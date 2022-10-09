Как переводить деньги из Казахстана в Россию и обратно и какую карту оформить — обзор НГС

С момента начала специальной операции в Казахстане перестали работать выпущенные в России карты, ими не рассчитаться в магазине и не снять наличные в банкомате — в том числе с карты российского Сбербанка в казахском Сбербанке. Открыть банковский счет (получить дебетовую банковскую карту) возможно только при наличии ИИН (аналог ИНН в РФ) и загранпаспорта с пометкой о въезде, а также местной сим-карты. Про порядок оформления ИИН НГС рассказывал, перейдем к разбору популярных карт.

Хорошая идея — открыть карту в Сбербанке Казахстана, так как карты российского Сбербанка и системы «Мир» не функционируют. При этом комиссия за перевод с российской карты на казахскую внутри Сбера составляет 1%, а лимит снятия денежных средств — 500 тысяч тенге.

