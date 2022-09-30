Доходит до 130 тысяч. Новосибирцы влезают в долги и продают машины, чтобы собрать мобилизованного — 6 историй

130 тысяч. Рассказ Лизы (имя изменено по ее просьбе), у которой призвали парня

— Моего парня забрали 25 числа. 23-го ему пришла повестка, на то, чтобы собраться, дали два дня. В этот же день мы начали всё закупать. Город у нас маленький, мы живем в Барабинске, поэтому многого не было. У нас два охотничьих магазина, где можно купить берцы, форму, рюкзак большой, спальники. Но мы в один день не уложились, потому что всё разбирают быстро. Мы поехали в Куйбышев, туда закупаться, но там тоже всё разобрали. Славу богу, нашлась знакомая, которая нам берцы привезла. Еще мелочи всякие закупали — вилки-ложки, термобелье, балаклаву. Всё вышло в 50 тысяч рублей.



Списков никаких не было, но парни, которые служили, знают, что форму могут выдать на два размера больше. Плюс парень у меня такого телосложения — он худой и высокий. То есть форму, скорее всего, выдали бы короткую.



А когда приехал туда, в часть, список пополнился. Нужно еще на 80 тысяч одеться. Итого выходит больше 100 тысяч. Он просто пообщался с мужчинами, которые приехали откуда-то из Крыма, они ему сказали: «Лучше докупить, это лишним не будет». Получается, докупить нужно зимнюю одежду, броник, шлем. Уже покупать начали.

