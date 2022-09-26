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Спецоперация на УкраинеОнлайн-трансляция

Очереди к нотариусам и в ЗАГС: всё о частичной мобилизации в России

Хроника последних дней мобилизации и новости СВО

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Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. А министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, кого будут мобилизовать в первую очередь, а также о потерях российской и украинской сторон за время спецоперации. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.

Виктор Старцев

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Полезные материалы

Более подробно о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:

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Виктор Старцев

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Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем рассказывать вам о происходящем в России на фоне объявления частичной мобилизации, а также о реакции мира и хронике СВО. О событиях прошлых дней можно почитать в предыдущей онлайн-трансляции. Всё, что происходило 25 сентября, мы собрали в короткий дайджест.

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УкраинаСпецоперацияЧастичная мобилизация
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