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Спецоперация на УкраинеФоторепортаж

Мужчин из городов вывозят автобусами и поездами. Фотохроника первой недели частичной мобилизации

Они прощаются с детьми, успокаивают плачущих жен и крепко жмут руки остающимся друзьям

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Присутствие детей заставляло отцов держатьcя на позитиве. Улыбки, объятия и фразы про то, что всё будет хорошо

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Эшелоны с мобилизованными россиянами продолжают отправляться — повестки получили уже десятки тысяч мужчин. Впереди у них — военные сборы, после которых большинство поедут туда, где сейчас дислоцируется российская армия. Когда закончится частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным 21 сентября, всё еще не ясно — специалисты горячей линии говорят, что она продолжится до тех пор, «пока не закончится специальная военная операция на территории Украины». Что сейчас происходит на вокзалах, как держатся мобилизованные мужчины и с каким настроением они отправляются на сборы — хронику сегодняшних дней документируют фотографы Городских порталов Shkulev Media Holding.

Житель Кемеровской области прощается со своей семьей. В этот день вместе с ним на военные сборы отправились еще несколько сотен кузбассовцев — мужчин было так много, что понадобилось 10 автобусов

Житель Кемеровской области прощается со своей семьей. В этот день вместе с ним на военные сборы отправились еще несколько сотен кузбассовцев — мужчин было так много, что понадобилось 10 автобусов

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Из Колывани — небольшого поселка в часе езды от Новосибирска — мобилизованные уезжали на школьных автобусах

Из Колывани — небольшого поселка в часе езды от Новосибирска — мобилизованные уезжали на школьных автобусах

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Жители Текстильщиков (район на юго-востоке Москвы) прощаются со своими мужчинами. Здесь мобилизационный пункт развернули в здании кинотеатра

Жители Текстильщиков (район на юго-востоке Москвы) прощаются со своими мужчинами. Здесь мобилизационный пункт развернули в здании кинотеатра

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— Это мой боекомплект, — объяснил один из мобилизованных жителей Челябинска

— Это мой боекомплект, — объяснил один из мобилизованных жителей Челябинска

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Русские женщины — это напоследок снять с себя шарф и укутать любимого мужчину, чтобы не замерз

Русские женщины — это напоследок снять с себя шарф и укутать любимого мужчину, чтобы не замерз

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Мобилизованный екатеринбуржец целует своего малыша

Мобилизованный екатеринбуржец целует своего малыша

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Напоследок — прикоснуться хотя бы ладошками. И пусть, что через стекло. Из Иркутска, где был сделан этот снимок, мужчины в 20 вагонах отправились в Новосибирск (там находится учебная часть)

Напоследок — прикоснуться хотя бы ладошками. И пусть, что через стекло. Из Иркутска, где был сделан этот снимок, мужчины в 20 вагонах отправились в Новосибирск (там находится учебная часть)

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Ярославль. Кадры с детьми, конечно, самые пронзительные

Ярославль. Кадры с детьми, конечно, самые пронзительные

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Вячеслав Вишницкий из Челябинской области прощается с детьми перед тем, как отправиться на военные сборы

Вячеслав Вишницкий из Челябинской области прощается с детьми перед тем, как отправиться на военные сборы

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Друзья тоже не давали впадать мужчинам в уныние — хотя иногда приходилось смеяться сквозь слезы

Друзья тоже не давали впадать мужчинам в уныние — хотя иногда приходилось смеяться сквозь слезы

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Пермь. Здесь поддержать мобилизованных пришли не только семьи, но и друзья. Мужики жали друг другу руки и крепко обнимались

Пермь. Здесь поддержать мобилизованных пришли не только семьи, но и друзья. Мужики жали друг другу руки и крепко обнимались

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Этот мужчина оказался среди первых мобилизованных в Пермском крае. Еще несколько минут на прощание, и он вместе с земляками отправится первым эшелоном на Украину

Этот мужчина оказался среди первых мобилизованных в Пермском крае. Еще несколько минут на прощание, и он вместе с земляками отправится первым эшелоном на Украину

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Мобилизованный житель Иркутской области получил травмы как раз накануне отправки в учебку

Мобилизованный житель Иркутской области получил травмы как раз накануне отправки в учебку

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Из Красноярска в первый день отправки, 26 сентября, ушло четыре вагона с мобилизованными. Мужчины до последнего старались подбадривать своих близких

Из Красноярска в первый день отправки, 26 сентября, ушло четыре вагона с мобилизованными. Мужчины до последнего старались подбадривать своих близких

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Почитайте, как провожают мобилизованных в разных городах России. В Екатеринбурге мужчины храбрятся, а в Южном Бутово многие пьют перед отправкой в учебную часть. Все новости про частичную мобилизацию мы собираем в специальном сюжете.

Специальная военная операцияЧастичная мобилизация
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