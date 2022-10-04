«Уезжали втроем, возвращаюсь только я». Как мужчины летят обратно из-за границы в Россию

Тысячи российских мужчин за последние дни покинули страну, отправившись к границам с Грузией и Казахстаном. Те, кто успел и смог купить билеты, улетели из России самолетом.



Обратно в Россию некоторые самолеты возвращались полупустыми. Так, самолет Airbus A320, который рассчитан на 174 места, прилетел из Бишкека в Иркутск только с двумя пассажирами на борту — отцом и сыном. В пресс-службе авиакомпании S7 отметили, что «так бывает».

