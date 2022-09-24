Можно не прийти по повестке? А уволиться со службы? Главное о мобилизации в России (обновляется)
Собрали ответы на самые интересующие людей вопросы
22 сентября в России начала работу горячая линия по частичной мобилизации — все связанные с ней вопросы можно задать по телефону 122. За первый день работы вопросов на горячую линию пришло достаточно. Мы собрали самые важные из них в карточки — по мере появления новых вопросов они будут обновляться.
1
Могу ли я проигнорировать повестку?
После получения повестки нужно прибыть в установленное время в указанное место. Если проигнорировать повестку, придется нести ответственность — это предупреждение или административный штраф от 500 до 3000 рублей.
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2
Граждане с какой категорией здоровья подлежат мобилизации?
Существует 5 категорий годности к военной службе по состоянию здоровья:
- А — годен к военной службе;
- Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями;
- В — ограниченно годен к военной службе;
- Г — временно не годен к военной службе;
- Д — не годен к военной службе.
Эта буква обычно указана на 11-й странице военного билета. В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями А, Б, В.
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3
Как вручают повестку?
Повестку должны вручить лично в руки, под подпись. Через портал «Госуслуг» (или каким-либо другим способом) ее направить не могут. Кроме того, можно самостоятельно узнать в военкомате по месту проживания (там, где вы живете в данный момент), подлежите ли вы мобилизации.
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4
Кто попадает под мобилизацию? По каким специальностям призывают в первую очередь?
В первую очередь по мобилизации призовут граждан 1-го разряда, что подразумевает возрастные ограничения:
- рядовые и сержанты — до 35 лет;
- младшие офицеры — до 50 лет;
- старшие офицеры — до 55 лет.
В первую очередь будут призывать граждан с военно-учетными специальностями, которые требуются для укомплектования формируемых воинских частей. Как правило, это специальности общевойсковой направленности. Опыт участия в боевых действиях учитывается при назначении на воинские должности. Мобилизованных назначат на воинские должности в соответствии с припиской или, при ее отсутствии, с учетом имеющейся военно-учетной специальности и ранее полученного опыта прохождения военной службы.
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5
Куда жаловаться, если забирают, а я не подхожу?
Пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или суд.
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6
Могут ли призвать студента?
Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студентов-заочников могут призвать по решению призывной комиссии.
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7
Призовут ли выпускников военных кафедр, училищ и университетов, университетов МВД?
Да, на службу могут быть призваны:
- выпускники военных вузов, если они прошли обучение по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат и матросов запаса;
- выпускники военных учебных центров (военных кафедр) при государственных вузах, если освоили программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе Вооруженных сил России.
Окончательное решение в каждом конкретном случае принимает призывная комиссия с учетом всех обстоятельств.
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8
Будут ли призывать сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС? А врачей?
Сотрудники силовых структур состоят на специальном воинском учете, в связи с этим в их отношении действует отдельный порядок.
Что касается врачей — все медицинские специальности являются военно-учетными, а медицинские работники могут подлежать мобилизации. Медработников планируется призывать согласно мобилизационным заданиям и предписаниям. При этом мобилизационные задания отнесены к государственной тайне. Мобилизационные предписания выдаются гражданам в военных комиссариатах, об их наличии проставляется отметка в военном билете.
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9
Могут ли призвать мужчину, если он единственный кормилец в семье с ребенком, имеющим инвалидность?
Отсрочка предоставляется занятым постоянным уходом за членом семьи, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы. Если мужчина не подпадает под это правило, то это будет зависеть от семейной ситуации. Например, мужчина, один воспитывающий ребенка до 16 лет, призыву не подлежит. Каждая ситуация будет рассмотрена индивидуально призывной комиссией по мобилизации.
Более подробно о мобилизации для родителей мы рассказываем в этом материале.
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10
Касается ли мобилизация людей, имеющих несколько гражданств?
Люди с двойным гражданством рассматриваются законом только как граждане РФ, на них распространяются все права и обязанности.
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11
Какой статус будет у мобилизованных? Какие льготы полагаются семьям?
Мобилизованные получат статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Некоторые льготы, положенные мобилизованным, распространяются и на членов семьи: это бесплатный проезд к месту службы, подъемное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи, жилищное и медицинское обеспечение. Также предусмотрена социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца (возникает право на пенсию).
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12
Как можно уволиться со службы в случае частичной мобилизации?
В период частичной мобилизации действуют следующие основания увольнения с военной службы:
- по возрасту — по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
- по состоянию здоровья — в связи с признанием военнослужащих военно-врачебной комиссией негодными к службе, за исключением изъявивших желание продолжить службу на должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;
- в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.
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13
Будут ли бронировать работников промышленных предприятий?
Да, система бронирования осуществляется в постоянном режиме, этот процесс никак не связан с мобилизацией. Эти списки ведутся постоянно. Забронированные сотрудники освобождаются от призыва по мобилизации и последующих призывов в военное время (на время отсрочки). В первую очередь это касается работников организаций оборонно-промышленного комплекса.
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14
Можно ли жить на даче / снимать квартиру без постановки на учет по месту жительства?
Вне периода мобилизации без постановки на воинский учет это можно делать не более трех месяцев. В период частичной мобилизации для этого требуется разрешение военного комиссариата.
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15
Что будет с кредитами и ипотекой мобилизованных?
Кредиты и ипотеку можно выплачивать самостоятельно (через банковский сайт или приложение) или с помощью родственников. Также мобилизованный может обратиться в банк за реструктуризацией или кредитными каникулами. Это никак не повлияет на его кредитную историю. Банками и микрофинансовыми организациями (МФО) разрабатываются специальные программы кредитных каникул или реструктуризации для мобилизованных.
Аналогичное право предоставляется близким родственникам мобилизованных, если они находятся у них на иждивении. В дальнейшем право на кредитные каникулы мобилизованным будет закреплено в законе.
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16
Сохранятся ли за мобилизованными их рабочие места?
Да, мобилизованные смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Правила уже утверждены постановлением правительства. Действие трудового договора на время мобилизации будет приостановлено, после окончания службы можно вернуться на рабочее место на прежних условиях. На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников.
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17
Смогут ли мобилизованные, планировавшие вступить в брак, быстро оформить отношения?
Законодательство такого не предусматривает, но сотрудники ЗАГС могут самостоятельно проявить инициативу, пойти навстречу и зарегистрировать брак в ускоренном порядке.
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18
Можно ли будет остаться служить в рядах ВС РФ после завершения спецоперации?
Да. После демобилизации можно будет заключить контракт.
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