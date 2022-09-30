«На нервной почве может случиться выкидыш»: ожидающая третьего ребенка сибирячка — о том, как мобилизовали ее мужа

Моего мужа призвали в первый день мобилизации — 23 сентября 2022 года. Мы проживаем в Новосибирске, он прописан в Краснозерском районе. Мужу просто позвонил глава сельсовета и сказал, что пришла повестка, нужно явиться за ней. Просто с паспортом, без вещей, без ничего. И его забрали в Академгородок. Теперь он находится там.

Да, он служил и относится к первой категории. Ему 33 года, но прошло уже столько лет, появились изменения в здоровье. У него бронхиальная астма: мы ее не подтверждали, так как большинство мужчин не любят ходить по врачам и жаловаться.