«Сначала у нее забрали папу, и в тот же день — мой брат». Три пронзительные истории женщин, чьих родных мобилизовали
Они тратят огромные деньги на то, чтобы обеспечить своих мужчин необходимым, и пытаются добиться справедливости
В Новосибирске завершился первый этап частичной мобилизации. Мужчины, принявшие повестку, отправились на учения, в то время как женщины также учатся жить в новой для них реальности дома. Хочется и плакать, и забыться, и чтобы всё оказалось дурным сном. Мы поговорили с сибирячками, чьи мужья оказались мобилизованы, об их чувствах, спросили, как они справляются и как отвечают детям на вопрос: «А где папа?» — прочтите их истории.
Светлана, 32 года
— Супруга мобилизовали в Бердске, 23 сентября отправили в пункт сбора на территорию НВВКУ. При явке в военкомат муж, имеющий только военную кафедру, предоставил дополнительные документы — свидетельство о рождении ребенка и справку, подтверждающую статус ребенка-инвалида. Муж — в семье единственный работающий, я ухаживаю за сыном, вожу его на постоянные реабилитации и процедуры. В военкомате у мужа посмотрели документы и всё равно выдали повестку на военные сборы, так как в списке НВВКУ он числится мобилизованным.
Я понимаю, что за родину призовут всех мужчин, но не понимаю Государственную думу и Кабинет министров, которые просто забыли о родителях таких детей. Наш сын — аутист, мы с мужем вместе возили его на анализы, к врачам, одному человеку не справиться с этой задачей. А сейчас получается, что женщины даже с неходячими детьми остались одни. У родителей детей-инвалидов и так быт очень отличается от обычных семей, а остаться с ребенком без элементарной помощи по дому — купить продукты, лекарства, принести их...
Происходящее шокирует, налаженная жизнь меняется. Сначала я много плакала, боялась сорваться при ребенке. Обстановка дома в первые дни была катастрофичная, отсутствие мужа сказалось и на мне, и на сыне. Ему 5 лет, в силу своего диагноза он не понимает, где папа и когда он вернется. От каждого сообщения родственников с вопросом, как там дела у мужа, мне становилось морально еще хуже. Никакой информации о том, что и как будет, не дают.
Сейчас муж на учениях, ему 41 год, до мобилизации работал в фармакологической компании. Срочную службу в армии он не проходил, боевого опыта нет, была только военная кафедра в университете. Мы пробовали обжаловать повестку, но всё непонятно. Супруг предоставил документы, подтверждающие наличие на иждивении ребенка-инвалида и жены, осуществляющей уход за таким ребенком, но ему дали повестку на военные сборы по 9 октября 2022 года. По военному билету он мобилизован. Я уже обращалась к юристам и Народному фронту, также оставила заявку на портале «Госуслуги». Но ответ один: данная категория граждан не значится в списках на отсрочку от мобилизации.
В пункте сбора мужу выдали всё необходимое. Сами мы докупили больше для его удобства шапку обычную и рюкзак для хранения вещей. Аптечку не брал: сейчас в пункте сбора есть санчасть, куда можно обратиться и получить консультацию и назначение медика.
По возможности езжу к нему на встречи, уточняю, как он. Говорит, что для сборов и полевых условий вполне прилично. Первые дни они были в казарме, а потом их переселили в палатки. Говорит, в палатках тепло: стоят 2 печки, деревянный пол-настил. Питание трехразовое, для всех одинаковое. С этой недели стали вывозить на учения на полигоны. Повестку муж принял как должное, сказал: «Если нужно отдать долг родине — значит так надо».
Екатерина, 35 лет
— У меня забрали младшего брата, и так получилось, что вместе с тестем. Нам, конечно, спокойнее, что они вместе, но всё равно переживаем. Так же, как и все, мы тратим безумные деньги, готовим их к отъезду. Так как в нашей семье забрали сразу двух мужчин, то и расходы выросли вдвое: потратили уже около 100 тысяч рублей. Пока обходимся без кредитов, своими силами, помогают родственники и друзья.
Покупаем всё: термобелье, костюмы для учений на полигоне, демисезонный и зимний костюмы, сменные берцы, зимние ботинки, рюкзаки, наколенники, балаклавы, фонарики, коврики, тактические перчатки, медикаменты. Если их отправят в Украину, то нужно будет докупить каску и бронежилет. Хорошо, конечно, если они никуда не поедут, но так спокойнее — пусть у них будет всё необходимое. Конечно, в части никто не говорит прямо, чтобы всё это покупалось, но опытные люди говорят, что лучше подстраховаться.
Жена брата в страхе и ужасе. Сначала у нее забрали папу — это было 26 сентября, и в тот же день мой брат — ее муж — получил повестку, они в браке всего два месяца. Говорит, предполагала еще с марта, что так может быть, но верила в лучшее.
Меня же сильно волнует несоответствие специальностей с военным билетом, я даже написала письмо в прокуратуру. Мне непонятно, как так происходит: брат служил в войсках ПВО, был оператором радиолокационных станций, а сейчас стрелок. Ну каким стрелковым навыкам можно научиться в столь короткое время? Чем он может помочь родине? Очень мало времени на подготовку. Я знаю многих ребят, они стрелки и служили в мотострелковых войсках, и даже контрактниками были, но их не призвали. Каким образом выбор делался? У брата нет боевого опыта, служил год, ружье видел несколько раз. Брат сам сходил за повесткой, не прятался, не убегал. Но может каждый будет делать то, что умеет? Зачем ВДВ переквалифицировать в радиста, а ракетчика в снайпера?
Когда брата призвали, у меня началась паника. Я злюсь из-за противоречий. Сегодня получила ответ из прокуратуры, где со мной согласились: повестки действительно выдавали как попало, всё должно быть в соответствии с военно-учетной записью в военном билете. Но какой толк от этого? Разве что-то поменяется? Я пытаюсь добиться справедливости ради мамы — она в очень тяжелом моральном состоянии. Набор проводился безалаберно, гребли всех подряд. Как так? Вот танкист — он танкист, учился год, а тут за две недели пытаются дать знания — это же смешно, у ребят за спиной нет никакого бойцовского опыта.
Елена, 28 лет
— У меня забрали мужа, он прописан в Новосибирской области. Выдали форму и берцы, в которых у него замерзли ноги на построении. Берцы настолько узкие, что с махровым носком нога уже не проходит, пришлось покупать самим. Докупали также спальник, туристический коврик, рюкзак, термобелье, полотенце и тапочки свои привезли. Мало того, что цены взлетели, так еще и не найти ничего. Собрали аптечку тоже сами. В общей сложности потратили порядка 30 тысяч рублей, пришлось воспользоваться кредиткой. Еще говорят, что нужен броник, каска... Бюджет уже не позволяет.
Очень обидно за наших ребят, что не могут их обеспечить всем необходимым. Непонятно, будут ли какие-то выплаты семьям мобилизованных. У нас ипотека и маленький ребенок — 2,5 года. Говорю ему, что папа на работе. А что еще сказать? Он не понимает того, что происходит, скучает, ждет папу домой. Без мужа очень тяжело.
Я вышла на работу, работаю день и ночь, с ребенком свекровь помогает. В голове страх, непонятно, что будет дальше: отправят их на Украину или всё же отпустят домой? Стараюсь держать себя в руках ради ребенка. Муж сейчас на учениях, не дают никакой конкретики. При любой возможности стараюсь встретиться с ним.
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