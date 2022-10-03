Будут ли выплаты для семей мобилизованных в НСО? Министр труда НСО перечислила меры поддержки
В регионе одобрили пока только три меры поддержки, и они не предполагают перечисления денег
Только три меры поддержки для семей мобилизованных одобрили в Новосибирской области. О дополнительных денежных выплатах речь пока не идет.
На что могут рассчитывать семьи в НСО — перечислила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева во время брифинга:
- военнослужащие теперь относятся к льготной категории граждан, которые могут получить компенсацию 50% расходов на оплату услуг ЖКХ;
- за счет средств областного бюджета будет организовано бесплатное льготное питание школьников всех мобилизованных — ребят, которые учатся в классах с 5-го по 11-й;
- за счет средств областного бюджета будет компенсация родительской платы за посещение детьми дошкольных учреждений — детских садов.
— Данные меры поддержки начнут действовать с 21 сентября 2022 года. По поручению губернатора мы отрабатываем порядок предоставления данных мер поддержки. И он предусматривает минимальный пакет документов от каждой семьи, — подчеркнула министр.
Количество семей, которые могут рассчитывать на такие меры поддержки, а также необходимую на них сумму Елена Бахарева не назвала.
— Мы сделали предварительные расчеты по максимальному количеству. Все финансовые средства заложены уже в бюджете. Но сейчас цифру я не возьмусь называть, чтобы нигде неточная информация потом не обозначилась. Давайте мы подождем, как только получим официальные данные, уже будем точно комментировать эту тему, — объяснила Елена Бахарева.
На вопрос, будут ли организованы бесплатные группы продленного дня для школьников из семей, где есть мобилизованные, министр сказала:
— С сегодняшнего дня на базе пункта, где размещены у нас военнослужащие, работает консультационный пункт, где уже наши специалисты, в том числе они участвуют в работе этого пункта. Они уже сегодня собирают заявки от военнослужащих: какая кому нужна помощь. И мы говорим сегодня не только о финансовой помощи и о психологической поддержке, но и о решении бытовых вопросов. И я уверена, что если такие заявки будут, такая потребность будет, безусловно, варианты будут найдены.
Министр также ответила на вопрос, планируется ли денежная выплата семьям:
— В настоящий момент такой информации нет. Мы еще ожидаем каких-то федеральных решений, поэтому при необходимости готовы будем синхронизироваться с федеральным центром.
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