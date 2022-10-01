Гайд по оформлению документов в Казахстане: как получить ИИН, загранпаспорт и банковские карты
В связи с наплывом приезжих из России некоторые процедуры упростили
С 21 сентября границу Казахстана пересекли более ста тысяч россиян: кто-то приезжает сюда надолго, другие используют его как перевалочный пункт, где можно получить документы для дальнейшего маршрута. Приезжих так много, что нагрузка на местные аналоги МФЦ выросла в 2–3 раза, а в консульства попасть вообще практически невозможно. Предлагаем памятку по оформлению ИИН, пребывания свыше 30 дней, загранпаспорта и банковских карт.
Самый главный документ
Помимо своего паспорта (внутреннего или заграничного), главный документ в Казахстане — индивидуальный идентификационный номер. Он нужен для оформления счетов в банках, получения банковских карт и взаимодействия с органами власти. Без ИИН сложно устроиться на работу.
Процесс получения ИИН начинается с салонов сотовой связи. Чтобы не возникло сложностей в дальнейшем, лучше сразу приобрести казахстанскую сим-карту. Для получения идентификационного номера нужно прийти в любой ЦОН (местный аналог МФЦ) и предъявить загранпаспорт. В случае его отсутствия подойдет внутренний паспорт РФ, но его нужно перевести на латиницу и заверить перевод у нотариуса (совокупная стоимость этих услуг — около 3000 тенге). Если загранпаспорт есть — платить вообще не придется.
До 30 сентября для получения ИИН нужно было приходить в ЦОН дважды: один раз — подать заявление, второй раз — забрать готовый документ. Из-за наплыва россиян с 21 сентября ЦОНы столкнулись с колоссальной нагрузкой, очереди в отделения в крупных городах порой выходили на улицу.
— Нагрузка действительно выросла. За август этого года мы выдали 544 ИИН, в сентябре — почти 1500 тысячи, — рассказала НГС PR-менеджер филиала «Государственная корпорация Правительство для граждан» по области Абай Рената Тахирова.
29 сентября правительство Казахстана упростило порядок получения ИИН: после подачи заявки возвращаться в ЦОН не придется: ссылка на документ приходит по СМС. После этого документ можно распечатать или хранить в памяти смартфона. 6 жителей Новосибирска, которые находятся в Семипалатинске, рассказали НГС, что сегодня получили ИИН за несколько часов: один отстояли в очереди, а спустя два получили СМС со ссылкой на документ.
Лимит пребывания: 30 дней, 90 или больше
Граждане России вправе находиться в Казахстане 90 суток, если они расторопны и их тут ждут. Для увеличения срока втрое с 30 суток нужно прийти в отдел миграции с собственником помещения, который укажет в заявлении, что вы приехали к нему в гости. Для этого подойдет и внутренний паспорт РФ без перевода на латиницу. Но затягивать не стоит: на всё про всё у вас всего три дня с момента пересечения границы.
— Уведомление о пребывании иностранцев можно подать и через визово-миграционный портал ЕИС «Беркут» при наличии электронной цифровой подписи через веб-сайты Vmp.gov.kz или Egov.kz. Сделать это можно и через информационную систему «e-Qonag» посредством веб-сайта www.eqonaq.kz, — уточняет PR-менеджер филиала «Государственная корпорация Правительство для граждан» по области Абай Рената Тахирова.
Для пребывания в Казахстане более 90 суток нужно оформить соответствующее целевое разрешение:
- на учебу (ходатайство учебного заведения Республики Казахстан);
- лечение (документы, выданные медицинской организацией, подтверждающие необходимость лечения иностранца в медицинских организациях Республики Казахстан);
- миссионерство (свидетельство, выданное уполномоченным органом Республики Казахстан, осуществляющим государственное регулирование в сфере религиозной деятельности);
- бизнес-иммигранты (документ, выданный местным исполнительным органом Республики Казахстан);
- работа (на основании трудового договора);
- воссоединение семьи (документ, подтверждающий семейные отношения с лицом, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан).
Срок выдачи разрешения на временное пребывание — один рабочий день.
Банковские карты
Для многих главной целью поездки в Казахстан является получение банковских карт, которыми можно пользоваться в разных странах, в том числе и России. Журналист НГС опросил 12 жителей Новосибирской области, которые приехали именно за этим. Все они остановили свой выбор на Kaspi Bank, «ЦентрКредит» или Freedom Finance.
— Я оформил сразу две карты: Kaspi — она подходит для переводов между Россией и Казахстаном (но в РФ ее не пополнить), а также для расчетов здесь. Freedom Finance — для дальнейшего путешествия в другие страны, в какие — я еще не определился. Преимущество обеих заключается в том, что банк не требует подтверждения, что ты работаешь или учишься в Казахстане, — рассказал НГС Максим из Новосибирска.
По словам собеседников НГС, для оформления этих карт требуются ИИН и загранпаспорт с пометкой о пересечении границы. Карту Kaspi они получили в день обращения, а Freedom Finance приходится ждать несколько дней.
— Я оформил карту банка «ЦентрКредит». Потребовались ИИН, загранпаспорт и местная сим-карта. Я выбрал эту карту за бесплатное обслуживание и оформление. Действует 5 лет, за рубежом можно снимать до 1200 долларов, как мне пояснили. Карта не мультивалютная (в тенге), но ей можно расплачиваться — всё само собой конвертируется, — поделился опытом Сергей из Новосибирска.
Получение загранпаспорта
Консульства России в Казахстане оказались попросту не готовы к наплыву россиян. На дату публикации этого материала на прием невозможно записаться: на октябрь мест нет ни в одном, на ноябрь заявки еще не принимаются.
Дозвониться до консульств РФ в Казахстане (а их четыре) тоже проблематично. За три дня журналист НГС смог связаться по телефону лишь с одним.
— На октябрь всё занято, мест нет. Запись на ноябрь откроется в конце сентября, — сообщил сотрудник консульства в Усть-Каменогорске.
Однако и 30 сентября, а это последний день месяца, запись на прием через сайты всех консульств Казахстана на ноябрь была невозможна — было указано лишь то, что на октябрь всё занято.
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Часть собеседников НГС из Новосибирской области заявили, что будут пытаться найти способы уладить вопрос в консульстве. Другие — решили вернуться в РФ, чтобы оформить загранпаспорт: подали заявление на «Госуслугах» и ждут готовности документа. Третьи ждут развития ситуации, надеясь, что ряд стран начнут принимать россиян без загранпаспортов.
27 сентября стало известно, что Казахстан будет выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан, если они будут объявлены в розыск.