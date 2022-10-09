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Как переводить деньги из Казахстана в Россию и обратно и какую карту оформить — обзор НГС

После начала специальной операции в Казахстане не принимают к оплате российские карты

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Казахстан стал одной из самых популярных стран для выезжающих из России. Многие из них испытывают трудности при оформлении документов, в частности загранпаспорта, а также в поиске квартир для аренды. По просьбе НГС правозащитник из Казахстана Сергей Гладких подготовил актуальный разбор способов валютных транзакций между Россией, Казахстаном и миром.

Для обмена валюты по приезде (с собой из России можно ввозить максимум 10 тысяч долларов) лучше всего использовать обменники Sweet money. Проверено — там самый выгодный курс. Но для этого потребуется загранпаспорт.

После ухода с российского рынка системы Western Union самый популярный сервис быстрых денежных переводов без открытия счета — «Золотая Корона». Для транзакции необходимы непосредственно деньги, паспорт и данные получателя. Максимальная сумма перевода эквивалентна 5 тысячам долларов. Плата за отправку перевода (согласно информации на официальном сайте) — 1% от суммы, но не более 1 тысячи рублей, 15 долларов США или 10 евро соответственно. Исходящая комиссия — 0,7%. Для тех, у кого нет мультивалютной карты, это самый популярный способ транзакций в Россию из Казахстана и обратно.

С момента начала специальной операции в Казахстане перестали работать выпущенные в России карты, ими не рассчитаться в магазине и не снять наличные в банкомате — в том числе с карты российского Сбербанка в казахском Сбербанке. Открыть банковский счет (получить дебетовую банковскую карту) возможно только при наличии ИИН (аналог ИНН в РФ) и загранпаспорта с пометкой о въезде, а также местной сим-карты. Про порядок оформления ИИН НГС рассказывал, перейдем к разбору популярных карт.

Хорошая идея — открыть карту в Сбербанке Казахстана, так как карты российского Сбербанка и системы «Мир» не функционируют. При этом комиссия за перевод с российской карты на казахскую внутри Сбера составляет 1%, а лимит снятия денежных средств — 500 тысяч тенге.

Самое популярное средство платежей в Казахстане, не считая налички, — карта «Каспий банка». Ее можно открыть за 15 минут без похода в банк: именная карта распечатывается терминалом. Валюта — тенге, с помощью приложения можно произвести перевод по номеру телефона.

Мультивалютные карты


«Каз Почта» — аналог российского «Почта Банка». Здесь можно оформить мультивалютную карту — она будет в рублях, тенге, долларах и евро. Особых преимуществ у карты нет.

Карта «Центр кредит банка» позволяет произвести валютный обмен с самой выгодной ставкой по отношению к другим банкам. Есть возможность открыть карту в тенге и привязать к ней долларовый, рублевый счета и счет в евро.

Наилучшим вариантом я бы назвал карту банка «Фридом Финанс Казахстан». Использовать можно 4 валюты: евро-доллар и рубль-тенге, которые можно конвертировать в банковском приложении. Карта действует за рубежом. При этом конвертировать валюты внутри приложения не настолько выгодно, как в обменниках. Кешбэк — до 1,5% на покупки, бесплатный выпуск карты и обслуживание, бесплатное снятие наличных из банкоматов до 1200 долларов. Можно прикрепить к Apple Wallet или аналогу на Android, чтобы рассчитываться бесконтактным способом.

Но оформить карту «Фридом Финанса» непросто — это можно сделать только в крупных городах Казахстана. Заполняется много документов, в среднем на эту процедуру может уйти час. Банк имеет собственную базу ИИН, и если другие банки видят ИИН на следующий день после получения, то во «Фридоме» может не оказаться ИИН в базе даже через неделю после его получения в местном аналоге МФЦ.

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Ряд банков сразу предупреждает об ответственности за переводы лицам, включенным в санкционные списки ООН, США, Евросоюза. Подпись об обязательстве не делать такие транзакции является условием получения карты.

В сентябре банкоматы в Турции перестали принимать карты российской платежной системы «Мир». До этого россияне несколько месяцев спокойно могли расплачиваться безналом во многих магазинах и заведениях, а также снимать деньги в банкоматах сразу пяти банков.

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