Будут ли выплаты для семей мобилизованных в НСО? Министр труда НСО перечислила меры поддержки

Только три меры поддержки для семей мобилизованных одобрили в Новосибирской области. О дополнительных денежных выплатах речь пока не идет.



На что могут рассчитывать семьи в НСО — перечислила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева во время брифинга:

военнослужащие теперь относятся к льготной категории граждан, которые могут получить компенсацию 50% расходов на оплату услуг ЖКХ;

за счет средств областного бюджета будет организовано бесплатное льготное питание школьников всех мобилизованных — ребят, которые учатся в классах с 5-го по 11-й;

за счет средств областного бюджета будет компенсация родительской платы за посещение детьми дошкольных учреждений — детских садов.

— Данные меры поддержки начнут действовать с 21 сентября 2022 года. По поручению губернатора мы отрабатываем порядок предоставления данных мер поддержки. И он предусматривает минимальный пакет документов от каждой семьи, — подчеркнула министр.