«Берут с улиц людей "на передержку"». Переехавший в Грузию россиянин рассказал, что сейчас там творится

О том, с чем сталкиваются приехавшие россияне в Грузии, как их встречают местные жители, и обо всех изменениях в гостеприимной стране вина и хинкали MSK1.RU рассказал переехавший айтишник Федор Левченко. Далее — от первого лица.



Рост цен на недвижимость

— С начала мобилизации в Грузии резко выросли цены на недвижимость, но рост на самом деле искусственный и поддержан в первую очередь самими приезжающими. Есть порталы недвижимости, где публикуются объявления о сдаче квартир, разница в ценах на них и в предложениях агентов и владельцев на местах может отличаться в два-три раза. Всем приезжим я бы советовал брать квартиру посуточно на неделю-две и в это время искать себе подходящее жилье на длительный срок, не торопясь, подбирая цену и расположение. В таком случае есть возможность арендовать жилье по приемлемой цене.