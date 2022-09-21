Кому положена отсрочка при мобилизации: инфографика

Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале частичной мобилизации. Соответствующий указ уже подписан президентом и опубликован. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек из тех, кто находится в запасе — то есть ранее получил военный билет.



Даже среди запасников есть те, кого на службу не призывают, — согласно федеральному закону они получают отсрочку от мобилизации. Это, например те, кто временно не годен к военной службе, согласно установленному правительством положению о военно-врачебной экспертизе. По состоянию здоровья отсрочку дают на срок до шести месяцев, потом врачи снова проверят годен ли человек к службе в армии.

