«Либо доплачивайте, либо валите». Наплыв русских резко взвинтил цены на аренду квартир в Казахстане
Приезжие нередко сталкиваются с непорядочным отношением со стороны арендодателей
Приграничные города Казахстана с 21 сентября встречают небывалый доселе поток приезжих россиян (в основном из Сибири). И если спрос на аренду и недвижимость в Новосибирске падает, в Казахстане наблюдается обратное: цены взлетели сначала до 30%, а теперь и до 50%. Журналист NGS.RU пообщался с местными арендодателями и выслушал истории приезжих новосибирцев, которые столкнулись с непорядочным поведением людей, сдающих жилье.
Спрос удорожает предложения
С 21 сентября казахстанскую границу пересекли более ста тысяч россиян. Кто-то пытается избежать мобилизации, другие приезжают, чтобы оформить карты международных банков и загранпаспорта. С учетом того, что власти Казахстана на днях пообещали выдавать объявленных в розыск россиян, в том числе и уклонистов (если инициатива пойдет не от военкоматов, а от МВД), большинство приезжих не рассчитывают на длительное пребывание. Вся эта ситуация на руку арендодателям недвижимости, которые значительно повысили свои цены.
— Спрос, безусловно, повысился. В нашем городе не так много квартир сдают, поэтому в связи с наплывом желающих цены, конечно, поднимаются. До 50% выросли цены на аренду жилья: то, что сдавалось за
Арендаторам из приграничных городов (Уральск, Актобе, Костанай, Петропавловск, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семипалатинск) озвучивают новые ценники, кто не согласен, освобождает место для приезжих, готовых платить дороже.
— Действительно, такая практика с конца сентября широко распространена. Конечно, казахи, которым озвучили новые цены краткосрочной аренды, такому развитию событий не рады. Хотя жители нашего города в целом относятся к ситуации с пониманием и в целом хорошо к русским. Цену аренды своих квартир я поднял примерно на 30%, сейчас все объекты сданы. В большинстве случаев на короткий срок, до недели, — рассказал NGS.RU Ержан Жамалов.
Самые популярные сервисы поиска жилья в Казахстане — сайт Krisha.kz и платформа объявлений Olx.com (аналог нашего Avito). Аналитики Krisha.kz также отмечают рост спроса и цен на аренду недвижимости.
— Цены предложений на аренду в приграничных с РФ регионах выросли от 15 до 34%, — сообщают аналитики Krisha.kz. Увеличение стоимости произошло в основном за выходные и связано с ростом спроса на аренду. Самые востребованные города, судя по запросам пользователей, — Уральск, Актобе, Костанай, Петропавловск, Павлодар.
— Количество просмотров объявлений там выросло в 2–3 раза к привычному стабильному уровню, — так обрисовал ситуацию на 26 сентября Krisha.kz. — В мегаполисах и центральных городах пока резкого массового роста нет. В Астане цены предложений увеличились на 5,6%, в Алма-Ате — на 5,1%.
Аналитики Krisha.kz говорили о ситуации на рынке спустя 6 дней после объявления в России частичной мобилизации. Теперь же, спустя почти полторы недели, рост цены краткосрочной аренды доходит до 40–50% в приграничных городах. Именно так оценивают ситуацию несколько собеседников журналиста NGS.RU в сфере недвижимости в Семипалатинске, Усть-Каменогорске и Уральске.
Как обманывают приезжих
Несколько жителей Новосибирска и Бердска рассказали журналисту NGS.RU, с какими проблемами они столкнулись при краткосрочной аренде квартир.
— Я пытался арендовать квартиру в Усть-Каменогорске через местный популярный сайт Olx. Объявлений вроде много о сдаче квартир, начинаешь звонить и в основном натыкаешься на какого-то «диспетчера», который просит 4000 тенге за вступление в телеграм-канал, где якобы арендодатели размещают свои объявления. Я подумал, что это развод. Помогли знакомые, нашли мне однокомнатную со всеми удобствами за 1200 рублей в сутки на наши. Взял на неделю, — говорит Алексей из Новосибирска.
Стоит отметить, что многие приезжие верят арендодателям на слово, не заключая никаких документов. Это нередко приводит к неприятностям.
— Мы позавчера приехали впятером в Семипалатинск из Новосибирска. Искали квартиру на сайте Krisha.kz, нашли трехкомнатную за
На следующий день, 29 сентября, Александр с друзьями съехали из квартиры, заплатив
Пятеро жителей Новосибирской области решили поехать оформлять себе банковские карты из Семипалатинска в Усть-Каменогорск. 28 сентября они забронировали за
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— С самого утра мы ему звонили, не смогли вызвонить. По адресу тоже никого не нашли, дверь нам не открыли. Начали искать другие варианты с трех смартфонов — всё занято, вообще ни квартир, ни домов свободных. Лишь к вечеру нам улыбнулась удача: мы нашли трехкомнатную квартиру, причем хозяева обещали русским скидку. По итогу действительно уступили нам 50% от стоимости. А деньги за первую бронь нам удалось вернуть через поддержку сайта. С подобными ситуациями — рост цен уже после договоренности или же пропадание арендодателя после брони — столкнулись уже многие наши знакомые за эту неделю, — рассказал НГС Дмитрий из Бердска.
Накануне мы сообщали, что на границе с Казахстаном останавливают подлежащих мобилизации и вручают повестки.