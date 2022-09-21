Кому положена отсрочка при мобилизации: инфографика
Изучаем федеральный закон
Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале частичной мобилизации. Соответствующий указ уже подписан президентом и опубликован. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек из тех, кто находится в запасе — то есть ранее получил военный билет.
Даже среди запасников есть те, кого на службу не призывают, — согласно федеральному закону они получают отсрочку от мобилизации. Это, например те, кто временно не годен к военной службе, согласно установленному правительством положению о военно-врачебной экспертизе. По состоянию здоровья отсрочку дают на срок до шести месяцев, потом врачи снова проверят годен ли человек к службе в армии.
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Также на отсрочку имеют право те, кто занят постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем. Необходимость такого ухода должна подтвердить медико-социальная экспертиза. Отсрочка дается только в том случае, если больше ухаживать за родственником некому — например, если у военнообязанного есть сестра, то уход могут передать ей и отсрочку он не получит. То же самое касается опекунов и попечителей несовершеннолетних братьев и сестер: если есть другие родственники, которые могут взять на себя эти обязанности, то отсрочка не положена.
Отцы детей до 16 лет могут получить отсрочку от военной службы в двух случаях — если они воспитывают ребенка без матери или если таких детей четыре или больше. Если детей младше 16 три, но жена беременна четвертым и срок больше 22 недель — отсрочка полагается, если детей четверо, но старшему уже 17 — нет. Военнообязанные женщины получают отсрочку, если они беременны (срок от 22 недель), а также при наличии детей (тут количество детей не учитывается — только возраст ребенка младше 16 лет). Отсрочку могут получить дети матерей-одиночек, у которых, помимо призывника, есть еще четыре или более ребенка младше 8 лет.
Также отсрочка от призыва на военную службу полагается депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и гражданам, получившим так называемую бронь.
— В законе о мобилизации написано, что порядок бронирования определяет правительство. Он определяется в каждом случае отдельно, — говорит юрист Евгений Крылов.
За неявку по повестке в случае мобилизации существует уголовная ответственность — соответствующий закон накануне приняла Госдума. Однако документ еще не вступил в силу — он должен быть одобрен Советом Федерации, подписан президентом и официально опубликован. Действовать он начнет со дня публикации.
Согласно заявлению Шойгу, мобилизация не будет единомоментной. Кого призывают на службу в первую очередь, а кого позже — читайте в этом материале. Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всю актуальную информацию о текущих событиях.