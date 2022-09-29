Куда нести помощь мобилизованным и участникам СВО в Новосибирске: адреса и списки того, что сейчас нужно

Новосибирское отделение российского «Красного Креста» собирает гуманитарную помощь для мобилизованных. Также продолжается сбор и для участников СВО. Рассказываем, что сейчас требуется больше всего и куда можно нести помощь.



«Красный крест» в Новосибирске

— Мы собираем абсолютно всё и выдаем тем, кто нуждается: на территории региона беженцам и временным переселенцам, вдовам военных, тем, кто находится в госпитале. Собираем посылки и для солдат. Но мы передаем через других волонтеров, — объяснила корреспонденту НГС исполнительный директор Новосибирского отделения российского «Красного Креста» Елена Кокорина. — Кто к нам обращается — мы помогаем абсолютно всем, в том числе и мобилизованным. Закрываем все потребности, которые у людей возникают.