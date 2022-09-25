Там просто бесконечный поток: на границе Волгоградской области и Казахстана образовались гигантские очереди

Всего несколько дней назад жители района делились с журналистами V1.RU рассказами о том, как тихо и спокойно у них в населенных пунктах. При этом жители Палласовского района рассказывали, что пункт пропуска через границу с Казахстаном в их районе никогда не был основным.



— Он находится достаточно далеко от цивилизации, — уверены жители района. — Кроме того, и с казахской стороны пункт пропуска тоже находится посреди степи и используется только местными жителями.