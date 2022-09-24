Можно не прийти по повестке? А уволиться со службы? Главное о мобилизации в России (обновляется)

Сотрудники силовых структур состоят на специальном воинском учете, в связи с этим в их отношении действует отдельный порядок.



Что касается врачей — все медицинские специальности являются военно-учетными, а медицинские работники могут подлежать мобилизации. Медработников планируется призывать согласно мобилизационным заданиям и предписаниям. При этом мобилизационные задания отнесены к государственной тайне. Мобилизационные предписания выдаются гражданам в военных комиссариатах, об их наличии проставляется отметка в военном билете.

