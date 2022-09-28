«Очень хочется открыть международный счет». Россияне выстроились в огромные очереди за документами в Астане

— Вчера мы не успели до закрытия ЦОНа, а сегодня пришли туда, и нам сказали, что все россияне сейчас получают по одному адресу. Мы туда приехали, и там гигантская очередь на улице, — рассказал наш читатель Руслан. — Наша гипотеза, что местным людям надоело, что они стоят в очереди из-за россиян, и они приняли решение, что в одном ЦОНе будут только россияне, а в остальных — спокойно принимать местных.