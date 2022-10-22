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Спецоперация на Украине

На зимовку — в СНГ. Обзор трех стран ближнего зарубежья, куда едут жители России

NGS.RU разобрал жизнь и ее стоимость в Грузии, Кыргызстане и Казахстане

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Все три страны готовы принять жителей России на зимовку

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В связи с тревожными событиями в стране и мире некоторые россияне подыскивают варианты зимовки в другом государстве, а кто-то просто хочет поменять локацию на время холодов. NGS.RU сделал обзор трех популярных вариантов временной релокации в государства бывшего СНГ: Киргизию, Грузию и Казахстан. Мы сравнили цены на жилье, продукты и услуги с российскими, узнали об отношении местного населения к приезжим и о том, какие документы требуются для длительного или не очень пребывания в этих странах.

Казахстан


Для въезда в Казахстан не нужна виза или загранпаспорт. Как говорит правозащитник Сергей Гладких, в стране можно находиться «нелегалом» 30 дней, а если о вашем визите в миграционный центр сообщит принимающая сторона — родственник, друг или арендодатель — допустимая длительность пребывания увеличится до 90 дней.

Цены на еду, товары и услуги в Казахстане существенно ниже, чем в России. Новые iPhone стоят здесь примерно на 20% дешевле, продукты питания — от 30 до 50% (не считая столицы — там, по сравнению с другими городами, дороже). Но нужно учитывать, что в большинстве заведений общепита вам добавят за обслуживание 5–15% от суммы чека. Цены на такси вас приятно удивят: они ниже, чем в любом регионе России.

Языковой барьер не станет проблемой для россиян, даже в небольших городах те, чья работа связана с общением, хорошо говорят по-русски. Практически все вывески, содержание сайтов и меню дублируются на двух языках.

До начала специальной военной операции цены на аренду жилья были намного ниже российских. Однако небывалый ажиотаж в связи с наплывом приезжих вызвал на рынке аренды скачок на 50% и выше, в приграничных городах — до 100%.

Маловероятно, что в консульства России в Казахстане в 2022 году получится записаться для оформления загранпаспорта — слишком велика очередь

Маловероятно, что в консульства России в Казахстане в 2022 году получится записаться для оформления загранпаспорта — слишком велика очередь

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Сейчас Казахстан неудачное место для оформления загранпаспорта: в три российских консульства в октябре было почти невозможно записаться. Недавно NGS.RU опубликовал руководства по оформлению ключевых документов и банковских карт в Казахстане, а также по способам денежных транзакций из страны в страну.

Отношение к приезжим из России у коренного населения в основном сдержанное или приветливое. Но не у всех. По состоянию на 4 октября в страну прибыло 200 тысяч граждан из РФ, пишет Tengrinews со ссылкой на главу МВД государства.

Кыргызстан


Для поездки в Кыргызстан тоже не нужен загранпаспорт, достаточно российского, рассказала NGS.RU переехавшая в Бишкек семейная пара из Новосибирска. С момента прибытия нужно в 30-дневный срок прийти в местный аналог МФЦ (ЦОН) и встать на учет по месту пребывания (необходимо согласие от собственника квартиры или дома). По истечению этого месяца процедуру можно повторить без выезда из страны, просто прийти в ЦОН и продлить регистрацию. Так можно делать целый год.

Цены на продукты в магазинах и общепите в Киргизии ниже, чем в России. Если знать места, полноценный обед обойдется рублей в 200, поход в приличное кафе на двоих — в тысячу. Нужно знать, что почти во всех кафе и ресторанах в чек включат 10–15% сверху за обслуживание. В городах поменьше цены еще ниже.

По словам фотографа Виктории, в Бишкеке уютно и чисто, но пыльно. По запыленности город сравним с Новосибирском

По словам фотографа Виктории, в Бишкеке уютно и чисто, но пыльно. По запыленности город сравним с Новосибирском

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Стоимость аренды квартир в крупных городах Кыргызстана дороже, чем в России. Фотограф Виктория, переехавшая из Новосибирска, платит за трешку 750$ в месяц. Дешевое жилье найти практически невозможно, наплыв россиян также вызвал скачок цен. Спрос на жильё так высок, что некоторые турбазы впервые за свою историю начали предлагать домики не в сезон, то есть на осень-зиму.

Представителям IT-индустрии в Кыргызстане рады. Правительство в августе 2022 года запустило программу для приезжих айтишников. Она позволяет получить бесплатную визу на год с возможностью продления и ряд других преимуществ перед обычным гостем страны.

Программа «Кочевник» введена правительством Кыргызстана в августе 2022 года. Представители профессий в сфере IT (подробная информация о программе доступна на сайте правительства Кыргызстана) из ряда стран, включая Россию, могут получить бесплатную визу сроком на год (она стоит 225 $), она распространяется и на членов семьи. Айтишнику-гостю выдается электронный документ о присвоении статуса «Цифровой кочевник». Он освобождает от обязательств зарегистрироваться по месту жительства, получать разрешение на работу, дает возможность регистрации юридических лиц (фирмы или ИП), автоматически присваивает местный аналог ИНН. Статус можно впоследствии продлить еще на год. При этом работать на правительство или местные фирмы необязательно. Действует программа до конца 2023 года.

Языкового барьера в Кыргызстане нет: русский — второй государственный язык. Говорить о каком-либо ущемлении приезжих из РФ будет неуместно. В получасе езды от большинства крупных городов располагаются живописные горы и турбазы, куда местные и туристы ездят на отдых.

Грузия


Россиянам не нужна виза для туристической поездки или посещения родственников в Грузии. При въезде нужно предъявить действующий заграничный паспорт. Срок разрешенного пребывания — 1 год.

Мост царицы Тамары в Грузии

Мост царицы Тамары в Грузии

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Качество продуктов здесь гораздо выше, говорят переехавшие из России, а цены на них — ниже. Есть возможность покупать натуральные фермерские продукты: к примеру, 1 кг клубники стоит 100 рублей. Недорого в Грузии обойдутся фрукты и овощи. Но есть проблемы с колбасами — тут их мало и они очень дорогие. Зато дешевое мясо, по крайней мере говядина и свинина: 1 килограмм стоит примерно 300 рублей. Ажиотаж на рынке аренды в связи с наплывом приезжих в Грузии тоже есть.

— С начала мобилизации в Грузии резко выросли цены на недвижимость, но рост на самом деле искусственный и поддержан в первую очередь самими приезжающими. Есть порталы недвижимости, где публикуются объявления о сдаче квартир, разница в ценах на них и в предложениях агентов и владельцев на местах может отличаться в два-три раза. Всем приезжим я бы советовал брать квартиру посуточно на неделю-две и в это время искать себе подходящее жилье на длительный срок, не торопясь, подбирая цену и расположение. В таком случае есть возможность арендовать жилье по приемлемой цене, — рассказал недавно переехавший в Грузию россиянин.

В целом отношение грузин к приезжим приветливое: в каких-то местах таксист может позвать вас к себе домой — накормить, напоить и спать уложить. Такое происходило с эмигрантом из Москвы. Языковой барьер в Грузии имеет место быть, лучше иметь базовые навыки английского, по-русски побеседовать получится далеко не везде.

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С 21 сентября из РФ в Грузию выехало несколько сотен тысяч граждан. Правда, в основном они отправлялись в ближнее зарубежье. Власти Грузии на фоне роста числа приезжающих из России могут установить лимит на пребывание граждан РФ в стране. Например, сократить срок до 90 или 180 дней, пишут «Известия».

Ранее журналисты MSK1.RU составили практическую инструкцию по применению для размышляющих о переезде за рубеж. Вот советы о том, как обосноваться в Армении, Грузии, Турции, Португалии, Черногории и на Кипре, а также список стран, куда можно попасть без визы и получить ВНЖ. Также узнали у экспертов, как обезопасить себя после переезда в новую страну.

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