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Спецоперация на Украине

«Очень хочется открыть международный счет». Россияне выстроились в огромные очереди за документами в Астане

Власти Казахстана выделили отдельные пункты для приема иностранцев

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Казахстан зафиксировал рост обращений иностранцев в ЦОНы (аналог МФЦ)

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В казахстанских центрах обслуживания населения (ЦОН), выполняющих функции российских МФЦ, скопились огромные очереди из россиян, покинувших страну на днях, рассказали читатели MSK1.RU. Эту информацию подтверждают публикации в нескольких казахстанских СМИ.

С объявления президентом России частичной мобилизации прошла уже неделя. За это время десятки тысяч россиян уже выехали за границу, огромное количество стоит в очередях к пропускным пунктам и на регистрацию в аэропортах.

Пересекшие границу с Казахстаном россияне первым делом отправились в местные ЦОНы, чтобы получить ИИН (аналог российского ИНН). Этот документ нужен для оформления банковской карты.

— Вчера мы не успели до закрытия ЦОНа, а сегодня пришли туда, и нам сказали, что все россияне сейчас получают по одному адресу. Мы туда приехали, и там гигантская очередь на улице, — рассказал наш читатель Руслан. — Наша гипотеза, что местным людям надоело, что они стоят в очереди из-за россиян, и они приняли решение, что в одном ЦОНе будут только россияне, а в остальных — спокойно принимать местных.

Издание Tengrinews.ru со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан» сообщает, что на прошлой неделе увеличилось число обращений иностранцев в ЦОНы.

В связи с наплывом мигрантов власти решили обслуживать прибывших из-за границы в отдельно усиленных ЦОНах. Такие центры организованы в городах Астана, Алма-Ата, а также в Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях.

— Там получают самый главный документ — ИИН (аналог российского ИНН). Он точно нужен для того, чтобы открыть карту в Kaspi Bank. Это один из немногих банков, которые для открытия счета требуют лишь ИИН, что максимально удобно для иностранных граждан, — рассказал собеседник портала.

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21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что в ее рамках призовут 300 тысяч запасников. Военный эксперт в разговоре с MSK1.RU объяснил, с какими проблемами могут столкнуться российские военкоматы. В одной картинке мы объясняли, кому положена отсрочка при мобилизации. Мы также подготовили большую инструкцию для женщин, которые считаются военнообязанными.

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