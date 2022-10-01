Гайд по оформлению документов в Казахстане: как получить ИИН, загранпаспорт и банковские карты

29 сентября правительство Казахстана упростило порядок получения ИИН: после подачи заявки возвращаться в ЦОН не придется: ссылка на документ приходит по СМС. После этого документ можно распечатать или хранить в памяти смартфона. 6 жителей Новосибирска, которые находятся в Семипалатинске, рассказали НГС, что сегодня получили ИИН за несколько часов: один отстояли в очереди, а спустя два получили СМС со ссылкой на документ.



Лимит пребывания: 30 дней, 90 или больше

Граждане России вправе находиться в Казахстане 90 суток, если они расторопны и их тут ждут. Для увеличения срока втрое с 30 суток нужно прийти в отдел миграции с собственником помещения, который укажет в заявлении, что вы приехали к нему в гости. Для этого подойдет и внутренний паспорт РФ без перевода на латиницу. Но затягивать не стоит: на всё про всё у вас всего три дня с момента пересечения границы.