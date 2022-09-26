На границе с Казахстаном останавливают подлежащих мобилизации и вручают повестки
Это распространяется на всех вне зависимости от того, из какого города прибыл человек
На российско-казахстанской границе в Челябинской области подлежащих мобилизации граждан РФ останавливают и вручают им повестки.
— Согласно закону о мобилизации, есть ограничения для лиц, которые подлежат мобилизации. Тем, кто попадает в эту категорию, запрещено покидать место проживания, — сообщили 74.RU в пограничном управлении ФСБ по Челябинской области.
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, у пограничников есть списки лиц, подлежащих призыву. В случае, если человек из этого списка прибывает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручит повестку, вне зависимости от того, из какого города прибыл человек.
На границе с Казахстаном в Тюменской области мужчин призывного возраста, которые попадают под частичную мобилизацию и находятся в списках военкомата, проверяют по спискам и разворачивают обратно.
Об этом 72.RU рассказали в пограничной службе ФСБ по Курганской и Тюменской областям. Для всех остальных граждан граница остается открытой.
— Иногда исполняем поручения, в том числе и военкомата. Категории лиц, находящихся в резерве, объясняем, что, если они в списке [военкомата], то им нужно обратиться в военкомат, и отправляем обратно. Как и каким образом, каких лиц включают в эти списки, лучше уточнить в военкомате, — рассказали редакции 72.RU в пресс-службе ведомства.
Житель Казани Даниил, который в данный момент пытается уехать из России, рассказал нам, что творится на границе с Казахстаном в Оренбургской области. В очереди на ее пересечение он стоит уже почти сутки.
— Много машин едут из разных регионов по трассе. Ночью пробка была 4 километра, люди проезжали по 500 метров. На контрольно-пропускном пункте стоят по двое суток. После 10 часов стояния в пробке мы продвинулись на 700 метров. Устали, голодные, не спавшие. Если кого-то пропустить вперед себя, то это еще плюс 30 минут времени, — сказал Даниил.
По его словам, им приходится не спать ночью, чтобы не пропустить тех, кто пытается обогнать и занять чужое место.
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— Тут очередь километров 6–7, километр мы проходим за 10–12 часов. Основная пробка на контрольно-пропускном пункте из-за людей, которые пересекают границу пешком. Мы спим в машине, в туалет ходим в степь. Ночью холодно, да и днем тоже. Самая большая проблема — это машины, которые пытаются воткнуться без очереди. Мы собрались с мужчинами и ночами дежурили на трассе, чтобы никто не смог заехать в очередь. Как это происходит, когда очередь двигается, многие засыпают и происходят такие «карманы», этим пользуются халявщики, — рассказал наш собеседник.
Напомним, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможном закрытии границ.
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