На зимовку — в СНГ. Обзор трех стран ближнего зарубежья, куда едут жители России
NGS.RU разобрал жизнь и ее стоимость в Грузии, Кыргызстане и Казахстане
В связи с тревожными событиями в стране и мире некоторые россияне подыскивают варианты зимовки в другом государстве, а кто-то просто хочет поменять локацию на время холодов. NGS.RU сделал обзор трех популярных вариантов временной релокации в государства бывшего СНГ: Киргизию, Грузию и Казахстан. Мы сравнили цены на жилье, продукты и услуги с российскими, узнали об отношении местного населения к приезжим и о том, какие документы требуются для длительного или не очень пребывания в этих странах.
Казахстан
Для въезда в Казахстан не нужна виза или загранпаспорт. Как говорит правозащитник Сергей Гладких, в стране можно находиться «нелегалом» 30 дней, а если о вашем визите в миграционный центр сообщит принимающая сторона — родственник, друг или арендодатель — допустимая длительность пребывания увеличится до 90 дней.
Цены на еду, товары и услуги в Казахстане существенно ниже, чем в России. Новые iPhone стоят здесь примерно на 20% дешевле, продукты питания — от 30 до 50% (не считая столицы — там, по сравнению с другими городами, дороже). Но нужно учитывать, что в большинстве заведений общепита вам добавят за обслуживание 5–15% от суммы чека. Цены на такси вас приятно удивят: они ниже, чем в любом регионе России.
Языковой барьер не станет проблемой для россиян, даже в небольших городах те, чья работа связана с общением, хорошо говорят по-русски. Практически все вывески, содержание сайтов и меню дублируются на двух языках.
До начала специальной военной операции цены на аренду жилья были намного ниже российских. Однако небывалый ажиотаж в связи с наплывом приезжих вызвал на рынке аренды скачок на 50% и выше, в приграничных городах — до 100%.
Сейчас Казахстан неудачное место для оформления загранпаспорта: в три российских консульства в октябре было почти невозможно записаться. Недавно NGS.RU опубликовал руководства по оформлению ключевых документов и банковских карт в Казахстане, а также по способам денежных транзакций из страны в страну.
Отношение к приезжим из России у коренного населения в основном сдержанное или приветливое. Но не у всех. По состоянию на 4 октября в страну прибыло 200 тысяч граждан из РФ, пишет Tengrinews со ссылкой на главу МВД государства.
Кыргызстан
Для поездки в Кыргызстан тоже не нужен загранпаспорт, достаточно российского, рассказала NGS.RU переехавшая в Бишкек семейная пара из Новосибирска. С момента прибытия нужно в
Цены на продукты в магазинах и общепите в Киргизии ниже, чем в России. Если знать места, полноценный обед обойдется рублей в 200, поход в приличное кафе на двоих — в тысячу. Нужно знать, что почти во всех кафе и ресторанах в чек включат 10–15% сверху за обслуживание. В городах поменьше цены еще ниже.
Стоимость аренды квартир в крупных городах Кыргызстана дороже, чем в России. Фотограф Виктория, переехавшая из Новосибирска, платит за трешку 750$ в месяц. Дешевое жилье найти практически невозможно, наплыв россиян также вызвал скачок цен. Спрос на жильё так высок, что некоторые турбазы впервые за свою историю начали предлагать домики не в сезон, то есть на осень-зиму.
Представителям IT-индустрии в Кыргызстане рады. Правительство в августе 2022 года запустило программу для приезжих айтишников. Она позволяет получить бесплатную визу на год с возможностью продления и ряд других преимуществ перед обычным гостем страны.
Программа «Кочевник» введена правительством Кыргызстана в августе 2022 года. Представители профессий в сфере IT (подробная информация о программе доступна на сайте правительства Кыргызстана) из ряда стран, включая Россию, могут получить бесплатную визу сроком на год (она стоит
Языкового барьера в Кыргызстане нет: русский — второй государственный язык. Говорить о каком-либо ущемлении приезжих из РФ будет неуместно. В получасе езды от большинства крупных городов располагаются живописные горы и турбазы, куда местные и туристы ездят на отдых.
Грузия
Россиянам не нужна виза для туристической поездки или посещения родственников в Грузии. При въезде нужно предъявить действующий заграничный паспорт. Срок разрешенного пребывания — 1 год.
Качество продуктов здесь гораздо выше, говорят переехавшие из России, а цены на них — ниже. Есть возможность покупать натуральные фермерские продукты: к примеру, 1 кг клубники стоит 100 рублей. Недорого в Грузии обойдутся фрукты и овощи. Но есть проблемы с колбасами — тут их мало и они очень дорогие. Зато дешевое мясо, по крайней мере говядина и свинина: 1 килограмм стоит примерно 300 рублей. Ажиотаж на рынке аренды в связи с наплывом приезжих в Грузии тоже есть.
— С начала мобилизации в Грузии резко выросли цены на недвижимость, но рост на самом деле искусственный и поддержан в первую очередь самими приезжающими. Есть порталы недвижимости, где публикуются объявления о сдаче квартир, разница в ценах на них и в предложениях агентов и владельцев на местах может отличаться в два-три раза. Всем приезжим я бы советовал брать квартиру посуточно на неделю-две и в это время искать себе подходящее жилье на длительный срок, не торопясь, подбирая цену и расположение. В таком случае есть возможность арендовать жилье по приемлемой цене, — рассказал недавно переехавший в Грузию россиянин.
В целом отношение грузин к приезжим приветливое: в каких-то местах таксист может позвать вас к себе домой — накормить, напоить и спать уложить. Такое происходило с эмигрантом из Москвы. Языковой барьер в Грузии имеет место быть, лучше иметь базовые навыки английского, по-русски побеседовать получится далеко не везде.
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