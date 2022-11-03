«Это был побег». История сибиряка, который в сентябре уехал в Казахстан, но через месяц вернулся в Россию
Он рассказал о сложностях ассимиляции в другой стране, неожиданной выручке и неприятии его поступка самыми близкими людьми
Юрий с полуострова Ямал в Западной Сибири оказался среди тех, кто принял решение уезжать из страны. Дело не только в объявленной мобилизации — решение зрело давно, окончательно оформившись в сентябре. Юрий уволился с работы, попрощался с женой и сыном, которых планировал перевезти позже, сел в машину и пересек границу с Казахстаном. Он побывал в нескольких городах, на себе почувствовал отношение местного населения к переехавшим русским, получил помощь там, где не ожидал, попытался найти работу, а спустя месяц вернулся в Россию. Но он уверяет — эмиграция для него еще не окончена. Свою историю он рассказал журналисту НГС Ксении Лысенко.
«Когда жена увидела первую отправку мобилизованных, сказала: "Собирайся и уезжай"»
Юрию 40 лет, и всю свою жизнь он прожил в Западной Сибири. Здесь обзавелся семьей — у него две дочери от первого брака и маленький сын от второго.
— Меня сюда привезли родители, я всю сознательную жизнь здесь пробыл. Но вообще я много где путешествовал, много где был в России. Здесь было всё для меня родное, но больше нет, — рассказывает он.
Это чувство появилось у него в феврале после объявления начала спецоперации. Тогда он понял, что его семье нужно уезжать из страны, но его жена до последнего верила, что всё образуется:
— Она у меня абсолютно аполитичный человек, и, как большая часть граждан нашей страны, верит, что это всё пройдет мимо нас. Она до сих пор не очень настроена на переезд, но когда в сентябре объявили мобилизацию, тут и до нее что-то дошло. Неделя после 21 сентября была тяжелой — сплошные нервы. 26 сентября мы приняли решение, что я никуда не поеду, и мы примем всё так, как есть. Но когда она увидела первую отправку мобилизованных из нашего города, она сказала: «Собирайся и уезжай». Это был вечер 28 сентября.
На следующий день Юрий оформил доверенность на свою жену, чтобы та могла управлять всем его имуществом и подписывать за него документы, а потом сел в машину и отправился в Петропавловск. К тому моменту он был в отпуске за свой счет, а затем и уволился, но сделал это уже из Казахстана. Договоренность с семьей была такой: Юрий осваивается на месте, ищет работу, а затем перевозит жену и сына.
Приехав в Петропавловск, он столкнулся с первой трудностью — обмен валют. Поскольку у Юрия не было загранпаспорта, открыть карту и обменять рубли на тенге в банке было невозможно. Как объясняет мужчина, срок действия заграна истек у него не так давно и о том, что его стоит сделать, пока он еще в России, Юрий не подумал.
— Когда объявили спецоперацию, мы с супругой обсудили, что вот, надо делать загранпаспорта. Она сказала: «Ну давай съездим в отпуск и начнем делать». И вот, не успели, — вспоминает Юрий.
Поэтому загранпаспортом он решил заниматься на месте, но не вышло — уже в Казахстане он узнал, что очередь в консульство была расписана до декабря.
Обменять валюту в итоге Юрию помог встреченный в местном кафе мужчина («Моя ошибка — об обменниках я даже не подумал»). Незнакомец, как объясняет сибиряк, не стал наживаться на его трудной ситуации и предложил обменять по нормальному курсу. А с сим-картой помогла девушка из салона «Билайн» — она оформила ее на себя (так как у Юрия не было загранпаспорта), не попросив ни копейки за это.
Миссия: найти работу за 30 дней
Из Петропавловска Юрий решил поехать в Павлодар. У его жены в этом городе похоронен отец, а также живут дальние родственники. Но в итоге помощь родственников не понадобилась.
— Что меня удивило — дорога от Петропавловска до Павлодара. Лучше ехать по платной через Астану, потому что то, что показывает «Гугл-навигатор», — это не дорога, это направление в степи. Мне повезло, что не было дождей. На одной из заправок я взял двух молодых казахов, чтобы докинуть их до Павлодара. Они меня и предупредили о дороге: я видел, что даже рейсовые автобусы идут не по дороге, а по степи — всё настолько плохо. Переночевал я в поселении у Павлодара, на утро въехал в город. Первое, что сделал, — начал искать жилье. Шесть объявлений, в пяти первых сразу звучит вопрос: «Россиянин?» Отвечаю, что да, на что получаю фразу: «Россиянам не сдаем», — делится мужчина.
Квартиру удалось найти с шестого звонка. Но хозяева предупредили: с соседями не общаться, а если спросят, сказать, что он друг сына хозяйки квартиры. Юрий говорит, что маленькую квартиру в советской девятиэтажке ему сдали за 150 тысяч тенге — по местным меркам это очень-очень дорого. Дальше начался еще один сложный бюрократический этап — регистрация, которую по законам Казахстана должна делать принимающая сторона в первые три дня после приезда. Хозяева сданной квартиры Юрию в этом отказали, но тому удалось всё-таки ее сделать — выручил телеграм-чат, где предлагали подобную услугу за 11 тысяч тенге.
— Я в принципе знал, что меня не призовут в эту волну в силу того, что у меня определенная категория годности и я не служил. Но мне было очень некомфортно находиться в стране: я на работе общался с людьми, я видел, что они поддерживают всё происходящее. А там, в Казахстане, когда я снял жилье, получил какую-то стабильность, я успокоился, — рассказывает он.
Препятствием к тому, чтобы остаться в Казахстане на срок подольше, стало отсутствие загранпаспорта. К тому же Юрий так и не смог найти работу в Казахстане за 30 дней:
— У меня уже есть удаленка — я помогаю с технической частью авторам подкастов. В своем городе я работал техническим специалистом в муниципальном СМИ. Но работа мне нужна была в Казахстане, чтобы я мог оформить РВП (разрешение временного пребывания, которое делается на основании официального договора с местной компанией. — Прим. ред.). Было одно предложение в Павлодаре, я созваниваюсь, а мне говорят: «Прочитали ваше резюме, всё великолепно, но можем предложить работу только неофициально».
Юрий отзывался и на другие вакансии в Казахстане, но откликов не последовало. Еще один отклик от работодателя он получил уже будучи в России. В нем говорилось: «У вас отличное резюме, но мы не готовы вам сделать предложение».
Как Юрий вернулся и что думает делать дальше
— Проходит пара недель, всё будто бы успокаивается, отправок больше не происходит. Супруга начинает переживать, немного меня поддавливать: «Надо, наверное, возвращаться». Ну вот это знаете, что называется, наше советское мировосприятие. Договорились, что я останусь тут еще, так как квартира снята на месяц, и я сказал, что буду тут до конца месяца. Проходит еще неделя, и я понимаю, что мне так или иначе придется возвращаться. Я не готов ей сказать: «Красивая, всё не в порядке». Не готов был сказать тогда, не готов сделать это и сейчас. Да и она сама понимает, что всё, конечно, не в порядке, — рассуждает Юрий.
29 октября Юрий отдал ключи арендодателю, сел в машину и вновь пересек границу.
— Мой переезд в Казахстан поддержала мама, за что я ей благодарен, хотя рассказал ей об этом уже после пересечения границы, а вот теща не поняла меня — она сказала, что я трус, который бросил семью, — вспоминает он. — В своем городе я был в воскресенье дома. На улице встретил одного из бывших коллег. Он сделал вид, что меня не узнал. Но это вообще не вопрос, я готов ко всему этому, поскольку я хоть что-то пытаюсь сделать для своей семьи, я пробую, а часть людей сидит и ждет, что мобилизация обойдет их стороной. К тем, кто явно за, у меня вообще большие вопросы. Почему не идут добровольцами? У меня был знакомый, который как раз поддерживает [мобилизацию], всегда говорил, что если его призовут, он пойдет. В сентябре, я знаю, ему звонили из военкомата, просили подойти для сверки данных, а он тут же сказал: «У меня же бронь!»
За то время, пока Юрий был в Казахстане, его жена подала заявление на загранпаспорт. По приезде это же сделал и он. Сибиряк предполагает, что пока идет срочный призыв, еще одна волна мобилизации вряд ли случится. В объявление о ее завершении он не верит. Он продолжает искать удаленную работу в других странах, не только в Казахстане. Конечно, по словам мужчины, их семья хотела бы уехать в Европу, если это будет возможным. Вариант политического убежища они даже не рассматривают.
— Когда я уезжал в Казахстан, это был побег. Психологически было очень некомфортно, и некомфортно до сих пор. Я понимал, что нужно вернуться, сделать загран. Я очень люблю свой город, но летом, когда мы возвращались из отпуска, я впервые понял… Я просто всегда ждал, когда приеду домой. Но летом этого чувства не было. И вот сейчас, когда я приезжал из Казахстана, я почувствовал, что не хочу возвращаться. Не то что сюда, в город, а в страну. Моя жена точно уверена, что не хочет жить в этом городе. Почему-то думает, что если переехать в другую часть страны, то будет по-другому. Я ей объясняю, что нет, всё будет одно и то же. Да, в большом городе будет проще скрываться, но железная рука государства дотянется до всех, — считает Юрий.
Найдя работу в другом государстве, Юрий планирует перевезти жену, сына, а также несовершеннолетнюю дочь. Та, по его словам, понимает, что происходит в мире, но пока не решила насчет переезда.
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— Конечно, моей жене не хочется понижать качество жизни. Я ее прекрасно понимаю, и мне этого тоже не хочется. Но выбирая между тем, чтобы погибнуть на чужой земле, и понизить уровень жизни, я лучше выберу последнее. Ну а все, кто может мне сказать, что предатель, что я еще кто-то… Да мне плевать. Я внутри очень силен. Всё, что меня заботит, — это будущее семьи, будущее моих детей, — отмечает Юрий.
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