«Уже четыре дня ищу квартиру». Стоимость аренды в приграничных городах Казахстана взлетела на 100%

Приграничные города Казахстана с 21 сентября встречают небывалый прежде поток приезжих россиян. И если спрос на аренду и недвижимость в Новосибирске падает, в Казахстане наблюдается обратное. В связи с этим цены взлетели сначала до 30%, потом на 50%, посуточная аренда и вовсе подорожала вдвое. Но даже при таких условиях в ряде городов найти квартиру проблематично.

— В наших регионах рядом с Россией цены на аренду выросли на 50%, а местами и выше. Связано это, конечно, со спросом и ажиотажем. Самые востребованные города — Уральск, Актобе, Кустанай, Петропавловск и Павлодар. Доступное жилье снять там практически невозможно. В центральных городах тоже есть рост стоимости аренды, но не такой резкий, — заявили аналитики популярного сайта недвижимости Krisha.kz.

