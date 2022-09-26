На границе с Казахстаном останавливают подлежащих мобилизации и вручают повестки

— Тут очередь километров 6–7, километр мы проходим за 10–12 часов. Основная пробка на контрольно-пропускном пункте из-за людей, которые пересекают границу пешком. Мы спим в машине, в туалет ходим в степь. Ночью холодно, да и днем тоже. Самая большая проблема — это машины, которые пытаются воткнуться без очереди. Мы собрались с мужчинами и ночами дежурили на трассе, чтобы никто не смог заехать в очередь. Как это происходит, когда очередь двигается, многие засыпают и происходят такие «карманы», этим пользуются халявщики, — рассказал наш собеседник.

