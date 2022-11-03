«Это был побег». История сибиряка, который в сентябре уехал в Казахстан, но через месяц вернулся в Россию

«Когда жена увидела первую отправку мобилизованных, сказала: "Собирайся и уезжай"»

Юрию 40 лет, и всю свою жизнь он прожил в Западной Сибири. Здесь обзавелся семьей — у него две дочери от первого брака и маленький сын от второго.



— Меня сюда привезли родители, я всю сознательную жизнь здесь пробыл. Но вообще я много где путешествовал, много где был в России. Здесь было всё для меня родное, но больше нет, — рассказывает он.



Это чувство появилось у него в феврале после объявления начала спецоперации. Тогда он понял, что его семье нужно уезжать из страны, но его жена до последнего верила, что всё образуется:

