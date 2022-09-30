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«Либо доплачивайте, либо валите». Наплыв русских резко взвинтил цены на аренду квартир в Казахстане

Приезжие нередко сталкиваются с непорядочным отношением со стороны арендодателей

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Алексей ночует в однокомнатной квартире в Семипалатинске со всеми удобствами за 4000 тенге в сутки (1000 рублей). Снял на три дня, до пятницы: арендодатель предупредил, что потом цена вырастет

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Приграничные города Казахстана с 21 сентября встречают небывалый доселе поток приезжих россиян (в основном из Сибири). И если спрос на аренду и недвижимость в Новосибирске падает, в Казахстане наблюдается обратное: цены взлетели сначала до 30%, а теперь и до 50%. Журналист NGS.RU пообщался с местными арендодателями и выслушал истории приезжих новосибирцев, которые столкнулись с непорядочным поведением людей, сдающих жилье.

Спрос удорожает предложения

С 21 сентября казахстанскую границу пересекли более ста тысяч россиян. Кто-то пытается избежать мобилизации, другие приезжают, чтобы оформить карты международных банков и загранпаспорта. С учетом того, что власти Казахстана на днях пообещали выдавать объявленных в розыск россиян, в том числе и уклонистов (если инициатива пойдет не от военкоматов, а от МВД), большинство приезжих не рассчитывают на длительное пребывание. Вся эта ситуация на руку арендодателям недвижимости, которые значительно повысили свои цены.

— Спрос, безусловно, повысился. В нашем городе не так много квартир сдают, поэтому в связи с наплывом желающих цены, конечно, поднимаются. До 50% выросли цены на аренду жилья: то, что сдавалось за 200 000 тенге месяц назад, сейчас стоит 300 000. На квартиры и дома посуточно рост тоже есть, но не такой резкий. Гостиницы у нас все заняты в городе, — рассказал корреспонденту NGS.RU арендодатель из Семипалатинска Леонид.

Арендаторам из приграничных городов (Уральск, Актобе, Костанай, Петропавловск, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семипалатинск) озвучивают новые ценники, кто не согласен, освобождает место для приезжих, готовых платить дороже.

— Действительно, такая практика с конца сентября широко распространена. Конечно, казахи, которым озвучили новые цены краткосрочной аренды, такому развитию событий не рады. Хотя жители нашего города в целом относятся к ситуации с пониманием и в целом хорошо к русским. Цену аренды своих квартир я поднял примерно на 30%, сейчас все объекты сданы. В большинстве случаев на короткий срок, до недели, — рассказал NGS.RU Ержан Жамалов.

При наличии загранпаспорта и принимающей стороны в Казахстане можно находиться безвыездно 90 дней. Фото сделано в местном миграционном отделе

При наличии загранпаспорта и принимающей стороны в Казахстане можно находиться безвыездно 90 дней. Фото сделано в местном миграционном отделе

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Самые популярные сервисы поиска жилья в Казахстане — сайт Krisha.kz и платформа объявлений Olx.com (аналог нашего Avito). Аналитики Krisha.kz также отмечают рост спроса и цен на аренду недвижимости.

— Цены предложений на аренду в приграничных с РФ регионах выросли от 15 до 34%, — сообщают аналитики Krisha.kz. Увеличение стоимости произошло в основном за выходные и связано с ростом спроса на аренду. Самые востребованные города, судя по запросам пользователей, — Уральск, Актобе, Костанай, Петропавловск, Павлодар.

— Количество просмотров объявлений там выросло в 2–3 раза к привычному стабильному уровню, — так обрисовал ситуацию на 26 сентября Krisha.kz. — В мегаполисах и центральных городах пока резкого массового роста нет. В Астане цены предложений увеличились на 5,6%, в Алма-Ате — на 5,1%.

Аналитики Krisha.kz говорили о ситуации на рынке спустя 6 дней после объявления в России частичной мобилизации. Теперь же, спустя почти полторы недели, рост цены краткосрочной аренды доходит до 40–50% в приграничных городах. Именно так оценивают ситуацию несколько собеседников журналиста NGS.RU в сфере недвижимости в Семипалатинске, Усть-Каменогорске и Уральске.

Как обманывают приезжих


Несколько жителей Новосибирска и Бердска рассказали журналисту NGS.RU, с какими проблемами они столкнулись при краткосрочной аренде квартир.

— Я пытался арендовать квартиру в Усть-Каменогорске через местный популярный сайт Olx. Объявлений вроде много о сдаче квартир, начинаешь звонить и в основном натыкаешься на какого-то «диспетчера», который просит 4000 тенге за вступление в телеграм-канал, где якобы арендодатели размещают свои объявления. Я подумал, что это развод. Помогли знакомые, нашли мне однокомнатную со всеми удобствами за 1200 рублей в сутки на наши. Взял на неделю, — говорит Алексей из Новосибирска.

В местных аналогах МФЦ с 21 сентября всегда людно: толпы приезжих из России решают вопросы с документами

В местных аналогах МФЦ с 21 сентября всегда людно: толпы приезжих из России решают вопросы с документами

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Стоит отметить, что многие приезжие верят арендодателям на слово, не заключая никаких документов. Это нередко приводит к неприятностям.

— Мы позавчера приехали впятером в Семипалатинск из Новосибирска. Искали квартиру на сайте Krisha.kz, нашли трехкомнатную за 15 000 тенге в сутки. Когда приехали на место, хозяйка запросила уже 20 000, в итоге мы с ней сторговались на 18 000, сняли на три дня. Ночь в квартире провели, сегодня хозяйка звонит и говорит, что цена повысилась до 25 000. Мол, либо доплачивайте, либо валите: цены в городе повысились, и всё такое. Еще не пришли с ней к общему знаменателю из-за этих ценовых скачков: договор аренды не заключался, поэтому придется искать компромисс, — рассказывает Александр из Новосибирска.

На следующий день, 29 сентября, Александр с друзьями съехали из квартиры, заплатив 18 000 тенге за сутки. Остальные уплаченные деньги (36 000 тенге) хозяйка недвижимости им вернула.

Пятеро жителей Новосибирской области решили поехать оформлять себе банковские карты из Семипалатинска в Усть-Каменогорск. 28 сентября они забронировали за 31 000 тенге на сайте airbnb.ru трехкомнатную квартиру. Но по приезде не смогли найти ее хозяина.

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— С самого утра мы ему звонили, не смогли вызвонить. По адресу тоже никого не нашли, дверь нам не открыли. Начали искать другие варианты с трех смартфонов — всё занято, вообще ни квартир, ни домов свободных. Лишь к вечеру нам улыбнулась удача: мы нашли трехкомнатную квартиру, причем хозяева обещали русским скидку. По итогу действительно уступили нам 50% от стоимости. А деньги за первую бронь нам удалось вернуть через поддержку сайта. С подобными ситуациями — рост цен уже после договоренности или же пропадание арендодателя после брони — столкнулись уже многие наши знакомые за эту неделю, — рассказал НГС Дмитрий из Бердска.

Накануне мы сообщали, что на границе с Казахстаном останавливают подлежащих мобилизации и вручают повестки.

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