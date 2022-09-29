Куда нести помощь мобилизованным и участникам СВО в Новосибирске: адреса и списки того, что сейчас нужно
Волонтеры готовят гуманитарные грузы
Новосибирское отделение российского «Красного Креста» собирает гуманитарную помощь для мобилизованных. Также продолжается сбор и для участников СВО. Рассказываем, что сейчас требуется больше всего и куда можно нести помощь.
«Красный крест» в Новосибирске
— Мы собираем абсолютно всё и выдаем тем, кто нуждается: на территории региона беженцам и временным переселенцам, вдовам военных, тем, кто находится в госпитале. Собираем посылки и для солдат. Но мы передаем через других волонтеров, — объяснила корреспонденту НГС исполнительный директор Новосибирского отделения российского «Красного Креста» Елена Кокорина. — Кто к нам обращается — мы помогаем абсолютно всем, в том числе и мобилизованным. Закрываем все потребности, которые у людей возникают.
Что требуется:
- теплая одежда, свитера, водолазки, носки, перчатки, теплая обувь;
- нательная одежда — майки, трусы, шлепанцы;
- из продуктов всё, что можно использовать без термической обработки и обязательно длительного хранения;
- сладости, чай, кофе, сигареты, перевязочный материал (марля, бинты).
Адрес: ул. Писарева, д. 4.
Тел.
«Народный фронт» в Новосибирске
Руководитель регионального исполкома ОНФ Светлана Заикина объяснила, что организация не собирает помощь именно для мобилизованных, но отправляет грузы для участников СВО в ЛНР и ДНР.
— Каждую неделю из региона уходит около одной тонны помощи в общий пункт сбора в Москву, — сообщила корреспонденту НГС Светлана Заикина.
Что требуется:
- носки, трусы, футболки;
- теплые галоши, теплая одежда;
- спальники;
- термобелье;
- дождевики — крайне востребованы.
Также актуальные нужды можно посмотреть на сайте «Общероссийского народного фронта». Всё из актуальных сборов также можно приносить в отделение в Новосибирске.
Адрес: ул. Серебренниковская, 2
Тел. (383) 305-41-51.
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