Мужчин из городов вывозят автобусами и поездами. Фотохроника первой недели частичной мобилизации

Эшелоны с мобилизованными россиянами продолжают отправляться — повестки получили уже десятки тысяч мужчин. Впереди у них — военные сборы, после которых большинство поедут туда, где сейчас дислоцируется российская армия. Когда закончится частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным 21 сентября, всё еще не ясно — специалисты горячей линии говорят, что она продолжится до тех пор, «пока не закончится специальная военная операция на территории Украины». Что сейчас происходит на вокзалах, как держатся мобилизованные мужчины и с каким настроением они отправляются на сборы — хронику сегодняшних дней документируют фотографы Городских порталов Shkulev Media Holding.

