе Волгоградской области в пункте пропуска через государственную границу с Казахстаном образовались гигантские очереди из желающих выехать из страны. По словам местных жителей, такого трафика, как в последние дни, у них в районе не было никогда.
— Ощущение, что все мужчины тут собрались, вместо военкомата поехали в Казахстан, — рассказали жители района. — В машинах в основном мужики едут, примерно от 30 до 50 лет. Просто поток. Москва, Ростов, Краснодар, Волгоградская область. Сотни машин. Толпятся, уже образовалась гигантская очередь.
Наши читатели поделились с V1.RU видео очереди:
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Всего несколько дней назад жители района делились с журналистами V1.RU рассказами о том, как тихо и спокойно у них в населенных пунктах. При этом жители Палласовского района рассказывали, что пункт пропуска через границу с Казахстаном в их районе никогда не был основным.
— Он находится достаточно далеко от цивилизации, — уверены жители района. — Кроме того, и с казахской стороны пункт пропуска тоже находится посреди степи и используется только местными жителями.