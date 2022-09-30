«На нервной почве может случиться выкидыш»: ожидающая третьего ребенка сибирячка — о том, как мобилизовали ее мужа
Она хочет, чтобы на семейные обстоятельства обращали внимание
Сибирячке Марине 36 лет, ее мужу 33. Он работал в логистической компании. У них двое детей до 10 лет, и они ждут третьего, но такая ситуация под отсрочку частичной мобилизации не попадает. Хотя всё осложняется тем, что муж Марины недавно похоронил отца, а у мамы мужа проблемы со здоровьем, но она уже проводила двух мобилизованных сыновей и постоянно плачет. Сама Марина переживает, что на фоне стресса может случиться выкидыш (повестка, справка о беременности имеются в распоряжении редакции). Далее — от первого лица.
Моего мужа призвали в первый день мобилизации — 23 сентября 2022 года. Мы проживаем в Новосибирске, он прописан в Краснозерском районе. Мужу просто позвонил глава сельсовета и сказал, что пришла повестка, нужно явиться за ней. Просто с паспортом, без вещей, без ничего. И его забрали в Академгородок. Теперь он находится там.
Да, он служил и относится к первой категории. Ему 33 года, но прошло уже столько лет, появились изменения в здоровье. У него бронхиальная астма: мы ее не подтверждали, так как большинство мужчин не любят ходить по врачам и жаловаться.
Почему никто не учитывает семейные обстоятельства у мобилизованных? Старшего брата мужа призвали 24 сентября, ему 37 лет. То есть из одной семьи забрали двоих сыновей. А 26 сентября было 40 дней, как мы похоронили отца мужа. У матери мужа проблемы со здоровьем: она на грани инсульта или инфаркта. У нее слезы и срывы каждый день.
Я осталась одна в городе на 15-й неделе беременности с осложнениями и двумя детьми до 10 лет. Сын тоже астматик — стоит на учете, очень часто и продолжительно болеет.
На нервной почве у меня может случиться выкидыш. Это я понимаю по имеющимся симптомам. Справку пока не получила, потому что в больнице я кое-как и справку о беременности забрала. Я просила направление на госпитализацию, но мне сказали вызывать скорую. Я не могу бросить детей дома одних: ни за справкой поехать, ни на скорой на госпитализацию.
Сейчас мне предстоит выбор: остаться с детьми дома, пустить на самотек беременность или оставить детей дома, что вообще невозможно, и лечь в больницу. Мне остается только ждать и надеяться, что с ребенком ничего не случится и у меня не начнется выкидыш. Муж говорит мне не нервничать, но это невозможно. Каждый день на стрессе, ночью плохо сплю.
Почему никто не подумал о беременных женах, чьих мужей призвали?! У нас в стране давно стоит вопрос о демографии.
Я вообще не понимаю, как можно разделять беременность? Сказали, что для отсрочки должно быть трое детей и беременность не меньше 22 недель. То есть 22 недели — это ребенок, а всё, что меньше сроком, это что тогда?
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Я езжу к мужу почти каждый день, пока он тут еще, и вижу, как там много добровольцев. Зачем забирают из семьи отцов и кормильцев, которые туда не хотят ехать?
У нас ипотека, автокредит. Общий платеж — 65 тысяч рублей в месяц, не считая школьные траты и всё остальное.
Скажите, если у меня будет выкидыш, я могу подать в суд на военкомат, откуда призвали мужа? Я просто в растерянности и не знаю, куда еще обращаться. Везде говорят, что муж подходит по параметрам и семейное положение не дает права на отсрочку.
Я вчера ездила к нему, привозила вещи и лекарства. Он простыл, сейчас обострится бронхит и запустится всё.
Сложилось всё так, что с ними что хотят, то и делают, а пожаловаться некому.
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