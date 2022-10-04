«Уже четыре дня ищу квартиру». Стоимость аренды в приграничных городах Казахстана взлетела на 100%
Доступное жилье в ряде городов найти почти невозможно
Приграничные города Казахстана с 21 сентября встречают небывалый прежде поток приезжих россиян. И если спрос на аренду и недвижимость в Новосибирске падает, в Казахстане наблюдается обратное. В связи с этим цены взлетели сначала до 30%, потом на 50%, посуточная аренда и вовсе подорожала вдвое. Но даже при таких условиях в ряде городов найти квартиру проблематично.
— В наших регионах рядом с Россией цены на аренду выросли на 50%, а местами и выше. Связано это, конечно, со спросом и ажиотажем. Самые востребованные города — Уральск, Актобе, Кустанай, Петропавловск и Павлодар. Доступное жилье снять там практически невозможно. В центральных городах тоже есть рост стоимости аренды, но не такой резкий, — заявили аналитики популярного сайта недвижимости Krisha.kz.
По данным портала, цена посуточной аренды в приграничных с Россией городах выросла в два раза. Но и при таких высоких ставках приезжие сталкиваются с невозможностью снять квартиру посуточно или на небольшой срок.
— Я приехал в Актау 28 сентября на поезде и получил предложение о работе в Алма-Ате. Сразу же начал искать аренду квартиры. Риелторы как один говорят, что ничего нету, звонишь по объявлениям от хозяев, говорят: «Сдал», «Уже смотрят» — или не берут трубку. Очень часто попадается такая ситуация: скиньте предоплату и забронируем для вас квартиру, но на развод похоже. Думаю, снимать получится только по прилете в Алма-Ату. Однёшку за цену от
Семипалатинск не считается приграничным городом, однако и там есть квартирный ажиотаж.
— Уже четыре дня ищу квартиру в аренду на короткий срок. Перезвонил уже все объявления — безрезультатно. Вчера от отчаяния звонил людям, которые продают недвижимость, предлагал сдать ее мне на неделю, получаю отказы. Сегодня ночевал в машине, продолжаю попытки, — говорит Алексей из Бердска.
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