«Выкидывают животных просто пачками»: сотни домашних собак и котов оказались на улице после объявления частичной мобилизации
Зоозащитники бьют тревогу — домашние животные не выживут на улицах зимой
Объявление о частичной мобилизации поставило многих людей перед выбором. Некоторые устремились за пределы России, некоторые отправились на мобилизацию. А на улицах в итоге оказываются домашние собаки и кошки, в том числе породистые, которые совсем не могут о себе позаботиться. Зоозащитники жалуются на вал отказов от собак и кошек и возврат уже ранее пристроенных питомцев и предлагают государству обратить на это особое внимание.
«Возвраты понеслись»
Наталья Ким помогает собакам пород стаффордширский терьер и питбуль. Женщина давно занимается этими породами и признается, что сейчас находится в ужасе.
— Возвраты понеслись, куда собак этих девать — не знаю. Ищем передержки. Этой осенью люди как с ума сошли, они выкидывают животных просто пачками. Каждый день по 2–3 собаки, — разводит руками Наталья. — Максимум, что мы можем — это реально сплотиться и как-то пережить это время. Дай бог, чтобы они больше отдавали животных на время, а не навсегда. Чаще всего проблема звучит так: у нас есть три дня, заберите. Нормальные мужчины, кто мобилизуются, ищут варианты, но всё же есть те, у кого родственников нет. Куда им деваться? Звонят, просят помощи.
По словам Натальи, многие из тех, кто звонит, ставят зооволонтерам ультиматумы и жесткие условия: угрожают выкинуть животных на улицу или усыпить.
— Это молодые люди или сразу семьи. В целом ужас. Начинают отдавать на сайтах объявлений, нам звонить, шантажировать, — объясняет волонтер. — Случай вот, например, с ранее пристроенной нами Евой. Сказал мне хозяин: «Вы что хотите, чтобы я в земле лежал? Чтобы меня закопали? Я даю вам три дня. Либо вы ее забираете, либо сам ее судьбу решу. Я в Армению собираюсь, валю отсюда».
Валерия Зубковская, хозяйка приюта «Сибирский алабай» говорит, что тоже столкнулась с подобными проблемами.
— Сейчас очень много животных страдает. И еще с дач уезжают, бросают. За последние месяцы животных шесть уже, — отмечает зоозащитница. — Люди бегут, уезжают, боятся, что денег не будет: «Мы продаем дом, мы продаем квартиру, заберите».
Как объяснила Валерия, после продажи недвижимости движимое имущество в виде собаки те, кто обращаются в приют, забирать с собой не планируют.
«Не предавайте своих животных, всё наладится»
Наталья Ким боится, что ближе к зиме ситуация может усугубиться, а породистые и домашние животные совсем не приспособлены к уличной жизни. Многие собаки короткошерстные, а кошки не могут за себя постоять и добывать еду.
— Хочется сказать всем: не предавайте своих животных, всё наладится, — обратилась к владельцам животных Наталья Ким. — Сейчас приютам и волонтерам очень нужна поддержка, особенно передержками и кормом.
С приходом осени на дачах остались тысячи брошенных собак и кошек, которых за лето успели прикормить люди, но домой забирать их не стали.
— Осенью всегда огромное количество во всех приютах щенков и котят. В зиму уходят на дачах взрослые животные, которые не в состоянии прожить без человека. И там они погибают на даче — это сплошь и рядом, так было всегда, — отмечает Елена Старкова, председатель ГОО «Защити Животных». — Пока мы еще ситуацию не отследили, потому что зима еще не наступила. В течение этого месяца мы, наверное, поймем, насколько больше было брошенных животных по сравнению с прошлым годом.
При этом Елена Старкова подчеркивает: жестокости в отношении животных последние несколько недель стало в разы больше.
— Участились случаи жестокого обращения с животными — это совершенно точно. Я бы очень не хотела связывать это с тем, что происходит в стране, но мне думается, что это всё же звенья одной цепи, — с тяжелым сердцем заключает зоозащитница. — Избиения, поджоги животных, повешения — это совершенно точно. На моей памяти такого не было массово. Эта агрессия, которая есть в людях, она не может не выразиться на тех, кто беззащитный и маленький. Животные чаще всего не могут за себя постоять.
«Сняли ошейник и улетели»
Некоторые новосибирцы бросают животных не просто на улице. Так, взрослый лабрадор остался без хозяев в аэропорту Толмачево.
— Пассажиры оставили лабрадора и улетели, на камерах видно, как это произошло: просто сняли ошейник и удалились на рейс. Несколько дней пес находился там, сотрудники надеялись, что хозяева найдут возможность забрать свою собаку. Но время шло, никто не обратился, — сообщила Анна Шаромова, руководитель службы помощи животным «Белый пес». — У нас есть подозрения, что, может быть, в спешке люди похватали всё и попробовали без документов улететь с ним. Сейчас лабрадор в третий раз отправился в семью на испытательный срок.
Анна Шаромова отмечает, что пока к ним в службу поступает больше обращений по поводу брошенных животных на дачах. Мобилизованные и уезжающие за границу чаще всего звонят в «Белый пес» в поиске передержки.
Нужны субсидии и места для животных
Зоозащитники бьют тревогу: брошенных животных становится всё больше, а пожертвований и людей, которые готовы помочь приютам и зооволонтерам, всё меньше. Люди экономят, многим пришлось сильно потратиться, чтобы подготовить близких к частичной мобилизации, сотни семей остались с кредитами и другими долгами.
По подсчетам зооволонтеров, цифра брошенных собак и кошек уже перевалила за несколько сотен только в Новосибирске и будет увеличиваться. Сейчас многих удается забрать с улицы, но свободных передержек в Новосибирске и так было мало, а сегодня уже просто не осталось.
— Я бы на месте правительства подумала, как сделать временные места для размещения собак и других животных. Уходит человек на мобилизацию — составил договор, чтобы в случае чего позаботились о его животном. Пусть бы из зарплаты вычитали на содержание. И животное не на улице. Такие должны быть пункты для временного размещения, — убеждена Наталья Ким, руководитель группы «Помощь питбулям и стаффам.Новосибирск».
Большие приюты чаще всего не берут породистых и домашних собак.
— У них и так обычно вместо 200 по 300 собак. Куда им стаффа или питбуля? Чтобы они там всех раскидали? — отмечает Наталья.
Валерия Зубковская, хозяйка приюта «Сибирский алабай», также предлагает государству задуматься о поддержке зоозащитников и приютов.
— Государство могло бы помогать тем людям, которые сами берут на себя ответственность за чужих животных. Мы готовы отчеты давать, показать условия наши. Хотя бы на кормление, оплату рабочих помогали бы — одной женщине невозможно одной 50 алабаев накормить, наварить по 300 литров каши, — объясняет Валерия. — Помимо этого нужно построить, погладить, выгулять и полечить. Это просто нереально.
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