Доходит до 130 тысяч. Новосибирцы влезают в долги и продают машины, чтобы собрать мобилизованного — 6 историй
Они рассказали, сколько тратят и что покупают, несмотря на заверения Минобороны, что призванные всем обеспечены
Сборы мобилизованных легли на плечи их родственников. По их словам, они тратят десятки тысяч рублей на военную экипировку, теплую одежду и аптечку. Закупают даже посуду и газовые горелки, которые могут пригодиться их близким в учебном лагере. Каких-то конкретных инструкций о том, нужно ли что-то приобретать самостоятельно, в военкомате не дают. В Минобороны утверждают, что военнослужащие обеспечены всем необходимым, а брать с собой стоит лишь продукты и лекарства при наличии заболеваний. Но новосибирцы продолжают осаждать военторги и магазины экипировки, товары в которых стремительно заканчиваются. О том, почему они это делают, что именно покупают и где находят явно дефицитные вещи (например, бронежилеты), они рассказали НГС.
Татьяна (имя изменено) и ее родственники закупают защиту и берцы. Общий чек — 35 тысяч
— У меня забрали брата. Он прописан в селе Кубовая, живет в Новосибирске. Сколько потратили, я даже не считала, всей семьей его собираем. Ботинки — тысяч 15, подлокотники и разгрузочный жилет — тысяч 9, это я ему покупала. Еще аптечку невестка собирала — ушло тысячи 3–4. В совокупности вышло, если всё сосчитать, тысяч 35, наверное.
Моему брату 38 лет, он служил в Чечне по контракту 10 месяцев, опыт у него есть, поэтому он знает, что нужно. Вот им ботинки раздать раздали, но к вечеру уже у ребят мозоли, ходить невозможно. Ботинки сразу нужны. Рюкзак тоже сразу нужен — не поедешь же с пакетами.
Разгрузочный жилет мы ни в каких магазинах не нашли, хорошо, что на «Авито» был. Его сослуживцы, с которыми он в Чечне был и в армии, находятся сейчас кто на Украине, кто приехал оттуда. И вот они говорят: «Готовься сам».
У меня брат — директор фирмы, сейчас, можно сказать, он выпал из жизни. Жена у него есть, ребенок. Мы хоть и не последний кусок доедаем, но 35 тысяч — это много для нас.
Беременная Марина потратила 25 тысяч. У них с мужем ипотека и двое детей
— Мужа забрали в пятницу. Он прописан в Краснозерке, сказали, чтобы пришел туда с паспортом, документами, про вещи ничего не сказали. И вот он пришел, его как забрали, так и всё. В пятницу сразу же и отвезли в учебку. В воскресенье я приехала туда, отвезла туалетные принадлежности, поесть-попить, минимум аптечки. А потом уже зашел разговор о том, что нужно вообще всё покупать: кружку железную, ложку, вилку, аптечку всю — кровоостанавливающие жгуты, тампоны — вещи теплые.
Ему выдали берцы и комплект белья — и это всё. Сегодня я купила спальник, зимние берцы, нужно термобелье. Кто-то вообще полностью покупает обмундирование — бронежилет, шлем, разгрузку.
Лекарства сейчас сложно найти, доставала через знакомых медиков. На это ушло 4,5 тысячи. То же самое с вещами. Я объехала все военные магазины — мало что остается. В военторге, например, стоят берцы за 10 тысяч, но размеров совсем никаких нет. И цены завышены сильно. Покупала еще балаклаву, носки теплые, шапку. Грубо говоря, 25 тысяч я потратила, чтобы его собрать.
Он еще попросил газовую горелку туристическую и газовые баллоны. Они там в палатках живут, у меня вообще истерика была. Но он успокоил, сказал, что живет в более-менее палатке с двухъярусной кроватью. Но я в себя вообще прийти не могу, я еще беременная, у нас двое детей.
Мне в военной прокуратуре сказали, что будут обеспечивать всем, но не знаю. Он у меня астматик, но ингалятор, который от сети работает, ему не положишь. Я купила баллончики. Денег очень много уходит, каждый день список пополняется: надо то, надо это, надо термос, надо кружки. Я на больничном сейчас, только и делаю, что катаюсь по городу и ищу всё это.
Я не покупала каску, не покупала бронежилет — это уже слишком, я в этом не разбираюсь. Сейчас надо спальник найти, но все цены гнут, а хороший и плотный стоит от 5 и выше.
При этом у нас ипотека, ежемесячный платеж 60 тысяч. Так мы оба работали и оплачивали, но его забрали, я осталась одна, денег нет — и всё, пошла в ход кредитная карта. Выхода нет. Но я лучше соберу, увезу ему и буду знать, что у него всё есть — теплые вещи, носки. Многие говорят, мол, зачем вы это всё накупаете, может быть, учения пройдут и их отпустят, но я так не готова.
130 тысяч. Рассказ Лизы (имя изменено по ее просьбе), у которой призвали парня
— Моего парня забрали 25 числа. 23-го ему пришла повестка, на то, чтобы собраться, дали два дня. В этот же день мы начали всё закупать. Город у нас маленький, мы живем в Барабинске, поэтому многого не было. У нас два охотничьих магазина, где можно купить берцы, форму, рюкзак большой, спальники. Но мы в один день не уложились, потому что всё разбирают быстро. Мы поехали в Куйбышев, туда закупаться, но там тоже всё разобрали. Славу богу, нашлась знакомая, которая нам берцы привезла. Еще мелочи всякие закупали — вилки-ложки, термобелье, балаклаву. Всё вышло в 50 тысяч рублей.
Списков никаких не было, но парни, которые служили, знают, что форму могут выдать на два размера больше. Плюс парень у меня такого телосложения — он худой и высокий. То есть форму, скорее всего, выдали бы короткую.
А когда приехал туда, в часть, список пополнился. Нужно еще на 80 тысяч одеться. Итого выходит больше 100 тысяч. Он просто пообщался с мужчинами, которые приехали откуда-то из Крыма, они ему сказали: «Лучше докупить, это лишним не будет». Получается, докупить нужно зимнюю одежду, броник, шлем. Уже покупать начали.
Нам повезло, мы оба из семей с достатком, поэтому деньги на это были. Но парни из деревень и поселков маленьких — у многих, конечно, таких денег нет.
30 тысяч на всё. Как Мария собирает мужа, несмотря на кредиты и ипотеку
— Покупала мужу обувь, рюкзак, спальник, лежанку под спальник, кружку, ложку, спички, перчатки, шапку. Списков никаких не выдавали, но люди, которые уже очутились там, нам сказали [что лучше купить]. Еще аптечку покупала — «Нурофен», шприцы, антибиотики, «Банеоцин», «Мезим». Пока у мужа отсрочка до 7 октября. У нас тяжелая ситуация: я в декрете, двое детей, он единственный кормилец, у него бизнес — всё в тартарары.
В продаже мало что есть, и всё очень дорого. Самое дорогое — обувь. 10 тысяч потратили. Ходим по охотничьим магазинам, там берем.
Всего это вышло в 30 тысяч. Конечно, сумма ощутимая. Плюс я не работаю, дом в ипотеке, кредиты. Ну мы позвонили в банк узнать про кредитные каникулы, о которых говорят по телевизору, а нам сказали, что ничего нету. Сказали, чтобы не забыли пополнить карточку перед тем, как он уедет.
«Бинты искали по всей Затулинке» — рассказ Аллы
— Мой зять живет в Новосибирске, но прописан в Здвинске. Позвонили оттуда, сказали: «Приезжай, тебе в город ее никто не повезет». Но так как парень честный — поехал.
Вчера мы купили ему берцы теплые за 6000 и спальный мешок — 6200. Еще коврик, перчатки, балаклаву, стельки теплые, шапку, и на этом список не заканчивается, так как покупать еще очень много. Конечно, самое дорогое, что нужно, — это хороший бронежилет.
Им выдали берцы, но это летняя обувь. К тому же они такие твердые, ноги к вечеру разболелись. По поводу бронежилетов — это зятю сказали пацаны, которые там в учебке, которые уже раньше служили. Сказали, что броник точно надо самому покупать.
Мы уже примерно 15 тысяч потратили, но там еще родственники докупают.
В специализированных магазинах уже много чего нет. Мы тогда нашли зятю берцы, звоним в магазин, чтобы оставили, а нам говорят, что ничего не бронируется, только живая очередь. Всё сейчас под заказ.
6 тысяч на берцы — это очень средняя цена. А их ему нужно две пары, чтобы когда обувь промокнет, поставить ее сушить.
Аптечку еще собираем. Бинты бегали искали по всей Затулинке, ничего нет. Если что-то есть, то цены так задраны, просто кошмар.
«Решили продать машину» — что закупает семья Ольги
— Мы собираем брата мужа, ему 35 лет. То, что в чеках (около 15 тысяч. — Прим. ред.) — это то, что мы в первый день потратили. И на следующий день потратили тысяч 16, там одно только термобелье вышло две пары на 8 тысяч. Постепенно всё сметают в магазинах, людей много кто ходит. Всё вместе выйдет в тысяч 60–70, я думаю, — нам еще спальник докупать надо.
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Вся семья подключилась, мы что-то потратили, потом еще брат денег дал. Ну и плюс у самого парня мобилизованного машина старая, решили продать и этими деньгами оплачивать. Приняли решение такое, потому что ну что эта машина стоять будет? Тем более машина такая, тысяч на 150–200 выйдет. Хватит на сборы и еще что-нибудь. Потому что денег взять неоткуда вот так внезапно.
Если бы не было родственников, которые деньгами помогли, что бы еще делали? В кредит влезали бы.
Мы рассказывали, куда можно отнести помощь мобилизованным — изучите адреса.