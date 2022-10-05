«Выкидывают животных просто пачками»: сотни домашних собак и котов оказались на улице после объявления частичной мобилизации

По словам Натальи, многие из тех, кто звонит, ставят зооволонтерам ультиматумы и жесткие условия: угрожают выкинуть животных на улицу или усыпить.

— Это молодые люди или сразу семьи. В целом ужас. Начинают отдавать на сайтах объявлений, нам звонить, шантажировать, — объясняет волонтер. — Случай вот, например, с ранее пристроенной нами Евой. Сказал мне хозяин: «Вы что хотите, чтобы я в земле лежал? Чтобы меня закопали? Я даю вам три дня. Либо вы ее забираете, либо сам ее судьбу решу. Я в Армению собираюсь, валю отсюда».