20idei
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 6/10
usd 58.45
eur 55.72
Тема дняСколько дали за убийство девушки-трансгендера?
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Куда нести помощь мобилизованным и участникам СВО в Новосибирске: адреса и списки того, что сейчас нужно

Волонтеры готовят гуманитарные грузы

369
ds

Среди самого нужного сейчас — это теплая одежда

Поделиться

Новосибирское отделение российского «Красного Креста» собирает гуманитарную помощь для мобилизованных. Также продолжается сбор и для участников СВО. Рассказываем, что сейчас требуется больше всего и куда можно нести помощь.

«Красный крест» в Новосибирске

— Мы собираем абсолютно всё и выдаем тем, кто нуждается: на территории региона беженцам и временным переселенцам, вдовам военных, тем, кто находится в госпитале. Собираем посылки и для солдат. Но мы передаем через других волонтеров, — объяснила корреспонденту НГС исполнительный директор Новосибирского отделения российского «Красного Креста» Елена Кокорина. — Кто к нам обращается — мы помогаем абсолютно всем, в том числе и мобилизованным. Закрываем все потребности, которые у людей возникают.

Что требуется:

  • теплая одежда, свитера, водолазки, носки, перчатки, теплая обувь;
  • нательная одежда — майки, трусы, шлепанцы;
  • из продуктов всё, что можно использовать без термической обработки и обязательно длительного хранения;
  • сладости, чай, кофе, сигареты, перевязочный материал (марля, бинты).

Адрес: ул. Писарева, д. 4.

Тел. (383) 221-18-55.

«Народный фронт» в Новосибирске

Руководитель регионального исполкома ОНФ Светлана Заикина объяснила, что организация не собирает помощь именно для мобилизованных, но отправляет грузы для участников СВО в ЛНР и ДНР.

— Каждую неделю из региона уходит около одной тонны помощи в общий пункт сбора в Москву, — сообщила корреспонденту НГС Светлана Заикина.

Что требуется:

  • носки, трусы, футболки;
  • теплые галоши, теплая одежда;
  • спальники;
  • термобелье;
  • дождевики — крайне востребованы.

Также актуальные нужды можно посмотреть на сайте «Общероссийского народного фронта». Всё из актуальных сборов также можно приносить в отделение в Новосибирске.

Адрес: ул. Серебренниковская, 2

Тел. (383) 305-41-51.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

В Новосибирской области продолжается частичная мобилизация. Те, кто получил повестку, должны явиться в военкомат. Мы подготовили карту военных комиссариатов города и ближайших районов и городов, по данным сайта правительства НСО.

По теме

Красный КрестГуманитарная помощьЧастичная мобилизация
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2