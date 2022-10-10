«Сначала у нее забрали папу, и в тот же день — мой брат». Три пронзительные истории женщин, чьих родных мобилизовали

Происходящее шокирует, налаженная жизнь меняется. Сначала я много плакала, боялась сорваться при ребенке. Обстановка дома в первые дни была катастрофичная, отсутствие мужа сказалось и на мне, и на сыне. Ему 5 лет, в силу своего диагноза он не понимает, где папа и когда он вернется. От каждого сообщения родственников с вопросом, как там дела у мужа, мне становилось морально еще хуже. Никакой информации о том, что и как будет, не дают.

Сейчас муж на учениях, ему 41 год, до мобилизации работал в фармакологической компании. Срочную службу в армии он не проходил, боевого опыта нет, была только военная кафедра в университете. Мы пробовали обжаловать повестку, но всё непонятно. Супруг предоставил документы, подтверждающие наличие на иждивении ребенка-инвалида и жены, осуществляющей уход за таким ребенком, но ему дали повестку на военные сборы по 9 октября 2022 года. По военному билету он мобилизован. Я уже обращалась к юристам и Народному фронту, также оставила заявку на портале «Госуслуги». Но ответ один: данная категория граждан не значится в списках на отсрочку от мобилизации.