«Уезжали втроем, возвращаюсь только я». Как мужчины летят обратно из-за границы в Россию
Трудно поверить, но кто-то в эти дни возвращается обратно
Тысячи российских мужчин за последние дни покинули страну, отправившись к границам с Грузией и Казахстаном. Те, кто успел и смог купить билеты, улетели из России самолетом.
Обратно в Россию некоторые самолеты возвращались полупустыми. Так, самолет Airbus A320, который рассчитан на 174 места, прилетел из Бишкека в Иркутск только с двумя пассажирами на борту — отцом и сыном. В пресс-службе авиакомпании S7 отметили, что «так бывает».
2 октября самолет рейса авиакомпании Pegasus Airlines Стамбул — Москва был забит пассажирами под завязку. Свободных мест не было. Преобладали женщины, но пассажиров мужского пола тоже хватало. Почти все покрыты ровным турецким загаром.
Впрочем, настроение в салоне самолета настороженное.
— Я ездил с друзьями в Турцию на регату, — рассказал Борис. — Нас было трое, в итоге в Россию я лечу один, остальные отправились в Грузию — переждать. Я сам решил вернуться, в Москве у меня семья и работа, которой невозможно заниматься удаленно. Еще один мой товарищ уехал на днях в Душанбе, он рассказывал, что по его дому ходили с повестками люди из военкомата и участковый. Тем, кто не открывал, опечатывали двери квартир и приходили на следующий день узнать, живет там кто-то или нет.
По словам Бориса, в военкомат он идти — если вдруг получит повестку — не собирается.
— Я в целом по возрасту уже не подхожу, мне больше 40. Но сейчас забирают всех. Буду смотреть на обстановку. Говорят, что сейчас придумали новую схему — повестки вручают прямо на работе, потому найти могут везде, — рассказал он.
Двое других пассажиров, Петр и Сергей, в автобусе по дороге в самолет смеялись. У одного в сумке — купленный в Duty Free виски, у другого — большая коробка LEGO Minecraft.
— Призовут — значит, пойдем в армию. Но пойдем, а не побежим, — каламбурит Сергей.
— Пара наших знакомых уже попала под мобилизацию, возможно, и мы не избежим этой участи, — признается Петр. — Мы не айтишники, брони от армии у нас нет. Мы обычные инженеры.
Москвичка по имени Татьяна рассказала, что была в Стамбуле проездом — летела из Берлина. Там живет ее сын, который уехал из Москвы в мае, и невестка, которая работает в Apple.
— У обоих рабочие визы. У них недавно родился ребенок, это мой первый внук. Они не планировали уезжать, но весной поняли, что надо что-то делать. Я рада, что они там, в безопасности, — рассказала Татьяна.
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