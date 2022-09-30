«Либо доплачивайте, либо валите». Наплыв русских резко взвинтил цены на аренду квартир в Казахстане

— Спрос, безусловно, повысился. В нашем городе не так много квартир сдают, поэтому в связи с наплывом желающих цены, конечно, поднимаются. До 50% выросли цены на аренду жилья: то, что сдавалось за 200 000 тенге месяц назад, сейчас стоит 300 000 . На квартиры и дома посуточно рост тоже есть, но не такой резкий. Гостиницы у нас все заняты в городе, — рассказал корреспонденту NGS.RU арендодатель из Семипалатинска Леонид.



Арендаторам из приграничных городов (Уральск, Актобе, Костанай, Петропавловск, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семипалатинск) озвучивают новые ценники, кто не согласен, освобождает место для приезжих, готовых платить дороже.

