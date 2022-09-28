«Очень хочется открыть международный счет». Россияне выстроились в огромные очереди за документами в Астане
Власти Казахстана выделили отдельные пункты для приема иностранцев
В казахстанских центрах обслуживания населения (ЦОН), выполняющих функции российских МФЦ, скопились огромные очереди из россиян, покинувших страну на днях, рассказали читатели MSK1.RU. Эту информацию подтверждают публикации в нескольких казахстанских СМИ.
С объявления президентом России частичной мобилизации прошла уже неделя. За это время десятки тысяч россиян уже выехали за границу, огромное количество стоит в очередях к пропускным пунктам и на регистрацию в аэропортах.
Пересекшие границу с Казахстаном россияне первым делом отправились в местные ЦОНы, чтобы получить ИИН (аналог российского ИНН). Этот документ нужен для оформления банковской карты.
— Вчера мы не успели до закрытия ЦОНа, а сегодня пришли туда, и нам сказали, что все россияне сейчас получают по одному адресу. Мы туда приехали, и там гигантская очередь на улице, — рассказал наш читатель Руслан. — Наша гипотеза, что местным людям надоело, что они стоят в очереди из-за россиян, и они приняли решение, что в одном ЦОНе будут только россияне, а в остальных — спокойно принимать местных.
Издание Tengrinews.ru со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан» сообщает, что на прошлой неделе увеличилось число обращений иностранцев в ЦОНы.
В связи с наплывом мигрантов власти решили обслуживать прибывших из-за границы в отдельно усиленных ЦОНах. Такие центры организованы в городах Астана, Алма-Ата, а также в Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях.
— Там получают самый главный документ — ИИН (аналог российского ИНН). Он точно нужен для того, чтобы открыть карту в Kaspi Bank. Это один из немногих банков, которые для открытия счета требуют лишь ИИН, что максимально удобно для иностранных граждан, — рассказал собеседник портала.
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