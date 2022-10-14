«Берут с улиц людей "на передержку"». Переехавший в Грузию россиянин рассказал, что сейчас там творится
И об отношении местных жителей к русским
После объявления частичной мобилизации 21 сентября на границах Российской Федерации с близлежащими государствами скопились вереницы машин и десятки тысяч желающих покинуть страну. Самый большой поток был, пожалуй, в Казахстан и Грузию. Сейчас ситуация на пропускных постах несколько стабилизировалась, а россияне пытаются адаптироваться в новых условиях — найти жилье, работу, легализоваться.
Журналисты MSK1.RU составили практическую инструкцию по применению для размышляющих о переезде за рубеж. Вот советы о том, как обосноваться в Армении, Грузии, Турции, Португалии, Черногории и на Кипре, а также список стран, куда можно попасть без визы и получить ВНЖ. Также узнали у экспертов, как обезопасить себя после переезда в новую страну.
О том, с чем сталкиваются приехавшие россияне в Грузии, как их встречают местные жители, и обо всех изменениях в гостеприимной стране вина и хинкали MSK1.RU рассказал переехавший айтишник Федор Левченко. Далее — от первого лица.
Рост цен на недвижимость
— С начала мобилизации в Грузии резко выросли цены на недвижимость, но рост на самом деле искусственный и поддержан в первую очередь самими приезжающими. Есть порталы недвижимости, где публикуются объявления о сдаче квартир, разница в ценах на них и в предложениях агентов и владельцев на местах может отличаться в два-три раза. Всем приезжим я бы советовал брать квартиру посуточно на неделю-две и в это время искать себе подходящее жилье на длительный срок, не торопясь, подбирая цену и расположение. В таком случае есть возможность арендовать жилье по приемлемой цене.
Не надо бросаться на первое понравившееся предложение. Во-первых, это не Европа, и ценник за однокомнатную квартиру в 700 долларов — это не грузинская цена, а стоимость жилья в какой-нибудь Хорватии или Черногории. Во-вторых, не стоит также забывать о торге: это все-таки немного Азия, тут это уместно и даже местами приветствуется.
В любом случае многое также решает личное отношение и расположенность арендаторов к вам.
Отношение к русским
Если вы с уважением относитесь к местной культуре и стране, то всё у вас будет хорошо. Встречал много жалоб на то, что грузины не хотят разговаривать или не говорят по-русски. Таким людям хотелось бы сказать: вы в чужой стране, Советский Союз, в котором всех учили русскому языку, распался больше 30 лет назад, то есть люди могут вообще не знать русский, и это нормально. Приезжая в любую туристическую страну, хоть в Египет, хоть в Турцию, хоть в Таиланд, мы все начинаем разговор на английском. Если повезет и человек знает русский, он перейдет на него с вами, если нет, то продолжите общение на английском или языке жестов, это тоже норма. Просто тут процент везения больше, и относиться к этому надо именно так.
Желательно выучить пару базовых фраз на грузинском типа «привет», «как дела?», «спасибо», «до свидания». Это не составит труда, а местным будет приятно, да и вам может помочь ценник скинуть.
Второй момент — это отношение грузин к политике. Если вы не тащите политику сюда, то никто вас за нее и не спросит, тут в 99% случаев люди разделяют политику и людей. Но есть и банальные правила приличия: например, что дозволено критиковать украинцу или белорусу, не дозволено критиковать россиянину. На это есть также объективная причина. Господа, наша страна отобрала или помогла отобрать у Грузии часть территории, это не лучшим образом сказалось на грузинской экономике. Поэтому всегда, когда вы хотите покритиковать как-то местную экономику или жизнь, отзеркальте на себя ситуацию с Германией.
В целом отношение грузин к приезжим просто сказочное: в каких-то местах вас таксист может позвать к себе домой — накормить, напоить и спать уложить. Такие случаи тоже бывают.
Культурные нюансы
Еще есть такая особенность, с которой сталкивался уже не раз, это больше касается девушек. Здесь в порядке вещей спросить: не желаете ли вы провести ночь с вашим собеседником, даже если вы замужем, с мужем и детьми. Это не оскорбление и не наглость, просто тут бытует мнение, что надо сразу расставить все точки над «и», чтобы не тратить время попусту.
Это ни в коем случае не желание вас подловить позже в темной подворотне, просто вопрос для того, чтобы понимать, в каком ключе дальше строить общение. Вот такая вот особенность, которая сначала пугает до чертиков.
Здесь минимальная преступность, в частности, воровство. Например, вы можете оставить свою вещь где-то на улице и с вероятностью 90%, вернувшись, найдете ее на том же месте — даже на следующий день. Или же ее заберут владельцы ближайшего магазина, чтобы не пропала, и по вашему обращению вам ее вернут.
Чтобы понять, что здесь и как, нужно обращаться в местные чаты экспатов в телеграме. Тут они есть почти в каждом городе и называются как-то вроде «Батуми-чат», «Тбилиси-чат»
Однажды знакомые встретили велосипедиста, который ехал от Верхнего Ларса, был в одной футболке и шортах. Он замерз и спрашивал, где купить одежду. Ребята пустили его переночевать к себе и показали, где обзавестись осенне-зимними вещами. Так что общение — наше всё.
Что почем
Ценники на продукты в Грузии значительно ниже, чем в России, особенно на фрукты и овощи. Но есть проблемы с колбасами — тут их мало и они очень дорогие. Зато дешевое мясо, по крайней мере говядина и свинина:
Непривычно мало крупных сетей супермаркетов, в основном все покупают в маленьких лавках. Но это и дешевле — в крупных сетевиках цены на
Медицина тоже частная практически вся, но стоит приемлемо. Годовое обслуживание у терапевта с тремя-четырьмя базовыми анализами стоит в пределах 2,5 тысячи рублей. Остальные анализы и врачи узкого профиля при таком обслуживании идут со скидкой
Возможности для бизнеса
Открытие бизнеса здесь очень простое, судя по отзывам друзей и знакомых. Регистрация занимает
Резюмируя, Грузия сейчас — это страна возможностей. Если ты относишься к ней и ее жителям с уважением, то всё у тебя тут получится и будет хорошо. Мы тут верим, что можем построить великолепную страну, куда захочет попасть весь мир, где не будет места нетерпимости и агрессии, а будет царить атмосфера дружбы, гостеприимства, отзывчивости и неприятия насилия. Давайте, приезжая, поддерживать эти принципы и не нарушать их, чтобы Сакартвело расцветала и смогла позже научить этому и нашу страну.
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