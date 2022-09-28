Мужчин из городов вывозят автобусами и поездами. Фотохроника первой недели частичной мобилизации
Они прощаются с детьми, успокаивают плачущих жен и крепко жмут руки остающимся друзьям
Эшелоны с мобилизованными россиянами продолжают отправляться — повестки получили уже десятки тысяч мужчин. Впереди у них — военные сборы, после которых большинство поедут туда, где сейчас дислоцируется российская армия. Когда закончится частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным 21 сентября, всё еще не ясно — специалисты горячей линии говорят, что она продолжится до тех пор, «пока не закончится специальная военная операция на территории Украины». Что сейчас происходит на вокзалах, как держатся мобилизованные мужчины и с каким настроением они отправляются на сборы — хронику сегодняшних дней документируют фотографы Городских порталов Shkulev Media Holding.
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