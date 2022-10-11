Мобилизованные прошли крещение в храме при Новосибирском военном училище
Следующий раз крещений пройдет в воскресенье
В Новосибирской епархии сообщили, что в храме при Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) православие приняли 66 мобилизованных.
— В центре формирования и слаживания подразделений при НВВКУ было совершено таинство крещения мобилизованных военнослужащих. Крещение совершается в храме во имя святого благоверного князя Димитрия Донского помощником начальника училища по работе с верующими протоиереем Виктором Гужвой, — сообщили в пресс-службе Новосибирской епархии.
Крещение проходило уже несколько раз, всего крестили 66 человек. В следующий раз крещение состоится в воскресенье, 16 октября.
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