Куда идти с повесткой: адреса и телефоны военкоматов Новосибирска и пригорода
Подготовили полезную карту
В Новосибирской области продолжается частичная мобилизация. Те, кто получил повестку, должен явиться в военкомат.
Мы подготовили карту военных комиссариатов города и ближайших районов и городов, по данным сайта правительства НСО.
Также вся информация есть в списках ниже.
Военкоматы Новосибирска
- военкомат Кировского и Ленинского районов:
адрес: 2-й переулок Пархоменко, д. 4;
тел.: +7 383 351-30-22.
- военкомат Октябрьского, Железнодорожного, Заельцовского района и Центрального административного округа:
адрес: ул. Дмитрия Шамшурина, д. 12;
тел.: +7 383 22-10-31.
- военный комиссариат Новосибирской области:
адрес: ул. Советская, 4а;
тел.: +7 383 223-97-14, +7 383 231-06-88.
- военкомат Дзержинского и Калининского районов:
адрес: ул. Тайгинская, д. 17;
тел.: +7 383 279-03-41, +7 383 279-31-33, +7 383 279-21-04.
- военкомат Советского и Первомайского районов:
адрес: ул. Кутателадзе, 16;
тел.: +7 383 332-82-71, +7 383 332-92-34, +7 383 332-02-82, +7 383 332-06-59.
Ближайшие к Новосибирску районы и города
- военкомат НСО в Бердске:
адрес: г. Бердск, ул. Первомайская, д. 66;
тел.: +7 383 41-30-154.
- военкомат Новосибирского района г. Обь и рп. Кольцово:
адрес: ул. Трудовая, 13;
тел.: +7 383 222-43-68.
- военкомат НСО в Искитиме:
адрес: микрорайон Индустриальный, 32;
тел.: +7 383 43-224-31, +7 383 43-224-25.
- военкомат НСО Тогучин, Тогучинского, Болотнинского и Мошковского районов:
адрес: г. Тогучин, ул. Островского, д. 34;
тел.: +7 383 40-211-07, +7 383 40-216-36.
- военкомат НСО Коченевского и Колыванского районов:
адрес: р. п. Коченево, ул. М. Горького, д. 202;
тел.: +7 383 51-230-33, +7 383 51-238-50.
Когда закончится частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным 21 сентября, всё еще не ясно — специалисты горячей линии говорят, что она продолжится до тех пор, «пока не закончится специальная военная операция на территории Украины».
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