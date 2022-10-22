На зимовку — в СНГ. Обзор трех стран ближнего зарубежья, куда едут жители России

Казахстан

Для въезда в Казахстан не нужна виза или загранпаспорт. Как говорит правозащитник Сергей Гладких, в стране можно находиться «нелегалом» 30 дней, а если о вашем визите в миграционный центр сообщит принимающая сторона — родственник, друг или арендодатель — допустимая длительность пребывания увеличится до 90 дней.



Цены на еду, товары и услуги в Казахстане существенно ниже, чем в России. Новые iPhone стоят здесь примерно на 20% дешевле, продукты питания — от 30 до 50% (не считая столицы — там, по сравнению с другими городами, дороже). Но нужно учитывать, что в большинстве заведений общепита вам добавят за обслуживание 5–15% от суммы чека. Цены на такси вас приятно удивят: они ниже, чем в любом регионе России.

