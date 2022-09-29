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Спецоперация на Украине

Куда идти с повесткой: адреса и телефоны военкоматов Новосибирска и пригорода

Подготовили полезную карту

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Частичная мобилизация продолжается

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В Новосибирской области продолжается частичная мобилизация. Те, кто получил повестку, должен явиться в военкомат.

Мы подготовили карту военных комиссариатов города и ближайших районов и городов, по данным сайта правительства НСО.

Также вся информация есть в списках ниже.

Военкоматы Новосибирска


  • военкомат Кировского и Ленинского районов:

адрес: 2-й переулок Пархоменко, д. 4;

тел.: +7 383 351-30-22.

  • военкомат Октябрьского, Железнодорожного, Заельцовского района и Центрального административного округа:

адрес: ул. Дмитрия Шамшурина, д. 12;

тел.: +7 383 22-10-31.

  • военный комиссариат Новосибирской области:

адрес: ул. Советская, 4а;

тел.: +7 383 223-97-14, +7 383 231-06-88.

  • военкомат Дзержинского и Калининского районов:

адрес: ул. Тайгинская, д. 17;

тел.: +7 383 279-03-41, +7 383 279-31-33, +7 383 279-21-04.

  • военкомат Советского и Первомайского районов:

адрес: ул. Кутателадзе, 16;

тел.: +7 383 332-82-71, +7 383 332-92-34, +7 383 332-02-82, +7 383 332-06-59.

Ближайшие к Новосибирску районы и города

  • военкомат НСО в Бердске:

адрес: г. Бердск, ул. Первомайская, д. 66;

тел.: +7 383 41-30-154.

  • военкомат Новосибирского района г. Обь и рп. Кольцово:

адрес: ул. Трудовая, 13;

тел.: +7 383 222-43-68.

  • военкомат НСО в Искитиме:

адрес: микрорайон Индустриальный, 32;

тел.: +7 383 43-224-31, +7 383 43-224-25.

  • военкомат НСО Тогучин, Тогучинского, Болотнинского и Мошковского районов:

адрес: г. Тогучин, ул. Островского, д. 34;

тел.: +7 383 40-211-07, +7 383 40-216-36.

  • военкомат НСО Коченевского и Колыванского районов:

адрес: р. п. Коченево, ул. М. Горького, д. 202;

тел.: +7 383 51-230-33, +7 383 51-238-50.

Когда закончится частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным 21 сентября, всё еще не ясно — специалисты горячей линии говорят, что она продолжится до тех пор, «пока не закончится специальная военная операция на территории Украины».

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