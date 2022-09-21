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Спецоперация на Украине

В армию по мобилизации призовут 300 тысяч человек

Об этом заявил министр обороны

Сергей Шойгу заявил, что срочников мобилизация не коснется

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Министр обороны Сергей Шойгу объяснил кого будут призывать в армию в рамках частичной мобилизации, указ о которой сегодня издал Владимир Путин. По его словам, задействовано будет около одного процента "мобилизационного ресурса". В общей сложности призовут 300 тысяч человек. Шойгу заявил будут только тех, кто в запасе.

Он заявил, что это будут в первую очередь люди с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность Cтудентов и учащихся вузов частичная мобилизация не коснется. Cлужащие по призыву не подпадут под мобилизацию.

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Сергей Шойгу
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